Как азартные игры будут регулироваться в Украине?
У середині 2020 року парламент зрозумів, що відсутність легальних казино та азартних онлайн-ігор щороку завдає держбюджету величезних збитків.
Відтак депутати ухвалили закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який легалізував азартні ігри в Україні.
У 2021 році уряд очікує отримати 7,4 млрд грн за видані ліцензії гемблінг-операторам (англ. gambling – азартна гра).
Закон встановив основні правила організації та діяльності азартної індустрії в Україні, ліцензування, вимоги для компаній-організаторів, постачальників програмного забезпечення та ігрового обладнання.
Уряд розробляє відповідну нормативну базу і вже створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), яка видає ліцензії та контролює дотримання законодавчих вимог в індустрії.
Які загальні вимоги для всіх операторів азартних ігор?
Отримати ліцензію на організацію та проведення азартних ігор може лише юридично особа, зареєстрована в Україні.
Проте засновниками або контролерами такої юрособи можуть бути компанія або фізична особа будь-якої іноземної держави, крім РФ та держав, внесених до списку FATF.
Статутний капітал повинен становити не менше 30 млн грн, джерела походження яких можна підтвердити офіційними документами.
Організатору азартних ігор потрібно оформити цільовий банківський депозит або банківську гарантію здійснення виплати виграшів щонайменше на 43,2 млн грн у 2021 році.
Є шість ліцензій, на основі яких дозволяється проведення онлайн-ігор та офлайн-ігор.
1. Ліцензія на проведення азартних ігор у гральних закладах казино.
2. Ліцензія для залу гральних автоматів.
3. Ліцензія на букмекерську діяльність у закладах та онлайн.
4. Ліцензія на проведення парі-тоталізатора на іподромі.
5. Ліцензія на онлайн-казино.
6. Ліцензія на проведення онлайн-ігор у покер.
Ліцензія видається одній юридичній особі і не може бути продана чи передана іншій особі. Оператор азартних ігор, який отримав ліцензію, може здійснювати діяльність лише під одним брендом.
Чи може одна компанія отримати кілька різних видів ліцензій?
Закон не забороняє одному оператору отримати кілька видів ліцензій. Крім того, на відміну від багатьох інших держав, Україна не обмежує кількість ліцензій, яку можна отримати.
Як виглядає отримання ліцензій?
Для казино
Для діяльності казино необхідно отримати такі ліцензії.
1. Основну ліцензію на проведення азартних ігор у гральних закладах казино.
У 2021 році вартість ліцензії становить 360 млн грн на один заклад казино у Києві та 180 млн грн – в інших населених пунктах. Ліцензія видається на п'ять років та оплачується щорічно п'ятьма рівними частинами.
Поновлення або продовження строку дії ліцензії не передбачено, тому оператору доведеться через п'ять років отримувати нову ліцензію.
2. Додаткові ліцензії на кожні гральний стіл, стіл-рулетку та гральний автомат.
У 2021 році вартість ліцензії на стіл-рулетку становить 1,050 млн грн, на гральний стіл без рулетки – 540 тис грн, на гральний автомат – 36 тис грн. На підставі основної ліцензії дозволяється розміщувати до 250 гральних автоматів.
Додаткові ліцензії видаються на строк дії основної ліцензії, оплата за додаткові ліцензії теж щорічна.
Казино можна відкривати лише в спеціальних зонах.
1. Для Києва – у готелях категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 150 номерів. Мінімальна площа казино – 500 кв м. Приміщення має бути відокремлене таким чином, щоб унеможливити неконтрольований вхід клієнтів без їх ідентифікації.
У Києві є шість п'ятизіркових готелів. Лише один з них мав казино до заборони у 2009 році, тому незрозуміло, чи мають нові готелі приміщення, які відповідають вимогам та можуть бути передані в оренду організаторам казино.
2. Для інших населених пунктів України – у готелях категорій "п'ять зірок" та "чотири зірки", у яких є не менше 100 номерів. Для чотиризіркових готелів вимоги щодо мінімальної площі казино відсутні, для п'ятизіркових – 500 кв м.
3. Територія заміського комплексу відпочинку, розташованого за межами міста, загальною площею не менше 10 тис кв м з п'ятизірковим готелем.
4. Спеціальна гральна зона, створена рішенням Кабміну. Таких територій може бути створено не більше п'яти.
Вимоги
1. Гральне обладнання має пройти сертифікацію та бути підключене до Державної системи онлайн-моніторингу.
Мінімальна кількість: десять гральних столів, з яких мінімум дві рулетки, та 50 автоматів для міст з чисельністю населення понад 500 тис осіб; п'ять гральних столів, з яких мінімум одна рулетка, та 20 автоматів для територій за межами населених пунктів та міст з чисельністю населення менше 500 тис осіб.
