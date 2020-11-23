Александр Паламарчук: "Грамотное управление, профессиональная команда и правильное инвестирование - залог успешного бизнеса"

О таких людях говорят self-made man. Человек, построивший с нуля компанию, которая успешно работает и развивается вот уже 23 года, несмотря на все кризисы.

"Никогда не сдавайся!" - вот девиз, которым Александр Паламарчук руководствуется всю свою жизнь. И в этом, пожалуй, секрет его успеха. Подробнее - в интервью.

— 2020 год заявил о себе чуть ли не апокалипсическим кризисом. Неуверенные и непоследовательные действия властей, растерянность предпринимателей, резкое сокращение экономического сектора, и рабочих мест охватило все страны и вызвало панику.

Александр Михайлович, оглядываясь назад, можете ли Вы объективно оценить Вашу реакцию как человека и руководителя на риски, вызванные пандемией?

— Это был резкий и неожиданный удар по всей нашей экономике, по каждому предприятию, каждому работнику и каждой семье.

Я буду не прав, если скажу, что как директор и как человек, не испытал тогда тревогу в преддверии грядущей неизвестности. Но ответственность перед моими сотрудниками, компанией, семьей побудили искать выход. Адаптация проходила нелегко, ведь всегда тяжело отказываться от привычных и комфортных условий, перестраиваться на кризисные рельсы.

Недаром мой девиз– "Никогда не сдавайся!". Мы приостановили работу в офисе, закрыли наши магазины розничной торговли, часть сотрудников перевели на работу по удаленной форме, сократили затраты.

Мы изменили стратегию, пробовали другие форматы, ввели новые продукты и услуги.

Продажи велись только через наш интернет-магазин. Пандемия послужила дополнительным толчком в развитии онлайн-торговли.

— Наверное, такие меры предприняли многие руководители в сложившейся ситуации. Но не все предприятия и фирмы остались "на плаву". Может, у Вас есть какие-то свои секреты, которые помогли выстоять?

— Все секреты успешного бизнеса давно известны. Первый – это грамотное управление. Успешному управлению я учусь всю свою предпринимательскую деятельность, стимулирую к этому свою команду менеджеров и даже рядовых сотрудников.

Пройдя путь от токаря до бизнесмена, я убедился, что высокий уровень самоуправления и самоорганизации нужен каждому работнику.

С приходом кризиса мы оперативно разработали стратегию для кризисного периода, причем такую, чтобы можно было реализовать все ресурсы и возможности фирмы, выбрав генеральным направлением онлайн-продажи.

После некоторого спада, вызванного влиянием пандемии на психику людей, объем продаж значительно увеличился, и в 8 раз превысил цифры докризисных месяцев!

Мы решили перестроиться, акцентируя внимание на торговле через интернет-магазин, на расширении рынков сбыта в виртуальном поле.

Сейчас открыта розничная торговля в магазинах, но нужно быть готовыми к любым кризисным поворотам. Поэтому набираем новых сотрудников в отдел продаж и маркетинга, обновляем и модифицируем систему управления.

Так как компании, которые смогли задействовать цифровые технологии в нынешних условиях, имеют увеличение доходов.

— Компетентное управление – это основа и вершина бизнес деятельности. И то, что недооценка значимости управления чревата многими просчетами, мы видим по действиям высших эшелонов украинской власти.

Но, наверное, есть и другие "столпы", которые лежат в основе успеха Вашей компании?

— Да, кризисные периоды были всегда (вспомните 2008 год!). В современном динамичном и переменчивом мире они участились, и чтобы не потеряться в его лабиринтах, надо прилагать усилия, трудиться и стремится к успеху.

Второе условие – это наличие профессиональной команды. Мы очень тщательно подходим к подбору сотрудников. В несколько этапов, но только так мы сможем понять, какие способности и возможности имеет претендент.

Так создается надежная и профессиональная команда. И формируется она не в день прихода очередного кризисного периода, а постоянно согласно изменяющимся требованиям.

