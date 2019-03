Глава украинского офиса Ciklum: о компании, украинском "айти" и "айтишниках"

ЭП поговорила с главой украинского офиса компании, Chief Delivery Officer, Анной Горячкиной об украинском "айти", "айтишниках" и самой компании.

Ciklum — международная IT-компания, которая создает программное обеспечение и предоставляет услуги и решения в различных сферах бизнеса и технологий.

Ciklum входит в топ-5 IT-компаний Украины по количеству специалистов.

О компании и инвестициях

— Чем Ciklum отличается от других украинских IT-компаний?

— Компания Ciklum была основана в 2002 году Торбеном Майгаардом, который видел потенциал Украины в IT-сфере и готов был инвестировать в наших разработчиков.

Ciklum стала известна благодаря простой и понятной для клиентов модели сотрудничества. В считанные недели мы создавали в Украине команды разработчиков, которые были частью компании клиента. Они работали над продуктами клиента по его правилам, просто находились в другой стране.

При этом компания никогда не была типичным "аутстафером", который предоставляет офисное помещение за фиксированную плату и на этом ответственность компании заканчивается.

Анна Горячкина

Мы анализируем бизнес-цели клиента, сложность и специфику проектов, эффективность процессов, опыт клиента и, основываясь на этом, предлагаем решение по построению эффективной команды.

Консультируем и помогаем внедрить методологию, процессы, инструменты, помогаем с подбором, развитием и удержанием людей, консультируем на каждом этапе разработки и создания команды. Именно в этом уникальность Ciklum.

На определенных этапах развития бизнеса клиента модель выделенной команды может ему не подходить.

Мы вместе находим ту модель сотрудничества и те услуги, которые соответствуют его бизнес-плану. Это может быть и разработка приложений под ключ, и тестирование, и консалтинг. То есть Ciklum — полноценный технологический партнер.

Сейчас мы можем покрыть любые потребности клиентов в цифровых решениях — от создания команд в Украине или Пакистане до разработки сложного кардиомонитора для спасения новорожденных в Уганде.

— В 2015 году в компанию инвестировал Фонд Джорджа Сороса. Как это на нее повлияло?

— Фонд Сороса стал не просто инвестором, а стратегическим партнером Ciklum. Компания была первой инвестицией фонда в Украину.

Благодаря такому партнерству компания получила возможность наращивать экспертизу в разработке комплексных решений для клиентов. Также мы разрабатываем собственные продукты, которые скоро будут представлены рынку.

— Последние инвестиции поступили от Dragon Capital и AVentures. Как они решились инвестировать?

— Такие компании не принимают решения спонтанно, потому что "решились". Dragon Capital — одна из самых крупных и успешных инвестиционных компаний в Украине.

AVentures Capital — венчурный фонд, который инвестирует в R&D-проекты и компании в Украине и Восточной Европе с 2002 года. Решение об инвестициях принимается после тщательного изучения самой компании, ее процессов.

Финансовая отчетность компании должна отвечать принципам прозрачности — это одно из главных условий для любого инвестора. Проводится всестороннее исследование деятельности компании, комплексная проверка ее финансового состояния и положения на рынке.

Ciklum — одна из ведущих компаний в IT-сегменте, которой управляет сильный менеджерский состав и которая показывает постоянный рост с момента основания. Именно эти факторы были решающими для инвесторов.

— Пойдете ли вы на IPO? Если да, то когда?

— Торбен Майгаард никогда не скрывал, что выход на IPO — это одна из целей компании Ciklum в долгосрочной перспективе. У Ciklum хорошие позиции для выхода, но в краткосрочной перспективе это пока не планируется.

— Какие особенности корпоративной культуры компании?

— Компания была одной из первых, кто предложил клиентам бизнес-модель, в которой сотрудники напрямую общаются с клиентами и работают как часть их собственной команды.

Это позволяло разработчикам влиять на продукты и бизнес-подходы наших клиентов, выстраивать прозрачные отношения между клиентом, компанией и разработчиком.

Такая модель сформировала корпоративную культуру доверия, прозрачности, свободы и ответственности.

— В компании превалирует аутстаф-модель занятости разработчиков — 70%, аутсорс — 30%.

— Соотношение 70% против 30% существовало в предыдущие годы работы Ciklum, сейчас процентное соотношение команды/проекты меняется в пользу проектов.

Модель "аутстаф" (создание клиентских команд) — это построение команд разработки в Украине, Пакистане, Беларуси, Польше, Испании. В этой моделе бизнеса заказчик отвечает за финальный результат.

Команда клиента находится в офисе Ciklum, работает над проектами заказчика, при этом клиенты имеют доступ к нашим внутренним продуктам, фреймворкам.

Мы помогаем с наймом, внедрением Agile-практик, консультируем и помогаем с управлением командой и ее развитием. Просто "аутстафом" эту модель уже нельзя назвать.

— Это ведь не совсем выгодно для компании?

— Если бы это было невыгодно для компании, то компания Ciklum не существовала была с 2002 года и не выросла бы до 3 500 человек в 16 офисах. Мы не стоим на месте.

Компания постоянно эволюционирует, становится полноценным технологическим партнером для клиентов, и процент разработки проектов "под ключ" растет. Клиенты доверяют Ciklum разработку сложных ERP-систем или CRM-систем, поддержку IT-инфраструктуры и R&D-проекты.

Об украинском IT

— В отчете Software Development in Ukraine, Poland, Belarus and Romania in 2019, опубликованном консалтинговыми компаниями AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times, говорится, что выручка IT-компаний Украины растет в четыре-пять раз быстрее, чем в среднем в мире.

С чем это связано и как долго будет продолжаться?

