Как компании готовились к зиме: опыт Киевстара

Отключения электроэнергии прошлой зимой особенно тяжело сказались на мобильной связи, которая в лучшем случае могла продержаться всего несколько часов. В этом году история прошлогодних блэкаутов скорее всего повторится.

Об этом не раз говорили как эксперты, так и профильные министры. Как инфраструктура готовится к соответствующим военным вызовам и что будет со связью?

Подготовка мобильной сети к вероятным блэкаутам

Подготовку к еще одной непростой зиме Киевстар начал фактически сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Крупнейший украинский телеком-оператор, входящий в нидерландскую группу VEON, обслуживает 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета".

В течение целого года он модернизировал и отстраивал собственную телеком-сеть, чтобы поддерживать связь даже при отсутствии электроснабжения.

Для обеспечения энергонезависимости услуг Киевстар инвестировал 1 млрд гривен в развитие собственной инфраструктуры, из которых 700 млн гривен – в источники энергии для сети мобильной связи, и почти 300 млн грн – в сеть "Домашний интернет".

Одной из приоритетных задач была замена аккумуляторов на базовых станциях, поскольку у большинства из них из-за постоянных отключений снизилась энергоемкость.

Инженеры Киевстара уже обновили около 100 тыс. аккумуляторов, а к концу года их количество вырастет до 110 тыс. Более емкие аккумуляторы будут обеспечивать работу базовых станций без использования сетей электропитания минимум 5 часов, а во время веерных отключений смогут заряжаться быстрее, чем предыдущие модели.

Кроме того, Киевстар увеличил количество дизель-генераторов, обеспечивающих работу критически важной телеком-сети, с 700 до 2200. Это втрое больше, чем в начале войны.

"Домашний интернет" при условиях отключений

К работе при условиях отключений готовится и "Домашний интернет". Инвестиции компании в установку источников бесперебойного питания позволят предоставлять более 700 тысячам абонентов доступ к интернету даже во время отсутствия электроэнергии.

Установка источников бесперебойного питания для "Домашнего интернета" продолжается в 44 городах Украины. В перечень 5 наиболее подготовленных городов по количеству установленного оборудования войдут Киев, Кривой Рог, Днепр, Запорожье и Львов.

Всего для абонентов, пользующихся "Домашним интернетом" от Киевстара, планируется установить оборудование более чем по 22,3 тыс. адресов. Для этого по всей Украине работают 180 специалистов, которые вовлечены в процесс установки, проверки и тестирования оборудования.

"Сегодня мы живем в современном обществе, которое после начала пандемии в 2020 году начало выбирать гибридный график работы, то есть из дома работает все больше людей. Именно поэтому мы понимаем, что подключить как можно больше домов к оборудованию, которое на время обеспечит абонентам доступ к интернету даже при отключении электроэнергии – это наша миссия", – отмечает Сергей Сухорук, начальник департамента фиксированной связи компании Киевстар.

Развитие сети 4G

Усиление устойчивости телеком-сети и развитие широкополосного доступа является главной инфраструктурной задачей. Это подчеркивают в Киевстаре. Несмотря на войну, компания продолжает увеличивать территорию покрытия 4G-связью, чтобы услуги скоростного мобильного интернета были доступны большинству украинцев.

В частности, на сегодняшний день связь 4G от Киевстара доступна для 94,7% населения на подконтрольной Украине территории, а популярность 4G среди абонентов подтверждается увеличением использования услуг мобильного интернета.

В ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в развитие телеком-сектора Украины 600 млн долларов США.

Капитальные расходы (инвестиции) Киевстара в 2023 году – 3,8 млрд грн, в том числе за 21 месяц широкомасштабной войны компания подключила к 4G более 3,5 тысяч населенных пунктов, а также обеспечила связью 4G почти 7000 километров дорог международного значения и 5345 километров – национального.

Постоянные инвестиции Киевстара в развитие и поддержку связи в Украине являются прямым свидетельством веры компании в победу украинского государства.