Клонирование градостроительной "реформы": нарушит ли правительство Конституцию?

Скандальну містобудівну "реформу" (5655) рекомендував президенту не підписувати Європарламент. Сам же Володимир Зеленський наголосив, що це було його особисте рішення.

Без підпису президента лобісти того, що схоже на картельну змову, не можуть запустити норми в дію. Тому вони вирішили піти через уряд у "експериментальному" порядку.

Дійсно, якщо провести постанову через Кабмін, то тоді не треба підпису гаранта Конституції. Але це не значить, що основний закон уряду можна порушувати. Навіть у порядку "експерименту" це не дозволено нікому.

Зауваження до постанови уряд чекає до 29 грудня. Як народна депутатка, яка очолює профільний підкомітет у Верховній Раді та робочу групу, яка працює над містобудівним кодексом, я проаналізувала цей проєкт постанови.

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Свої зауваження я направлю уряду, але дуже важливо, щоб про їхню суть знали і журналісти, і професійні спільноти, яких це стосується, і всі громадяни.

Давайте спершу з’ясуємо, що ж таке експериментальний проєкт? Уряд може у експериментальному порядку у певних сферах — екологія, держуправління, охорона здоров’я — проводити експеримент, тривалість якого не може перевищувати 2 років.

Але це має бути програмний документ для Кабміну. Запропонований проєкт постанови таким не є. Він також не є тим документом, який підвищує ефективність процесів планування діяльності Кабінету Міністрів України.

Тоді у чому ж полягає цей "експеримент"? У тому, що уряд спробує собою замінити законодавчий орган влади — Верховну Раду — і запровадити нові права та обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що протирічить положенням чинного законодавства в сфері містобудування, вводить нових суб’єктів в сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду та регулює питання.

А це вже суперечить Конституції. Не може виконавча гілка влади навіть у експериментальному порядку замінити законодавчу.

У проєкті Постанови визначаються нові вимоги:

щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

розроблення, погодження та проведення експертизи проектної документації на будівництво;

набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду.

Держава зобов’яже органи місцевого самоврядування витратити серйозні кошти для того, щоб запустити роботу нових органів містобудування. Це правила гри для великих і малих забудовників, від яких програють в першу чергу громадяни.

Мінкульт також дає свої застереження, бо ініціатива ставить під загрозу культурну спадщину. А оспівана у 5655 "діджиталізація", як довів фаховий аналіз експертів — від’ємна. Відповідно теза "комп'ютер хабара не бере" — суто популістична і не відповідає ні ідеї, ні змісту ініціативи.

Тобто урядовою постановою хтось всупереч Конституції хоче протягнути правила, які дуже схожі на картельну змову в інтересах забудовників. Але що б комусь не хотілося, в Україні діє Конституція і закони.

А у Кабміні є навіть окремий Регламент. І у абзаці 7 пункту 7 §32 Регламенту чітко вказано, що Проєкт акта Кабінету Міністрів, поданий з порушенням вимог цього пункту, підлягає поверненню.

Тобто цю постанову не треба доопрацьовувати. Її треба просто повернути і не розглядати.

Із повним текстом моїх зауважень, які будуть направлені на уряд, можна ознайомитися за посиланням.