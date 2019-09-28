Как внедрить изменения в компании и подружиться с командой: советы коучей

Как заставить команду прислушиваться и серьезно вас воспринимать. Примеры практик, которые могут пригодится каждому руководителю или тренеру.

21-22 сентября в Киеве прошла ежегодная конференция Agile Rock. Спикеры рассказали о том, как эффективно управлять командой и находить к ней подход.

Хотя лекторы объясняли это на примере agile-подходов и scrum-мастеров, мы записали советы, которые будут полезны любому работнику компании или ее владельцу.

Справка Agile – это гибкий принцип управления проектами. В его основе убеждение, что люди важнее процессов, а работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Agile возник в IT, но быстро распространился и в другие сферы. Один из его подходов – Scrum. Его суть такова: над каждым проектом компании работает команда, владелец продукта, который представляет интересы заказчика, и scrum-мастер. Последний отвечает за эффективность команды.

Александра Баптизманская , Agile-коуч, гештальт-терапевт. 10 способов установить контакт с командой

Как заставить команду прислушиваться, не троллить и серьезно воспринимать все пляски с бубном?

1. Легализ ов аться

Прийти к команде и сказать: "Привет, ребята, я ваш новый scrum-мастер, вы дадите мне это право"? И действительно попросить у команды право делать свою работу. Люди не догадываются, что вы будете с ними делать, и чтобы они не боялись, были более лояльны и дали вам шанс – просто попросите это право.

2. Договориться

Когда, я надеюсь, вы это право получите – спросите у людей, какие ожидание есть у них от вас, и договоритесь о них. Что вы будете делать именно в вашей команде? Вы будете носить кофе, делать ретроспективы, менторить владельца продукта или что-то еще?

Будет круто, если вы возьмете флипчарт, нарисуете две колонки – делаю/не делаю и попросите людей наклеить стикеры. Не переживайте, если люди наклеят то, что вам не нравится. Это может быть временно. Вы начнете с таких договоренностей, а потом команда созреет и вы их поменяете. Когда люди понимают, чего от вас ожидать, они более лояльны и готовы довериться.

3. Спросить про их проблемы

Таким вопросом вы сразу покажите, что вы союзник и готовы решать их проблемы. Иначе у команды может возникнуть иллюзия, что вы странный чувак, который введет открытые зарплаты, уволит всех и вообще все разрушит. Если вы решите хотя бы одну, хотя бы маленькую проблему – платный кофе на кухне – это уже вклад.

4. Показать, что вы простой смертный...

...и тоже можете ошибаться. Если вы новенький в коллективе – покажите свою уязвимость.

Когда люди видят, что вы можете ошибаться, они тоже смогут ошибаться, им будет не так страшно. Если вам задают вопрос и вы не знаете ответ – так и скажите. Если допустили ошибку – признайтесь.

5. Построить с людьми человеческие отношения

Надеюсь, никому не нужно объяснять, что вот эта история "на работе мы профессионалы, давайте оставим за порогом наши чувства и тут будем суперменами" – это все булшит, который не работает.

Человек приносит на работу себя целостного. Вы можете задать крутой тренд – строить отношения с командой, как с людьми. Показать, что можно по-другому, что можно не притворяться и не застегивать свой суперменский плащ на все пуговицы.

Плюс, когда мы ничего не знаем о людях, нам очень легко воспринимать их как объекты, винтики в системе, должности. А когда мы знаем, что человека дома ждет котик, мы бережнее к нему относимся, потому что котика нужно кормить, уделять ему внимания. Мелочь, а работает.

6. Быть последовательным

Что делают многие начинающие scrum-мастера и agile-коучи: как только они встречаются с какими-то преградами и сложностями, они на лету переобуваются и начинают социально одобряемую работу.

Менеджерить команду, носить ей кофе. Понятная работа. Но если вы один раз вышли из своей роли – обратно в нее войти будет очень сложно. Последовательность и верность в вашем поведении делает вас более предсказуемым для команды и в то же время создает чувство безопасности. Когда люди предсказуемы – мы им больше доверяем.

7. Быть верным себе

Это важно. Верьте в собственные ценности и убеждения до последнего. Даже если в вашей компании никто не верит в agile или scrum не взлетает – это не значит, что не может взлететь, и что это не работает. Будьте верны своему опыту, потому что если вы не будете верить – никто не поверит.

8. Уважать сопротивление

Люди не любят, когда их меняют. Но в принципе люди готовы меняться. Просто нужно время.

Когда люди что-то яростно защищают, прямо всеми руками и ногами упираются и такие: "Не-е-ет" – у них обычно есть на то причина. Это либо огромный страх, то есть они чувствуют какую-то опасность. Либо они защищают какие-то убеждения.

Отнеситесь к этому сопротивлению с любопытством – если люди так сильно упираются – что вы не учли? Вы явно что-то упустили. В том, что вы предлагаете, вы не учли что-то очень важное для людей. Поинтересуйтесь, что же это. Скорее всего там есть очень много информации для вас, как для агента изменений.

9. Уважать старые пути делать работу

Представьте, люди работали как-то годами, и все эти способы, даже если они старые и кажутся понаверченными полукостыльными строениями – они у людей работали. Долгое время.

Скорее всего, они были созданы, чтобы обойти какие-то проблемы и справиться со сложностями. Есть шанс, что вы это разрушите, а это окажется несущей стеной. И в принципе все рухнет. И вы будете стоять на пепелище со своим прекрасным scrum-ом.

В начале работы, когда вы только устанавливаете контакт с командой, нормально опереться на старые практики. Они возникли не просто так. Отдайте им дань уважения.

