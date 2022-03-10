Burger King призупинив підтримку мережі ресторанів у Росії
Burger King призупинив підтримку мережі ресторанів у Росії на рівні операцій, маркетингу та ланцюжка поставок.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Також компанія не затверджуватиме рішення про інвестиції та розширення в РФ. У компанії в Росії немає своїх ресторанів, майстер-франчайзі Burger King на російському ринку є ТОВ "Бургер Рус". У РФ мережа Burger King об'єднує близько 800 закладів громадського харчування.
Нагадуємо:
Раніше прес-служба мережі в Росії повідомила, що Burger King не планує йти і, як і раніше, розглядає її як один із стратегічних ринків.
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua