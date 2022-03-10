Burger King призупинив підтримку мережі ресторанів у Росії на рівні операцій, маркетингу та ланцюжка поставок.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Також компанія не затверджуватиме рішення про інвестиції та розширення в РФ. У компанії в Росії немає своїх ресторанів, майстер-франчайзі Burger King на російському ринку є ТОВ "Бургер Рус". У РФ мережа Burger King об'єднує близько 800 закладів громадського харчування.

Нагадуємо:

Раніше прес-служба мережі в Росії повідомила, що Burger King не планує йти і, як і раніше, розглядає її як один із стратегічних ринків.