Використовувати можна лише сертифіковані гральні автомати, випущені не пізніше 2019 року без купюроприймачів.
2. Чисельність працівників не може бути меншою за 50 осіб. Працівник не може бути молодшим за 21 рік.
Українське законодавство не вимагає отримання ігрової ліцензії менеджментом та працівниками казино. У США та Великобританії працювати адміністратором або круп'є може лише особа, яка має відповідну ліцензію.
4. Казино може працювати в окремі дні, години або 24/7 за умови дотримання загальних вимог щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, граничного рівня звукового шуму та електромагнітного випромінювання.
5. Участь в азартній грі здійснюється з використанням спеціальних чипів – ігрових замінників гривні. У казино не можуть працювати банківські та кредитні установи й ломбарди, заборонено встановлювати банкомати і пункти обміну валют.
6. Відвідувачем казино та гравцем може бути особа, яка досягла 21-річного віку, надала документ, що посвідчує особу, та відсутня в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.
За бажанням особі можуть надати фізичну або електрону ідентифікаційну картку гравця, яка заміняє посвідчення особи.
У гральні заклади не допускаються особи в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.
У залі казино обов'язкове розміщення інформації українською та англійською мовами щодо ліцензії, обов'язкових правил, шансів на виграш, можливого програшу та втрати коштів.
Існує також інвестиційна ліцензія для казино. Кабмін може видати таку ліцензію інвестору, який будує готельний комплекс категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 200 номерів у Києві або 150 номерів – в інших містах.
Інвестиційна ліцензія видається безкоштовно та діє протягом десяти років. Її власник повинен вносити щорічну ліцензійну плату за кожен гральний стіл, рулетку та гральний автомат.
Для залу гральних автоматів
Зали гральних автоматів можуть працювати лише в спеціальних гральних зонах.
1. У готелях категорій "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 50 номерів – у Києві.
2. У готелях категорій "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 25 номерів – в інших населених пунктах.
Для діяльності необхідно отримати такі ліцензії.
1. Основну ліцензію на проведення азартних ігор, яка дозволяє розмістити 50-250 гральних автоматів. Основна ліцензія видається на п'ять років та у 2021 році коштує 45 млн грн.
2. Додаткову ліцензію на кожен гральний автомат, сплачується щорічно. У 2021 році її вартість становить 36 тис грн.
Для відкриття залу гральних автоматів, крім загального пакета документів, слід надати договір купівлі-продажу гральних автоматів та документ сертифікації гральних автоматів.
Вимоги
Гральні автомати слід розміщувати так, щоб їх не було видно із зовнішнього боку будівлі. Площа залу гральних автоматів не може бути меншою за 300 кв м. Зал має бути обладнаний системами охоронної сигналізації та відеоспостереження.
Вимоги до гральних автоматів, персоналу, карток гравців та грошей аналогічні вимогам до казино.
Для здійснення букмекерства
Букмекерську діяльність дозволено проводити лише в букмекерських пунктах або онлайн.
Ліцензія на букмекерську діяльність дозволяє приймати ставки в букмекерських пунктах або на онлайн-платформі. Вартість ліцензії у 2021 році – 180 млн грн, строк дії – п'ять років. Щорічна плата за кожний пункт становить 180 тис грн.
Букмекерські пункти площею не менше 50 кв м можуть розміщуватися лише в межах спеціальних територій.
1. У готелях "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 50 номерів – для Києва.
2. У готелях "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 25 номерів – для інших населених пунктів.
3. На території іподромів – для прийняття ставок на кінні перегони.
В інтернеті дозволяється здійснювати букмекерську діяльність через сайти та мобільні додатки. Кожен онлайн-букмекер повинен мати спеціальну онлайн-систему, сайт та доменне ім'я та повідомити їх КРАІЛ.
Закон дозволяє власникам іподромів отримати ліцензію на проведення парі-тоталізатора. Її вартість становить 6 тис грн та видається на п'ять років. Ліцензія дозволяє власникам іподромів приймати ставки та виплачувати виграші.
Які приміщення можуть здаватися в оренду для казино, залів гральних автоматів та букмекерських контор?
Лише нежитлові приміщення, власники яких отримали дозвіл Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
Які є особливі вимоги для організаторів азартних ігор в інтернеті?
В інтернеті дозволена діяльність онлайн-казино, онлайн-покера та букмекерство.
Вартість ліцензії на онлайн-казино у 2021 році – 39 млн грн, на організацію та проведення онлайн-покера – 30 млн грн.
Основна ліцензія, отримана на провадження букмекерської діяльності, дозволяє організовувати букмекерство онлайн без отримання додаткових ліцензій.
