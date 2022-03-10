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Goldman Sachs повністю виходить з Росії – першим серед гігантів з Волл-Стріт

Четвер, 10 березня 2022, 16:45

Goldman Sachs Group Inc. заявила, що планує згорнути свої операції в Росії – інвестбанк став першим серед великих банків з Волл-стріт, який виходить з РФ через війну проти України

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на повідомлення компанії.

"Goldman Sachs згортає свій бізнес у Росії у відповідності з нормативними та ліцензійними вимогами", – заявляє Goldman. "Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів по всьому світу в управлінні або закритті вже існуючих зобов’язань на ринку ".

Протягом останніх років інвестиційний банк зберігав свою присутність в Росії, хоча країна не становить значної частини її глобального бізнесу. На кінець 2021 року кредитний ризик компанії в Росії становив 650 мільйонів доларів.

У процесі виходу з Росії банк все ще торгуватиме корпоративними бондами, прив’язаними до країни, але не робитиме ставки щодо їхніх котирувань.

Хоча Goldman є першою фірмою з Уолл-стріт, яка оголосила про відхід, Citigroup Inc. раніше заявила, що переглядає свою діяльність в країні. Нью-йоркська компанія має найбільшу присутність в Росії серед усіх банків США. 

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банк

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