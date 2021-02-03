Онлайн-казино: Комісія по гральному бізнесу видала першу ліцензію

Комісія з регулювання грального бізнесу та лотерей 2 лютого видала ТОВ "СПЕЙСИКС" (ТМ "Космолот") ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Про це у Facebook повідомив голова Комісії Іван Рудий.

"Тільки лиш хотіти ніколи не буде достатньо, потрібно діяти. Не шукати винних. І причин, чому "ні". Брати та робити? Так. Ми - зробили. Рішення про видачу першої ліцензії прийнято", - написав він.

Рішення Комісії від 2 лютого за підписом Рудого оприлюднили на сайті відомства.

За даними порталу YouControl, ТОВ "СПЕЙСИКС" зареєстровано 28 травня 2020 року у Києві, розмір статутного капіталу - 30 млн грн. Засновник та керівник - Сергій Потапов.

Основний вид діяльності компанії - організація азартних ігор.

Відповідно до даних Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, ТОВ "СПЕЙСИКС" є власником знаку для товарів і послуг "КОСМОЛОТ".

У прес-релізі компанії CEO Cosmolot Сергій Потапов назвав отримання ліцензії важливим кроком, передає liga.net.

"Шлях до легалізації був довгим, але створення "білого" ринку того варте ... Варто віддати належне Комісії - чудово, коли держорган працює швидко і чітко. Cosmolot закликає індустрію "виходити на світло". Казино - це вид розваг. Ми робимо його зрозумілим і безпечним", - йдеться у заяві Потапова.

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Нагадаємо:

У бюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду держбюджету.

Кабмін схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо створення держфонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки", який передбачає, що зазначений спецфонд поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес.

Економічна правда