10. Быть немного безумненьким

Ну серьезно. Когда вы будете приходить к команде с какими-то дичайшими идеями и говорить: "А давайте построим нашу команду из лего", "Представьте, что наша команде – корабль", или мое любимое: "Нарисуйте свою команду в виде цветка" – люди посмотрят на вас и подумают: "Блин, он реально чудак, но вообще звучит интересно. Пожалуй, нарисую, нормальная тема".

Анхель Мединилла , основатель Improvement21, agile-коуч. 10 способов убедить команду и менеджмент

1. Проявить эмпатию

В большинстве случаев, когда я наблюдаю в компаниях, как люди пытаются убедить в чем-то своих коллег или менеджмент, все сводиться к "я просто окружен идиотами".

Если вы не любите своих клиентов и их проблемы, вы никогда не сможете сделать отличный продукт, который их решает. Также тут. Если вы любите agile, но не любите людей, для которых его внедряете – очевидно, что это не лучшее начало.

Начните с эмпатии. Какие у команды страхи? Что они чувствуют? Какие у них проблемы? Попробуйте понять коллег также, как пытаетесь понять клиентов.

2. Найти первых последователей

Все постоянно фокусируются не на тех людях, переживая об увольнях. Меня часто спрашивают: "Анхель, у меня в команде есть очень агрессивный, высокомерный и эгоистичный человек – и вообще он жестокий алкоголик, который бьет свою жену и крадет у компании – что мне с ним делать?". И я такой "Чува-а-ак!"

Agile – это изменения, но не сила джедая. Конечно, можно попытаться коучить такого человека, но есть ведь еще шесть сотрудников, которые уже шепчут: "Эй, когда начнем?" Фокусируйтесь на них!

Изменения не происходят, потому что вы переубедили увальней. Они происходят, потому что вы взрастили первых последователей. То маленькое количество людей, которые в итоге стали двигателем изменений.

3. Выучить язык команды

Научитесь говорить с менеджерами, продажниками, финансистами и другими на их языке. Я часто вижу людей, которые повторяют одну ошибку: сначала говорят с топ-менеджерами, а потом общаются с остальными сотрудниками сложными конструкциями вроде "автоматическое тестирование". Отчего у тех сходят с ума нейроны и возникает логичный вопрос: "Кто привел сюда этого парня?"

Даже если вам нужно пойти в Мордор – вам придется изучить язык Мордора.

И научиться презентовать идеи в инфографиках, больших картинках и милых презентациях.

4. Повысить осведомленность

Сколько людей в странах первого мира хочет сидеть на диете? Ни один. Это отстой. Но люди хотят выглядеть хорошо, быть здоровыми и чтобы весы, когда на них становишься, не выдавали надпись "пожалуйста, наступайте по очереди".

Никто не хочет внедрять agile – это тяжело, дорого и сначала больно. Поэтому вместо того, чтобы говорить с компанией о диете, начните говорить о результатах, которые хотите увидеть, о проблемах, которые есть. Так вы начнете продавать идею изменений.

Спросите у людей, какая их главная боль в компании. Послушайте всех. Люди начнут обсуждать это между собой и тут появитесь вы с четким списком приоритезированных задач и предложите попробовать изменить что-то. Такие изменения будут органическими и не навязанными.

5. Думать о процессе, а не событии

Все видят событие. День, когда Топ говорит: "Сегодня мы внедряем agile", и вдруг все меняется.

Отмена рабства в США, падение Берлинской стены – а ведь все началось задолго до этих событий. Но мы всегда видим тот самый день, когда все поменялось.

Скажем, день, когда в Южно-Африканской Республике темнокожее население получило равные права. Люди скажут: "Вау, это день, когда в ЮАР все изменилось". И тут Нельсон Манделла, который сидел в тюрьме несколько десятилетий, чтобы это произошло, перевернулся в могиле.

Важен путь. Нужно продолжать идти, думать о маленьких изменениях, искать временные компромиссы. Мы все хотим больших изменений прямо сейчас. Люди первым делом спрашивают: "Сколько это займет времени?". Это неверный вопрос. Нужно спрашивать: "Каков следующий шаг".

6. Упростить

Сделайте процесс изменения легким и сформируйте ясное видение. Например, вы говорите людям: "Давайте внедрим agille". У них возникает логический вопрос – а что это значит? Для кого-то – это больше документов, для кого-то – отсутствие контроля и т.д. Большинство понимает изменения неправильно. Важно объяснить просто, что именно вы хотите поменять и какие результаты это даст.

7. Искать быстрые победы

Попробуйте показать людям примеры того, что изменения работают. Даже если это маленькие быстрые победы, как один довольный клиент. Возьмите это доказательство и распространите среди сотрудников, снимите его на камеру – что угодно. Это мотивирует. И дальше вы ищете новую победу и вновь демонстрируете ее.

8. Посмотреть вокруг

Не фокусируйтесь только на своей компании. Сходите на тренинги, конференции, поговорите с людьми в тематических сообществах, почитайте книги, путешествуйте. С большой вероятностью другие люди сталкивались с тем, с чем столкнулись вы. У них есть идеи и подходы, которые вы можете использовать. Не пытайтесь изобрести велосипед.

9. Использовать возможности

Если в вашей компании есть любая инициатива, скажем, по "цифровому преобразованию" или же "привлечению талантов", вы можете говорить "а знаете, что отлично поможет в этом? Agile!"

Скорее всего есть инициативы, к которым вы можете подключиться. Объединение – усилит результат.

10. Попросить о помощи

Вы не должны быть последними героями и делать все самостоятельно. Соберите команду, коалицию, которая ежедневно движется в сторону изменений. Создайте ее как можно быстрее.

Иногда нам приходится выбирать битвы и не пытаться изменить то, что меняться не хочет. Но продолжайте менять хотя бы что-то. Хотя бы по-немногу.

Наталия Судакова, для ЭП