Усі ліцензії видаються на п'ять років і не передбачають продовження чи поновлення, тому кожні п'ять років організатор повинен отримувати нову ліцензію.
Вимоги
1. Сервери, інші технічні засоби онлайн-системи організації казино повинні розміщуватися лише на території України.
2. Організатор онлайн-казино, покера чи букмекерства може здійснювати діяльність через свій сайт з доменним ім'ям ua та/або через свій мобільний додаток, вказаний у реєстрі.
3. Ставки можна приймати від резидентів України і від нерезидентів.
4. Гравці проходять обов'язкову ідентифікацію за допомогою електронного підпису, MobileID, BankID.
5. Гравець має право встановити грошовий ліміт на онлайн-гру.
6. Гра або схиляння до гри в кредит заборонені.
7. Оплата ставок, повернення коштів, виплата виграшів гравцям здійснюються лише в безготівковій формі.
Як обмежується доступ резидентів України до неліцензійних онлайн-платформ?
Постачальники хостингу повинні обмежувати доступ до неліцензійних сайтів на території України. Зараз доступ до неліцензійних онлайн-платформ не обмежений.
Коли такі платформи почнуть блокувати, чи зможуть українські споживачі отримувати доступ до азартних сайтів шляхом зміни VPN і чи будуть такі дії блокуватися, не відомо.
Українські банки або платіжні системи, що діють на території України, не повинні дозволяти платежі на користь осіб, які проводять азартні ігри на території України без ліцензії або які надають послуги з доступу до таких азартних ігор.
Як це буде працювати, поки що невідомо, оскільки Нацбанк ще не видав відповідні інструкції для банків.
Чи існує ліцензування постачальників software операторам азартних ігор?
Українські ІТ-компанії мають право постачати послуги або програмне забезпечення для організації та проведення азартних ігор лише на підставі B2B-ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.
Ліцензія не потрібна, якщо українська компанія-організатор азартних ігор придбає послуги або програмне забезпечення в сертифікованого в Україні нерезидента. Ліцензія надається на п'ять років, її вартість у 2021 році становить 1,8 млн грн.
Схожі вимоги щодо ліцензування постачальників software операторам азартних ігор існують у Великобританії та США.
Які вимоги для промоушен та рекламування азартних ігор?
Реклама азартних ігор, торговельних марок та інших позначень, під якими провадиться діяльність з азартних ігор, дозволяється на радіо і телебаченні з 23 години вечора до 6 години ранку. Є також низка заборон.
1. Спонсорування телепрограм, радіопрограм, театрально-концертних та інших заходів, призначених переважно для осіб, які не досягли 21 року (крім трансляції спортивних заходів).
2. Реклама в різних виданнях та друкованих ЗМІ, крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм.
3. Зовнішня реклама, реклама на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену.
4. Реклама на товарах та в розважальних місцях, призначених для осіб, які не досягли 21-річного віку.
Крім того, у рекламі забороняється використовувати осіб, які не досягли 21-річного віку.
Реклама повинна містити застереження: "Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність".
Чи відповідають такі вимоги світовій практиці? Чи буде закон стимулювати розвиток індустрії?
Загалом вимоги закону та регулювання відповідають міжнародній практиці. Проте є два принципові питання, на які скаржаться міжнародні оператори азартної індустрії.
1. Вимога щодо розташування серверів і технічних засобів винятково в Україні.
2. Податкове навантаження на операторів.
Щодо першого питання: відповідальний комітет парламенту погодив законопроєкт, що дозволяє розташування серверів і технічних засобів онлайн-системи організації азартних ігор на території України, Європейської економічної зони та/або інших країн, де встановленні аналогічні стандарти та вимоги у сфері азартних ігор.
Вказана норма щодо серверів буде доповнена обмеженням щодо розміщення технічних засобів у РФ та, скоріше за все, схвалена парламентом на початку 2021 року.
Щодо другого питання: вартість ліцензії та податок на прибуток з операторів азартних ігор необґрунтовано високі порівняно з країнами ЄС.
Вартість української ліцензії на казино та податкове навантаження на операторів можна порівняти лише з аналогічними показниками в США та в Макао, які є світовими столицями гемблінгу та куди їдуть відвідувачі з усього світу.
Пропонується звільнити від оподаткування виграші фізосіб-клієнтів, оскільки оператор виступає податковим агентом гравця і має утримувати з його виграшу 18% податку з доходів фізичних осіб та 1,5% військового збору, а також зменшити ставку податку на доходи операторів, отримані від азартних ігор, з 18% до 10%.
Законопроєкт щодо зменшення податкового навантаження на операторів азартної індустрії внесений до порядку денного зимової сесії парламенту, тому можна очікувати, що податкові зміни скоро будуть схвалені.