Не устаревает давний лозунг "Кадры решают все". Вот почему в этот трудный период мы не уволили ни единого сотрудника.

Немаловажно и третье условие – экономически выгодное вложение инвестиций, особенно в партнерские и технологические проекты, инновационные бизнес-модели.

Поэтому активно развиваем IT-компанию "SANTAN DIGITAl", задачи которой – создание и продвижение сайтов и интернет-магазинов в глобальной сети.

Сейчас работаем над новым форматом маркетплейса – электронной платформой, на которой разные компании могут размещать информацию о своих товарах.

— Анализируя опыт кризисных месяцев, что, по-Вашему, нужно изменить в пределах нашего города и страны, чтобы не допустить новой регрессии в экономике и смягчить удары от возможных следующих пандемических волн?

— Наша экономика пережила за последнее время много кризисных моментов. За 30 лет моей предпринимательской деятельности мы в придачу к мировым кризисам пережили развал советской страны и ее экономики, научились работать в условиях многолетней гибридной войны.

Но мы еще не имеем хорошо подготовленных и опытных аналитиков, которые бы умели просчитывать риски таких ситуаций.

Поэтому есть необходимость задуматься каждому предпринимателю над выработкой антикризисных мероприятий и поисков собственных нестандартных решений.

Александр Паламарчук в кругу семьи

Как вариант, объединяться, создавать антикризисные фонды, которые бы оказывали поддержку мелкому, среднему бизнесу и наиболее уязвимым отраслям.

Страны Евросоюза, США смогли оказать финансовую поддержку экономическому сектору. Например, Германия выделила 500 млрд. евро для поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.

— Мы не можем обойти вниманием Вашу благотворительную деятельность. Что побудило Вас создать Благотворительный фонд и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается?

— Вы задали трудный вопрос, на который нет однозначного ответа. Наверное, помогать людям – это моя жизненная позиция.

Сначала была помощь отдельно нуждающимся - тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, потом появился Благотворительный фонд и поддерживали переселенцев из зоны АТО, помогаем детским больницам, домам, учебным учреждениям.

И продолжаю это делать по мере своих сил и возможностей.

— Александр Михайлович, что бы Вы пожелали начинающим бизнесменам, хотя, наверное, начинать новое дело в кризисные моменты очень опасно?

— Риск есть всегда, однако кризисные времена открывают перед решительными и инициативными людьми новые возможности.

Главное – найти свою нишу. Можно начать с маленького дела, например, недавно прочитал, что две сестры-переселенки развивают собственное дело, выращивая на арендованном участке в пригороде экологически чистую микрозелень.

Начинали с маленькой теплички, а сейчас поставляют свою продукцию в супермаркеты и известные рестораны города.

Начинать бизнес и достичь успеха можно в любом возрасте. Например, создать крутой цифровой продукт и дорого продать его в 20 лет, а можно, как Генри Форд или Рэй Крок, начать свое дело (как Ford Motor или McDonald’s) в 40-летнем возрасте или в 52 года.

Важно, верить в себя! Есть очень мудрые слова: "Боишься – не делай, делаешь – не бойся, сделал – не жалей!".

Дерзайте, и удача обязательно придет к вам!



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Справка:

SANTAN начал свою деятельность в 1997 году. За 23 года работы на рынке сантехники, компания заняла лидирующие позиции на рынке Украины и завоевала признание клиентов.

Компания активно работает на рынке оптовых продаж, развила собственную дистрибьюторскую сеть по всей Украине, а также имеет 8 успешных работающих фирменных магазинов: 4 собственных и 4 партнерских, а также предлагает франчайзинговую модель бизнеса.



Ассортимент компании – около 10 тысяч наименований – разнообразен по уровню цен, дизайнерским решениям и функциональности. Неизменно только высокое качество.

Собственные склады позволяют поддерживать постоянный ассортимент, доступный в оперативном режиме

Сайт: https://santan.ua/ua/