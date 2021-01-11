Держава готова ділитися своїми повноваженнями з ринком

В средине октября в Верховную Раду был внесен законопроект №4221 "О регулировании хозяйственной и профессиональной деятельности".

Необходимость принятия этого законопроекта назрела уже давно, потому что саморегулирование — это наиболее прогрессивная модель регулирования всех рынков (кроме стратегических, таких как банковский или энергетический).

Наиболее прогрессивна эта модель потому, что в ней развитием рынка и его увеличением занимаются те люди, для которых это — жизненно важный вопрос: сами участники этого рынка.

Саморегулирование у нас сегодня уже присутствует во многих рынках. Где-то это происходит стихийно, как, например, в риэлторском рынке, где-то — законодательно, как в оценочном, нотариальном, аудиторском и адвокатском рынках, а на каких-то рынках его нет до сих пор.

При этом, например, у адвокатов, аудиторов и нотариусов существует только одна саморегулируемая организация (СРО), в которую включены все специалисты.

У оценщиков исторически сложилось так, что есть несколько СРО. У риелторов значимых и понятных организаций — целых четыре.

Поданный в Раду законопроект — рамочный, он прописывает общие принципы саморегулируемых организаций, он задает вектор, в котором должно двигаться саморегулирование.

В законопроекте нет ничего лишнего, что могло бы сузить полномочия СРО, но при этом есть необходимые вещи: самыми важными являются открытость организации для вступления в нее новых членов, а также наличие обратной связи — когда потребители услуг могут обращаться с жалобами в СРО на действия ее членов.

То, что закон рамочный, не есть плохо, поскольку все детали и нюансы функционирования саморегулируемой организации на том или ином рынке должны быть расписаны в отраслевых профессиональных законах или должны быть отрегулированы отраслевыми регуляторами.

Если мы возьмем законы об адвокатуре, об аудиторской деятельности, об оценке, о нотариате — там везде прописаны особенности функционирования саморегулируемых организаций на этих рынках.

Во всем мире существует конфликт: саморегулируемые организации, созревая, хотят получить больше полномочий, но государство не хочет их отдавать, поскольку это — рычаги управления и влияния.

В этом же законопроекте заложена очень хорошая модель перехода полномочий от регулятора к участникам рынка: саморегулируемая организация, имеющая уровень репрезентативности на рынке более 25%, может запросить у регулятора определенные полномочия, и у регулятора есть исключительный перечень причин, по которым он может отказать.

И такой причины, как "неготовность рынка", там нет, поскольку абсолютно логично предполагается, что если организация представляет 25% рынка, то она сама по себе является достаточно весомой на этом рынке, чтобы действительно осуществлять регуляторные или надзорные функции.

25% репрезентативности на рынке — это не так мало, как кажется навскидку. Если мы возьмем свободные от обязательного членства в СРО такие рынки, как, например, риэлторский, то там состоят в каких-либо организациях может быть 10% риелторов.

В СРО оценщиков состоят 15-20% специалистов рынка. Даже если все общественные организации объединятся в одну, набрать 25% рынка не смогут ни риелторы, ни оценщики.

Поэтому заложенный в законопроекте механизм возможности организаций требовать делегировать себе полномочия может стать тем мягким эволюционным путем передачи полномочий от объективно не заинтересованных в этом государственных регуляторов — к объективно заинтересованным общественным или общественно-государственным регуляторам.

Передача полномочий от государства к СРО на самом деле может быть благом. Например, если Нотариальная палата Украины "перетянет" на себя функции Минюста — дисциплинарную, этическую, методологическую, то я в этом не вижу ничего плохого — она станет более состоятельной организацией.

Я не берусь судить, насколько Нотариальная палата готова к такому саморегулированию, и насколько это справедливо, но из логических соображений, в этом нет ничего плохого: министерство станет меньше, снизятся бюджетные затраты, нотариусы будут сами регулировать свою профессию.

Но часть государственного надзора все равно должна остаться, чтобы не произошло перекоса интересов рынка в сторону поставщиков рынка, то есть — чтобы нотариусы не прописали для себя такие правила, которые будут неудобны их пользователям и клиентам.

По моему мнению, если законопроект о СРО не будет принят в обозримом будущем, то в его нынешнем виде — с нормой о делегировании полномочий, его уже не примут, наверное, никогда. По той причине, что, как правило, окрепшее государство не склонно делегировать функции рынку.

