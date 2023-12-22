Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам

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Президент Владимир Зеленский 21 декабря подписал законопроект №9422, который ограничивает ставки по микрокредитам на уровне 1% в день.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон вводит показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту" и предусматривает постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита.

Также в нем предлагают запретить кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты любых платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре.

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В то же время кредитодатель будет обязан передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно из бюро кредитных историй, а также проводить оценку кредитоспособности заемщика.

Закон предоставляет полномочия Нацбанку устанавливать дополнительные требования к оценке кредитоспособности заемщика, а также к составляющим расчета дневной процентной ставки.

По данным Нацбанка, в Украине фиксируется сверхвысокое ценообразование на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка - более 1 000% годовых.

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При этом средний размер займа, который берет человек в микрофинансовой компании, составляет 5000 грн с дневной ставкой 2,5%. Следовательно, через 14 дней, что является наиболее популярным сроком кредитования, человек должен вернуть средства на общую сумму 6750 грн. То есть, стоимость кредитных средств в денежном выражении составляет 1750 грн.

Также документ предусматривает изменения в законодательство во исполнение обязательств Украины в рамках Меморандума с МВФ в части отношений НБУ с банками.

Верховная Рада приняла этот законопроект в целом на заседании 22 ноября.

Экономическая правда