Як компанії готувалися до зими: досвід Київстару

Відключення електроенергії минулої зими особливо важко позначились на мобільному зв'язку, який у кращому разі міг протриматися всього кілька годин. Цього року історія минулорічних блекаутів скоріше за все повториться.

Про це неодноразово зазначали як експерти, так і профільні міністри. Як готується інфраструктура до відповідних воєнних викликів та що буде зі зв’язком?

Підготовка мобільної мережі до ймовірних блекаутів

Підготовку до ще однієї непростої зими Київстар розпочав фактично відразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Найбільший український телеком-оператор, що входить до нідерландської групи VEON, обслуговує 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Впродовж цілого року він модернізував і відбудовував власну телеком-мережу, аби підтримувати зв'язок навіть за відсутності електропостачання.

Для забезпечення енергонезалежності послуг Київстар інвестував 1 млрд гривень у розвиток власної інфраструктури, з яких 700 млн гривень − у джерела енергії для мережі мобільного зв’язку, та майже 300 млн грн – у мережу "Домашній інтернет".

Одним із пріоритетних завдань була заміна акумуляторів на базових станціях, оскільки у більшості з них через постійні відключення знизилась енергомісткість.

Інженери Київстару уже оновили близько 100 тис. акумуляторів, а до кінця року їхня кількість зросте до 110 тис. Більш ємні акумулятори забезпечуватимуть роботу базових станцій без використання мереж електроживлення мінімум 5 годин, а під час віялових відключень зможуть заряджатися швидше, ніж попередні моделі.

Окрім того, Київстар збільшив кількість дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливої телеком-мережі, з 700 до 2200. Це втричі більше, ніж на початку великої війни.

"Домашній інтернет" за умов відключень

До роботи за умов відключень готується і "Домашній інтернет". Інвестиції компанії у встановлення джерел безперебійного живлення дозволять надавати понад 700 тисячам абонентів доступ до інтернету навіть під час відсутності електроенергії.

Встановлення джерел безперебійного живлення для "Домашнього інтернету" триває у 44 містах України. У перелік 5 найбільш підготовлених міст за кількістю встановленого обладнання увійдуть Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя та Львів.

Всього для абонентів, що користуються "Домашнім інтернетом" від Київстару, планують встановити обладнання більш як за 22,3 тис. адрес. Для цього по всій Україні працюють 180 фахівців, які залучені до процесу встановлення, перевірки та тестування обладнання.

"Сьогодні ми живемо в сучасному суспільстві, яке після початку пандемії у 2020 року почало обирати гібридний графік роботи, тобто з дому працює все більше людей. Саме тому ми розуміємо, що підключити якомога більше будинків до обладнання, що на певний час забезпечить абонентів доступом до інтернету навіть за умов відключень електроенергії – це наша місія", − зауважує Сергій Сухорук, начальник департаменту фіксованого зв’язку компанії Київстар.

Розвиток мережі 4G

Посилення стійкості телеком-мережі та розвиток широкосмугового доступу є головним інфраструктурним завданням. Про це наголошують у Київстарі.

Не дивлячись на війну, компанія продовжує збільшувати територію покриття 4G-зв'язком, щоб послуги швидкісного мобільного інтернету були доступні більшості українців, зокрема на сьогодні зв’язок 4G від Київстару доступний для 94,7% населення на підконтрольній Україні території, а популярність 4G серед абонентів підтверджується збільшенням використання послуг мобільного інтернету. У найближчі три роки Київстар планує інвестувати у розвиток телеком-сектору України 600 млн доларів США.

Капітальні витрати (інвестиції) Київстару в 2023 році – 3,8 млрд грн, зокрема за 21 місяць великої війни компанія підключила до 4G понад 3,5 тисячі населених пунктів, а також забезпечила зв’язком 4G майже 7000 кілометрів доріг міжнародного значення та 5345 кілометрів – національного.

Постійні інвестиції Київстару в розвиток і підтримку зв’язку в Україні є прямим свідченням віри компанії в перемогу української держави.