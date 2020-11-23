Олександр Паламарчук: "Грамотне управління, професійна команда і правильне інвестування - запорука успішного бізнесу"

Про таких людей кажуть self-made man. Людина, яка побудувала з нуля компанію, яка успішно працює і розвивається ось уже 23 роки, незважаючи на всі кризи.

"Ніколи не здавайся!" - ось девіз, яким Олександр Паламарчук керується все своє життя. І в цьому, мабуть, секрет його успіху. Детальніше - в інтерв'ю.

— 2020 рік заявив про себе мало не апокаліптичною кризою. Невпевнені і непослідовні дії влади, розгубленість підприємців, різке скорочення економічного сектора, і робочих місць охопило всі країни і викликало паніку.



Олександр Михайлович, озираючись назад, чи можете Ви об'єктивно оцінити Вашу реакцію як людини і керівника на ризики, викликані пандемією?

— Це був різкий і несподіваний удар по всій нашій економіці, по кожному підприємству, кожному працівникові і кожній родині.

Я буду не правий, якщо скажу, що як директор і як людина, не відчував тоді тривогу перед майбутньою невідомостю. Але відповідальність перед моїми співробітниками, компанією, сім'єю спонукали шукати вихід.

Адаптація проходила нелегко, адже завжди важко відмовлятися від звичних і комфортних умов, перебудовуватися на кризові рейки.

Недарма мій девіз "Ніколи не здавайся!". Ми призупинили роботу в офісі, закрили наші магазини роздрібної торгівлі, частина співробітників була переведена на роботу по віддаленій формі, скоротили витрати.

Ми змінили стратегію, пробували інші формати, ввели нові продукти і послуги. Продажі велися тільки через наш інтернет-магазин. Пандемія дала додатковий поштовх у розвитку онлайн-торгівлі.

— Напевно, такі заходи зробили багато керівників в ситуації, що склалася. Але не всі підприємства і фірми залишилися "на плаву". Може, у Вас є якісь свої секрети, які допомогли вистояти?

— Всі секрети успішного бізнесу давно відомі. Перший - це грамотне управління. Успішному управлінню я вчуся всю свою підприємницьку діяльність, стимулюю до цього свою команду менеджерів і навіть рядових співробітників.

Пройшовши шлях від токаря до бізнесмена, я переконався, що високий рівень самоврядування і самоорганізації потрібен кожному працівникові.

З приходом пандемії ми оперативно розробили стратегію для кризового періоду, причому таку, щоб можна було реалізувати всі ресурси і можливості компанії, обравши ключовим напрямом онлайн-продажі.

Після деякого спаду, викликаного впливом COVID-19 на психіку людей, обсяг продаж значно збільшився, і в 8 разів перевищив цифри докризових місяців!

Ми вирішили перебудуватися, акцентуючи увагу на торгівлі через інтернет-магазин, на розширенні ринків збуту в віртуальному полі.

Зараз відкрита роздрібна торгівля в магазинах, але потрібно бути готовими до будь-яких кризових поворотів. Тому набираємо нових співробітників у відділ продажів і маркетингу, оновлюємо і модифікуємо систему управління.

Компанії, які змогли задіяти цифрові технології в нинішніх умовах, мають збільшення доходів.

— Компетентне управління - це основа і вершина бізнес діяльності. І те, що недооцінка важливості управління загрожує багатьма прорахунками, ми бачимо по діям вищих ешелонів української влади.



Але, напевно, є й інші "стовпи", які лежать в основі успіху Вашої компанії?

— Так, кризові періоди були завжди (згадайте 2008 рiк).

У сучасному динамічному і мінливому світі вони почастішали, і щоб не загубитися в його лабіринтах, треба докладати зусиль, працювати, прагнучи до успіху. Друга умова - це наявність професійної команди.

Ми дуже ретельно підходимо до підбору співробітників. У кілька етапів, таким чином ми зможемо зрозуміти, які здібності і можливості має претендент.

Так створюється надійна і професійна команда. І формується вона не в день приходу чергового кризового періоду, а постійно згідно мінливим вимогам.

