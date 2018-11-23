В октябре 2018 новый завод украинской компании DEZEGA выпустил 100-тысячный самоспасатель

В конце октября 2018 компания DEZEGA отметила своеобразный производственный юбилей: на новом заводе в г. Измир, Турция, произвели 100-тысячный самоспасатель украинской разработки – средство защиты дыхания для аварийной эвакуации из непригодной для дыхания атмосферы.

Компания имеет более чем 60-летнюю историю производства самоспасателей в Украине, и за это время произвела уже более 7 миллионов таких устройств. Турецкий завод DEZEGA SP начал свою работу весной 2017 года, а в сентябре 2017, когда завод вышел на проектную мощность, состоялось торжественное открытие.

"С первых дней работы завода мы начали одну за одной осваивать модели DEZEGA. Сейчас я могу с гордостью сказать, что завод полностью обеспечивает потребности покупателей DEZEGA в Европе, Южной Африке, Австралии, Индии, Латинской Америке. Самоспасатели для Украины теперь тоже производятся в Турции" - говорит Антон Сакович, председатель совета директоров DEZEGA.

Потребность в новом производственном подразделении обусловлена активным ростом экспорта как в Европу, так и в страны Азии, Африки и в Австралию.

"100-тысячный самоспасатель турецкого завода DEZEGA уехал в Польшу, где мы второй год успешно выигрываем практически все объявленные тендеры" - уточняет Юрий Спивак, директор по развитию компании DEZEGA.

По мере роста экспорта в дальнее зарубежье компания начала подыскивать регион для размещения производства и склада, который обеспечил бы удобное логистическое плечо.

Когда в 2015 году Донецкий завод оказался на неподконтрольной Украине территории, подготовка к открытию нового производства ускорилась. В течение 2015-16 годов компания оснастила здание и набрала персонал, и к моменту блокады ОРДЛО весной 2017 года завод был готов полностью заменить производственную площадку в Донецке.

С момента открытия турецкое предприятие DEZEGA SP уже успело расшириться: 14 ноября открыли новый склад площадью 630 м2.

"Мы очень довольны сделанным выбором. Турция удобна с точки зрения логистики: отсюда мы поставляем нашу продукцию морем, авиа- и автомобильным транспортом. Правительство Турции стимулирует экспорт, и мы сразу получили существенные льготы по налогу на прибыль и НДФЛ. Мы уже построили возле завода новый склад, и в дальнейшем, когда новейшие разработки нашего R&D центра пойдут в серию, планируем развивать здесь производственный комплекс" - прокомментировал Юрий Спивак.

О компании DEZEGA

Международная компания, которая вобрала более 60 лет опыта нескольких предприятий по разработке и производству горноспасательного оборудования. DEZEGA имеет официальные представительства в 5 регионах мира. На сегодняшний день аппараты компании используются в более чем 40 странах.

Производственные мощности холдинга DEZEGA расположены в Европе и Азии. Штаб-квартира компании находится в Киеве. Также DEZEGA имеет собственный Центр исследований и разработки (R&D центр) в пригороде Киева.

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