Виручка IT-компаній України та її сусідів зростає у 4-5 разів швидше, ніж середня у світі

Україна, Білорусь, Польща та Румунія становлять лише частку від китайського чи індійського ринку розробки програмного забезпечення, але при цьому формують надзвичайно конкурентний у глобальному контексті кластер.

Про це йдеться у звіті "Software Development in Ukraine, Poland, Belarus and Romania in 2019", опублікованому консалтинговими компаніями AVentures Capital, Aventis Capital і Capital Times в партнерстві з IT-компанією Intellias.

У 2018 році компанії з цих чотирьох країн експортували послуг ІТ-розробки на суму 13 мільярдів доларів.

Виручка індустрії ІТ-аутсорсингу в Центрально-Східній Європі зростає в 4-5 разів швидше ніж в середньому по світу: на 20-25% в рік проти 5% в рік. У поєднанні з високою прибутковістю, це робить регіон привабливим напрямком для угод по злиттю і поглинанню. За останні 4 роки в регіоні було оголошено про більш ніж 70 угод.

Сьогодні в вищезазначених чотирьох країнах понад 200 університетів і коледжів випускають понад 60 тисяч ІТ-спеціалістів в рік.

Зарплати по всьому регіону постійно росли протягом останнього десятиліття, і сьогодні складають від 500 доларів для молодшого розробника до 5000 доларів для командного лідера.

В цілому, понад 700 тисяч професіоналів формують регіональну конкуруючу силу, яка обслуговує понад 470 компаній-розробників програмного забезпечення з 50+ співробітниками у кожній.

Український експорт програмного забезпечення є одним з найбільш швидкозростаючих сегментів економіки країни, виручка якого в 2017 році перевищила 3,6 млрд доларів США. Зростання обумовлене міцною освітньою базою, яка забезпечує галузь першокласними інженерами.

Згідно зі звітом, очікується, що до 2021 року ринкова вартість світового ринку ІТ-послуг досягне 843 млрд доларів, очікується подальше зростання індустрії. За прогнозом, сектор аутсорсингу програмного забезпечення в Центральній та Східній Європі подвоїться з точки зору виручки протягом наступних 5 років.

Нагадаємо:

За останні два роки кількість спеціалістів в топ-50 найбільших ІТ-компаній виросла більше ніж на третину — з 43 тис. до 58 тис. Дві компанії перетнули поріг у 6 тисяч спеціалістів. Темпи зростання стали рекордними за останні п’ять років.

Частка IT-індустрії в українській економіці становить 4% ВВП, працівників у цій сфері - 150 тисяч, через півтора року їх стане вже 200 тисяч.

Раніше у GlobalLogic спрогнозували зростання IТ-ринку в Україні на 20% за підсумками 2018 року - більш ніж до 4 млрд доларів.

Читайте також:

Еволюція IT-ринку: як українські компанії виростають до R&D-центрів

Чому без українських програмістів не було б 70% сучасної музики