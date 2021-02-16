Як азартні ігри регулюватимуться в Україні?

У середині 2020 року парламент зрозумів, що відсутність легальних казино та азартних онлайн-ігор щороку завдає держбюджету величезних збитків.

Відтак депутати ухвалили закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який легалізував азартні ігри в Україні.

У 2021 році уряд очікує отримати 7,4 млрд грн за видані ліцензії гемблінг-операторам (англ. gambling – азартна гра).

Закон встановив основні правила організації та діяльності азартної індустрії в Україні, ліцензування, вимоги для компаній-організаторів, постачальників програмного забезпечення та ігрового обладнання.

Уряд розробляє відповідну нормативну базу і вже створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), яка видає ліцензії та контролює дотримання законодавчих вимог в індустрії.

Ліцензія видається одній юридичній особі і не може бути продана чи передана іншій особі. Оператор азартних ігор, який отримав ліцензію, може здійснювати діяльність лише під одним брендом.

1. Ліцензія на проведення азартних ігор у гральних закладах казино. 2. Ліцензія для залу гральних автоматів. 3. Ліцензія на букмекерську діяльність у закладах та онлайн. 4. Ліцензія на проведення парі-тоталізатора на іподромі. 5. Ліцензія на онлайн-казино. 6. Ліцензія на проведення онлайн-ігор у покер.

Є шість ліцензій, на основі яких дозволяється проведення онлайн-ігор та офлайн-ігор.

Організатору азартних ігор потрібно оформити цільовий банківський депозит або банківську гарантію здійснення виплати виграшів щонайменше на 43,2 млн грн у 2021 році.

Статутний капітал повинен становити не менше 30 млн грн, джерела походження яких можна підтвердити офіційними документами.

Проте засновниками або контролерами такої юрособи можуть бути компанія або фізична особа будь-якої іноземної держави, крім РФ та держав, внесених до списку FATF.

Отримати ліцензію на організацію та проведення азартних ігор може лише юридично особа, зареєстрована в Україні.

Закон не забороняє одному оператору отримати кілька видів ліцензій. Крім того, на відміну від багатьох інших держав, Україна не обмежує кількість ліцензій, яку можна отримати.

Для казино

Для діяльності казино необхідно отримати такі ліцензії.

1. Основну ліцензію на проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

У 2021 році вартість ліцензії становить 360 млн грн на один заклад казино у Києві та 180 млн грн – в інших населених пунктах. Ліцензія видається на п'ять років та оплачується щорічно п'ятьма рівними частинами.

Поновлення або продовження строку дії ліцензії не передбачено, тому оператору доведеться через п'ять років отримувати нову ліцензію.

2. Додаткові ліцензії на кожні гральний стіл, стіл-рулетку та гральний автомат.

У 2021 році вартість ліцензії на стіл-рулетку становить 1,050 млн грн, на гральний стіл без рулетки – 540 тис грн, на гральний автомат – 36 тис грн. На підставі основної ліцензії дозволяється розміщувати до 250 гральних автоматів.

Додаткові ліцензії видаються на строк дії основної ліцензії, оплата за додаткові ліцензії теж щорічна.

Казино можна відкривати лише в спеціальних зонах.

1. Для Києва – у готелях категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 150 номерів. Мінімальна площа казино – 500 кв м. Приміщення має бути відокремлене таким чином, щоб унеможливити неконтрольований вхід клієнтів без їх ідентифікації.



У Києві є шість п'ятизіркових готелів. Лише один з них мав казино до заборони у 2009 році, тому незрозуміло, чи мають нові готелі приміщення, які відповідають вимогам та можуть бути передані в оренду організаторам казино.

2. Для інших населених пунктів України – у готелях категорій "п'ять зірок" та "чотири зірки", у яких є не менше 100 номерів. Для чотиризіркових готелів вимоги щодо мінімальної площі казино відсутні, для п'ятизіркових – 500 кв м.

3. Територія заміського комплексу відпочинку, розташованого за межами міста, загальною площею не менше 10 тис кв м з п'ятизірковим готелем.

4. Спеціальна гральна зона, створена рішенням Кабміну. Таких територій може бути створено не більше п'яти.

Вимоги

1. Гральне обладнання має пройти сертифікацію та бути підключене до Державної системи онлайн-моніторингу.



