Энергоэффективность дома: просто или качественно?

Государство имеет большую пользу от того, что люди внедряют энергоэффективные технолигии в своих домах. (укр)

Юлія Сабатюк, Голова Асоціації ОСББ "Лучани" (Луцьк) та член Наглядової ради Фонду енергоефективності

Однак шлях від усвідомлення тези "ти є господарем свого будинку, ти маєш повне право та можливість робити його ощадливим і комфортним" – до дій, все ще складний для усвідомлення українців.

У 2009 році луцьке ОСББ "Відродження", яке я очолювала, встановило ІТП в будинку і розпочали економити на теплоносіях – то був перший для України приклад точкової, але термомодернізації багатоповерхівок.

Після цього проекту реально розпочалася робота над формуванням відповідних державних документів – зокрема, постанови Кабміну щодо впровадження заходів з енергоефективності.

Далі – напрацювання пропозицій до законів та міжнародних угод, що, на той час, неабияк стимулювало розвиток галузі.

Згодом, у 2010 році, як голова правління ОСББ "Біном", я отримала позитивний досвід впровадження енергоефективних заходів за ЕСКО-контрактом: тоді нам вдалося в будинку замінити вікна, двері, встановити ІТП, утеплити – і що головне – розпочати реально вимірювати економію після впровадження заходів.

Після таких "замірів" ми отримали чітке розуміння того, де і скільки можна економити завдяки модернізації будинку, а також - можливість голосніше популяризувати серед співвласників термомодернізацію як розумне рішення для оновлення житлового фонду.

Так, ідея ЕСКО чудова, але небагато приватних інвесторів готові на постійній основі підключатися до таких проектів.

Тому наша спільнота ОСББ розпочала шукати інші можливості для підтримки співвласників у роботі по термомодернізації будинків. Згодом, в середовищі таких активістів як і я, виникла проста, але дуже очевидна ідея: треба кошти на заходи з енергоефективності позичати.

Тоді, у 2011 році, ми з командою змінотворців переконали Уряд надавати такі кошти-позики. Так відбулося затвердження 599 постанови Кабміну, що передбачала надання пільгових кредитів для ОСББ, які впроваджують заходи з енергоефективності.

І в розмовах зі співвласниками (а ми в той час багато їздили з презентаціями і обговореннями), – слово "кредити" не вживалося через занадто негативний досвід та асоціації серед громадян, а тому говорили про позикові кошти. Тоді нам вдалося відпрацювати цю схему співпраці, а пільгові кредити справді почали сприяти появі більшої кількості проектів з термомодернізації.

Потім змінився уряд, змінилися підходи, але робота щодо підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі не зупинялася.

Ми розпочали співпрацю з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження і задалися ціллю впроваджувати опцію кредитних коштів для термомодернізації.

Результат – у 2015 році запрацювала програма, яку ми знаємо як "теплі кредити". Якщо чесно, нелегко було запускати цю програму і популяризувати її.

Я в той період багато розповідала про можливості програми, буквально щотижня їздила з командою однодумців по всій України, презентувала реальні кейси, запрошувала приїжджати до будинків, які вже запровадили заходи з енергоефективності і готові ділитися досвідом.

На початку роботи навіть банки були не готові такі продукти запускати, та й громадяни не побігли за кредитами. Всі боялися і не знали що це дасть їм в результаті. Тому й кількість таких проектів була дуже маленькою в перші роки.

На початковому етапі популяризації "теплих кредитів", ще тоді в 2015 році, ми розпочали говорити з місцевою владою і аргументувати, чому підтримка ОСББ – це вигідне партнерство, що може принести хороші інвестиції. Тоді Луцька міська рада затвердила хорошу місцеву програму підтримки, що стала взірцевою для всіх міст – саме так починалася історія допомоги ОСББ з боку міста для термомодернізації будинків.

"Теплі кредити" виконали свою функцію, але тепер треба рухатися вперед, треба аналізувати всі дії та не боятися приймати кращі рішення.

І я зараз говорю про Фонд енергоефективності та його Програму "Енергодім", і чому не варто порівнювати теплі кредити та Програму Фонду. Хочу сказати, що завдяки "теплим кредитам" я багато заходів реалізувала у ОСББ міста Луцька, і багато розповідала про них. Тому прекрасно розумію, що на сьогоднішній день це геть різні програми.

Я скажу, що Фонд – це вже вища математика для впровадження заходів з енергоефективності, пропозиції Програми Фонду захищають співвласників, захищають голів ОСББ.

Бо що ми часто бачили в "теплих кредитах": уся відповідальність лежала на голові правління ОСББ (вибір підрядника – це мало вирішувати саме правління), голова мав все контролювати. Проекту – не вимагається, тому ми не раз навіть у Луцьку стикалися з тим, що встановлення ІТП (індивідуального теплового пункту) не давало ніякого результату, нуль користі.

Тож постає питання: де ми взяли того підрядника, як змонтували те обладнання. Коли я приводила потім, в одній із тих ситуацій, експертів профільної компанії, для того, щоб вони перевірили в чому проблема – вони лише розводили руками: неправильно змонтоване обладнання.

Натомість Програма "Енергодім" Фонду енергоефективності дозволяє захистити голів ОСББ, адже конкретні рішення по проекту приймаються на основі експертних висновків та рекомендацій.

Енергоаудитор проводить енергетичну сертифікацію для будинку, розписує всі показники для початку робіт і аргументовано пояснює, чому саме той чи інших захід треба здійснити, а не інший, на що та як він вплине. А Фонд за це відшкодовує до 70%. Такого рівня відшкодування не існує більше ніде в Європі.

Потім розробляється проектно-кошторисна документація. Проектувальники, як профільні фахівці, несуть відповідальність за те, щоб правильно провести розрахунки: аби ваш будинок використовував меншу кількість енергії з найбільшою ефективністю після того, як ви вкладете свої кошти.

Також проводиться експертиза цієї документації, щоб ціни на обладнання і матеріали були актуальними, не завищеними. Далі – технічний і авторський нагляд, а після завершення всіх робіт – верифікація, яка підтверджує правильність виконання усіх заходів.

Я констатую, що Програма Фонду енергоефективності досконаліша.

Чому? По-перше, є захист співвласників та голови правління ОСББ, те, що я описала вище. По-друге, більший відсоток підтримки – Фонд пропонує 70% відшкодувань для перших 500 учасників Програми. По-третє, можливість залучати фахівців, які допомагають впровадити всі заходи з енергоефективності.

Між іншим, зараз Фонд відшкодовує вартість послуг проектних менеджерів - спеціалістів, які супроводжують проекти на різних його етапах і допомагають голові ОСББ розібратися з усіма деталями різнопрофільних процесів і процедур.

До слова, раніше я не вірила, що робота таких менеджерів допоможе вплинути на кількість і якість проектів. Але після активної роботи з "першими ластівками" Програми "Енергодім", чітко усвідомила, що не всі голови ОСББ мають достатньо часу і знань для постійної фахової роботи в проекті.

Тому – зміни та вдосконалення Програми реально відображають конкретну потребу зсередини ринку та допомагають співвласникам максимально безболісно та якісно виконати модернізацію будинку.

Автор: Юлія Сабатюк, Голова Асоціації ОСББ "Лучани" (Луцьк) та член Наглядової ради Фонду енергоефективності