Не застаріває давнє гасло "Кадри вирішують все". Ось чому в цей важкий період ми не звільнили жодного співробітника.

Важливо й третя умова - економічно вигідне вкладення інвестицій, особливо в партнерські і технологічні проекти, інноваційні бізнес-моделі.

Тому активно розвиваємо IT-компанію "SANTAN DIGITAl", завдання якої - створення і просування сайтів та інтернет-магазинів в глобальній мережі.

Зараз працюємо над новим форматом маркетплейса - електронної платформою, на якій різні компанії можуть розміщувати інформацію про свої товари.

— Аналізуючи досвід кризових місяців, що, на Вашу думку, потрібно змінити в межах нашого міста і країни, щоб не допустити нової регресії в економіці і пом'якшити удари від можливих наступних пандемічний хвиль?

— Наша економіка пережила за останній час багато кризових моментів. За 30 років моєї підприємницької діяльності ми на додачу до світових криз пережили розвал радянської країни і її економіки, навчилися працювати в умовах багаторічної гібридної війни.

Але ми ще не маємо добре підготовлених і досвідчених аналітиків, які б вміли прораховувати ризики таких ситуацій.

Олександр Паламарчук в родинному колі

Тому є необхідність задуматися кожному підприємцю над виробленням антикризових заходів і пошуків власних нестандартних рішень.

Як варіант, об'єднуватися, створювати антикризові фонди, які б надавали підтримку дрібному та середньому бізнесу, найбільш вразливим галузям. Країни Євросоюзу, США змогли надати фінансову підтримку економічного сектору.

Наприклад, Німеччина виділила 500 млрд. євро для підтримки бізнесу, який постраждав через пандемію коронавируса.

— Ми не можемо залишити без уваги Вашу благодійну діяльність. Що спонукало Вас створити Благодійний фонд і надавати допомогу тим, хто її потребує?

Ви задали важке запитання, на яке немає однозначної відповіді. Напевно, допомагати людям - це моя життєва позиція.

Спочатку була допомога окремо нужденним - тим, хто опинився у важкій життєвій ситуації, потім з'явився Благодійний фонд і підтримували переселенців із зони АТО, допомагаємо дитячим лікарням, будинкам, навчальним закладам. І продовжую це робити по мірі своїх сил і можливостей.

— Олександре Михайловичу, що б Ви побажали бізнесменам, хоча, напевно, починати нову справу в кризові моменти дуже небезпечно?

— Ризик є завжди, проте кризові часи відкривають перед рішучими і ініціативними людьми нові можливості. Головне - знайти свою нішу.

Можна почати з маленького справи, наприклад, нещодавно прочитав, що дві сестри-переселенки розвивають власну справу, вирощуючи на орендованій ділянці в передмісті екологічно чисту мікрозелень. Починали з маленькою теплички, а зараз поставляють свою продукцію в супермаркети і відомі ресторани міста.



Починати бізнес і досягти успіху можна в будь-якому віці. Наприклад, створити крутий цифровий продукт і дорого продати його в 20 років, а можна, як Генрі Форд або Рей Крок, почати свою справу (як Ford Motor або McDonald's) в 40-річному віці або в 52 роки.

Важливо, вірити в себе! Є дуже мудрі слова: "Боїшся - не роби, робиш - не бійся, зробив - не шкодуй!".

Наважтесь і удача обов'язково прийде до вас!

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Довідка:



SANTAN розпочав свою діяльність в 1997 році. За 23 роки роботи на ринку сантехніки, компанія зайняла лідируючі позиції на ринку України і завоювала визнання клієнтів.

Компанія активно працює на ринку оптових продажів, розвинула власну дистриб'юторську мережу по всій Україні, а також має 8 успішних працюючих фірмових магазинів: 4 власних і 4 партнерських, а також пропонує франчайзингову модель бізнесу.

Асортимент компанії - близько 10 тисяч найменувань - різноманітний за рівнем цін, дизайнерським рішенням і функціональністю. Незмінна тільки висока якість.

Власні склади дозволяють підтримувати постійний асортимент, доступний в оперативному режимі.

Сайт: https://santan.ua/ua/