Мінімальна кількість: десять гральних столів, з яких мінімум дві рулетки, та 50 автоматів для міст з чисельністю населення понад 500 тис осіб; п'ять гральних столів, з яких мінімум одна рулетка, та 20 автоматів для територій за межами населених пунктів та міст з чисельністю населення менше 500 тис осіб.

Використовувати можна лише сертифіковані гральні автомати, випущені не пізніше 2019 року без купюроприймачів.

2. Чисельність працівників не може бути меншою за 50 осіб. Працівник не може бути молодшим за 21 рік.

Українське законодавство не вимагає отримання ігрової ліцензії менеджментом та працівниками казино. У США та Великобританії працювати адміністратором або круп'є може лише особа, яка має відповідну ліцензію.

4. Казино може працювати в окремі дні, години або 24/7 за умови дотримання загальних вимог щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, граничного рівня звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

5. Участь в азартній грі здійснюється з використанням спеціальних чипів – ігрових замінників гривні. У казино не можуть працювати банківські та кредитні установи й ломбарди, заборонено встановлювати банкомати і пункти обміну валют.

6. Відвідувачем казино та гравцем може бути особа, яка досягла 21-річного віку, надала документ, що посвідчує особу, та відсутня в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

За бажанням особі можуть надати фізичну або електрону ідентифікаційну картку гравця, яка заміняє посвідчення особи.

У гральні заклади не допускаються особи в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

У залі казино обов'язкове розміщення інформації українською та англійською мовами щодо ліцензії, обов'язкових правил, шансів на виграш, можливого програшу та втрати коштів.

Існує також інвестиційна ліцензія для казино. Кабмін може видати таку ліцензію інвестору, який будує готельний комплекс категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 200 номерів у Києві або 150 номерів – в інших містах.

Інвестиційна ліцензія видається безкоштовно та діє протягом десяти років. Її власник повинен вносити щорічну ліцензійну плату за кожен гральний стіл, рулетку та гральний автомат.

Для залу гральних автоматів

Зали гральних автоматів можуть працювати лише в спеціальних гральних зонах.

1. У готелях категорій "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 50 номерів – у Києві.

2. У готелях категорій "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 25 номерів – в інших населених пунктах.

Для діяльності необхідно отримати такі ліцензії.

1. Основну ліцензію на проведення азартних ігор, яка дозволяє розмістити 50-250 гральних автоматів. Основна ліцензія видається на п'ять років та у 2021 році коштує 45 млн грн.

2. Додаткову ліцензію на кожен гральний автомат, сплачується щорічно. У 2021 році її вартість становить 36 тис грн.

Для відкриття залу гральних автоматів, крім загального пакета документів, слід надати договір купівлі-продажу гральних автоматів та документ сертифікації гральних автоматів.

Вимоги

Гральні автомати слід розміщувати так, щоб їх не було видно із зовнішнього боку будівлі. Площа залу гральних автоматів не може бути меншою за 300 кв м. Зал має бути обладнаний системами охоронної сигналізації та відеоспостереження.

Вимоги до гральних автоматів, персоналу, карток гравців та грошей аналогічні вимогам до казино.

Для здійснення букмекерства

Букмекерську діяльність дозволено проводити лише в букмекерських пунктах або онлайн.

Ліцензія на букмекерську діяльність дозволяє приймати ставки в букмекерських пунктах або на онлайн-платформі. Вартість ліцензії у 2021 році – 180 млн грн, строк дії – п'ять років. Щорічна плата за кожний пункт становить 180 тис грн.

Букмекерські пункти площею не менше 50 кв м можуть розміщуватися лише в межах спеціальних територій.

1. У готелях "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 50 номерів – для Києва.

2. У готелях "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 25 номерів – для інших населених пунктів.

3. На території іподромів – для прийняття ставок на кінні перегони.

В інтернеті дозволяється здійснювати букмекерську діяльність через сайти та мобільні додатки. Кожен онлайн-букмекер повинен мати спеціальну онлайн-систему, сайт та доменне ім'я та повідомити їх КРАІЛ.

Закон дозволяє власникам іподромів отримати ліцензію на проведення парі-тоталізатора. Її вартість становить 6 тис грн та видається на п'ять років. Ліцензія дозволяє власникам іподромів приймати ставки та виплачувати виграші.