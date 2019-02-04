Dragon Capital инвестировал в большую IT–компанию

Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. и Dragon Capital Investments Limited, входящие в группу компаний Dragon Capital, выступили основными инвесторами в новом инвестиционном раунде и стали миноритарными акционерами Ciklum, международной компании, предоставляющей услуги в сфере цифровых решений.

Об этом сообщается на официальном сайте Dragon Capital.

Компания AVentures Capital также приняла участие в инвестиционном раунде и приобрела миноритарный пакет акций компании.

"Мы считаем, что глобальный тренд цифровой трансформации будет и впредь поддерживать растущий спрос на ИТ-решения и услуги, а компания Ciklum имеет все предпосылки и хорошие шансы воспользоваться этими рыночными возможностями", - заявил Андрей Носок, управляющий директор, сопредседатель направления прямых инвестиций в Dragon Capital.

Ciklum был основан в 2002 году, входит в пятерку крупнейших ИТ-компаний в Украине. Сегодня в Ciklum работает более 3000 специалистов в области ИТ, которые предоставляют клиентам разнообразные услуги, включая разработку программного обеспечения, тестирование (QA), инновационные исследования и их разработка (R&D), интернет вещей (IoT), работу с большими данными (Big Data) и инженерный консалтинг.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

AVentures Capital является инвестиционной компанией, основанной в 2012 году. AVentures Capital инвестирует в ИТ-компании на различных этапах развития и имеет в своем портфеле более 15 компаний, работающих на рынке США и ЕС, используя научно-исследовательский потенциал Украины и стран Центральной и Восточной Европы.

Экономическая правда