— На такой рост влияет множество факторов. Согласно отчету, основные клиенты ІТ-компаний в Украине, Польше, Беларуси и Румынии — компании из ЕС и США. Это страны с огромной конкуренцией в любой отрасли, что подталкивает локальные компании пересматривать свои процессы и подходы в работе.

Клиенты хотят оптимизировать процессы, перестроить бизнес, сделать взаимодействие со своим брендом максимально комфортным для пользователей. Все это возможно с помощью диджитализации — перехода на цифровые решения.

При этом компании в Украине, Польше, Беларуси и Румынии — идеальный баланс стоимости и высокого уровня IТ-экспертов.

Как долго это будет продолжаться? По нашим прогнозам, в ближайшие пять лет спрос будет расти, потому что в ЕС и США все еще много компаний, которые не прошли этап "внутренней цифровой революции".

— Какой потенциал роста IT в Украине?

— По данным отчета Software Development in Ukraine, Poland, Belarus and Romania in 2019, объем экспорта IТ-услуг и разработки программного обеспечения в Украине превышает 2 млрд долл.

В 2014-2017 годах рост был около 10%, а за последние два года IТ-индустрия росла в Украине примерно на 20%. При отсутствии крупных внешних и внутренних кризисов этот темп сохранится и в ближайшие годы.

— Из каких стран поступает основная часть заказов?

— Основная часть наших клиентов — из Британии, США, Швейцарии, Германии, Дании и Израиля.

— Сколько проектов ведется одновременно?

— В данный момент с Ciklum сотрудничают более 350 клиентов из 16 стран. Некоторые компании ведут несколько проектов одновременно.

Например, это может быть выделенная команда разработки, которая поддерживает основной продукт клиента, параллельно мы настраиваем процессы тестирования ПО, а наша R&D-команда может разрабатывать proof of concept нового устройства для подтверждения идеи заказчика.

Ciklum выступает технологическим партнером для глобальных компаний — Thomas Cook, Just Eat, Jabra, Zurich Insurance и Mercedes Pay.

Об украинских "айтишниках"

— Опишите среднестатистического "айтишника". Сколько ему лет? Хочет ли он эмигрировать?

— Средний возраст разработчика — 22-30 лет.

По данным исследования портала DOU за 2018 год, 67% ІТ-специалистов в Украине живет в Киеве, Харькове и Львове. Более 80% специалистов имеют диплом о высшем образовании. Эти специалисты постоянно занимаются саморазвитием, посещают профильные мероприятия, проходят курсы и тренинги.

Около 10% из них активно работают над переездом в другую страну, при этом большой процент тех, кто задумывается об эмиграции, но ничего для этого не делает, либо же не думает об этом вообще — 44% и 34% соответственно.

— Ciklum входит в топ-5 IT-компаний в Украине по количеству специалистов. Сколько у вас сотрудников в Украине?

— Около 2 800.

— Есть ли нехватка "айтишников"?

— Количество занятых специалистов в сфере в Украине — более 172 тыс. Ежегодно из вузов выпускается около 23 тыс ІТ-специалистов.

При этом в каждой из топ-5 ІТ-компаний Украины открыто по 200-300 вакансий, а в Украине — более 750 только сервисных ІТ-компаний, не считая крупных продуктовых и растущих стартапов.

Больше всего не хватает специалистов уровня middle-senior и специалистов, владеющих определенными технологиями. Например, в Ciklum самое большое количество вакансий открыто по технологиям JavaScript и .Net.

— Каждый ли может стать программистом?

— Программистом может стать любой человек. Есть определенный набор качеств или черт характера, которые помогут чувствовать себя комфортно в этой профессии: аналитический склад ума, умение работать с большими массивами данных, усидчивость.

Высшее образование по IТ-специальности полезно, оно дает теоретическую базу. Однако есть разработчики, которые обучались самостоятельно: на курсах, с помощью книг и видеоуроков. Они много стажировались и получали хорошую работу.

— Какими качествами должен обладать идеальный кандидат для вашей компании?

— В Ciklum, кроме базовых требований вакансии по техническим навыкам, есть свой портрет идеального кандидата. Ему должны быть близки наши ценности EPIC ID: совершенство, страсть, инновация, сотрудничество, целостность и разнообразие.

Наш кандидат увлечен новыми технологиями, тенденциями, готов экспериментировать и внедрять эти эксперименты в жизнь.

Внутри Ciklum есть мощная поддержка инициатив сотрудников, ежемесячно проводится около 100 мероприятий во всех офисах для обучения и развития.

— У украинских программистов зарплаты ниже, чем на рынке Европы или США. С чем это связано?

— Украинские зарплаты зависят от курса доллара, внутренней конкуренции, "разогретого" рынка кандидатов. Есть кандидаты очень высокого уровня и в редких технологиях, уровень зарплаты которых равен или близок к зарплате в ЕС.

Если вычесть налоги в странах ЕС, то "чистые" зарплаты ІТ-специалистов в Бухаресте или Вроцлаве близки к киевским зарплатам.

Много разработчиков в Украине пришло в сферу менее пяти лет назад, опыта у них не так много. Соответственно, их ценность на рынке и зарплата еще не такие высокие.

— Как вы относитесь к новому законопроекту касательно ФОП?

— Любые законопроекты, касающиеся ІТ-сферы, должны разрабатываться с участием представителей ІТ-компаний. Новый законопроект — это только предложение. О его утверждении речь еще не идет, его будут серьезно дорабатывать.

Правительство Украины заинтересовано в поддержке ІТ-сферы, потому что отрасль приносит в бюджет около 10 млрд грн ежегодно. Радикальное изменение условий работы ІТ-компаний в стране никому не принесет пользы.