Примером тому может служить сегодняшняя Польша — она окрепла, стала на ноги, "поджимает" Германию в своем развитии, и там государство очень активно вмешивается в регулирование рынков.

Это не самый демократичный, не самый рыночный механизм управления рынками, и наши польские коллеги от вмешательства государства испытывают затруднения в своем развитии.

Они хотели бы больше полномочий, они готовы их получить, но они в государственное регулирование упираются, как в потолок. Поэтому, когда Украина станет сильным государством, оно ничего никому не отдаст.

А пока у нас экономика находится в плачевном состоянии, соответственно — бюджет слабый, государство — слабое, механизмов влияния у него мало, то оно готово эти полномочия отдавать.

Завтра будет сильная экономика и сильный премьер-министр, и он скажет: "Не отдам, создам департамент и буду сам регулировать". Примеров этому множество.

И пока не будет принят этот законопроект, понятие "саморегулируемая организация" каждый чиновник, депутат и участник рынка будут толковать по-своему.

И если толкование будет однобоким, это позволит выстроить нерыночные или коррупционные механизмы. А закон четко прописывает, что такое СРО, каким должен быть механизм обратной связи и многое другое.

Также в законе даются достаточно хорошие сроки адаптации — 3 года, любая СРО спокойно за это время перестроится в соответствие с требованиями закона.

Но если не будет в стране вообще рамочного понимания, что такое СРО, тогда само понятие "саморегулирование" может быть искажено в пользу каких-то групп людей.

Принятие закона должно наконец-то сменить парадигму саморегулируемых организаций с исключительно защиты прав своих членов — на защиту как членов организации, так и клиентов, которые пользуются услугами специалистов этой СРО.

Поясню на примере: все мы являемся потребителями услуг — заказываем мебель, покупаем автомобиль, делаем ремонт в доме… И бывают моменты, когда мы недовольны качеством работы, но с этим ничего сделать не можем.

А законопроект предусматривает обязательное существование обратной связи, когда клиент может обжаловать в СРО действие ее членов, а СРО должно эту жалобу рассмотреть, провести расследование и отразить на своем сайте результаты этого расследования.

Мне кажется, что это любой рынок сделает активнее и чище, позволит очистить профессиональные сообщества от случайных людей.

А те организации, которые будут наиболее адекватно реагировать на жалобы потребителей, станут брендами на рынке, и членство в той или иной организации для любого ФОПа, который, например, делает мебель, будет своеобразным знаком качества, который позволит ему получить дополнительный рынок клиентов.

Пока что у нас на всех рынках СРО одно проблема — дефицит активных публичных деятелей. Это происходит потому, что на сегодняшний день саморегулирование само по себе не дает ни прямых, ни косвенных бенефитов, ни власти, ни полномочий.

Это в чистом виде — общественная работа, которая не приносит ничего, кроме хлопот. Это мне напоминают общественную работу, которую в школе выполняли комсомольские секретари.

А принятие закона может изменить ситуацию: руководитель СРО сможет добиться получения организацией полномочия по регулированию рынка, а это уже будет преференцией.

Потому что если организация будет заниматься регулированием рынка, тогда членство в таких организациях и на таких рынках может быть обязательным и значит — платным.

И тогда организация получает бюджет для осуществления своих функций — контрольных, методологических, этических, представительских, учебных и прочих. В таком случае экономика работы СРО становится понятной.

Например, все оценщики и оценочные компании Румынии являются членами Румынской национальной ассоциации уполномоченных оценщиков (ANEVAR), платят взносы, и таким образом эта ассоциация получает бюджет, который позволяет проводить замечательные международные конференции, писать идеальные и своевременные национальные стандарты, контролировать качество услуг и проводить обучение.

И все это — на очень высоком уровне. Они собирают такие конференции, которых я не видел ни в Афинах, ни в Брюсселе, ни где бы то ни было еще.

И если украинские СРО окажутся в ситуации, когда они смогут работать над своим брендом, то многие будут это делать, и в общественную работу будут вовлечено много достойных интересных людей, которых сейчас привлечь невозможно, потому что они заняты зарабатыванием денег.

Сейчас все СРО находятся в статусе, который можно было бы описать украинской поговоркой: Чому бідний? Бо дурний. Чому дурний? Бо бідний. У СРО сегодня нет полномочий и они не развиваются, а раз они не развиваются, то никто им никаких полномочий и не дает.