Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно упорядочения предоставления и использования отпусков.

Соответствующая информация опубликована в карте законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. После чего Кабинет министров в трехмесячный срок должен будет привести нормативно-правовые акты в соответствие с законом.

Закон увеличивает с 15 до 30 календарных дней в год общий максимальный срок предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам.

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Ежегодный отпуск может быть разделен на части любой продолжительности при условии, что основная непрерывная его часть составит не менее 14 календарных дней, не только по просьбе работника, но и при необходимости у работодателя. При этом разделение ежегодного отпуска должно быть отражено в графике отпусков, который согласовывается с профсоюзами.

Согласно законодательной инициативе, отпуск при рождении ребенка должен предоставляться в четко определенный срок – не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. Отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск будет предоставляться только после получения соответствующего решения суда. В то же время отпуск по усыновлению ребенка предоставляется независимо от его возраста.

В случае использования или выплаты денежной компенсации за дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, работник не пользуется правом на нее в календарном году увольнения на другом предприятии, в учреждении, организации.

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В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста). Однако это возможно, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, к производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказа).

Законопроект также предусматривает обеспечение военнослужащих, уволенных в связи с демобилизацией в особый период, с военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, отдыхом продолжительностью 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия. Такой отпуск предоставляется в течение мобилизационного периода за счет государственного бюджета.

Закон исключает педагогический и научно-педагогический персонал из перечня лиц, которым во время прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, или военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, сохраняется предварительный средний заработок.

Закон также содержат нормы о порядке и условиях предоставления отпусков для подготовки и участия в спортивных соревнованиях.

Кроме того, из законодательства исключаются нормы о творческих отпусках и отпусках в связи с профсоюзным обучением.