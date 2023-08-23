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Возвращение ветеранов на работу. К чему должны быть готовы работодатели

Возвращение ветеранов на работу. К чему должны быть готовы работодатели

Ветераны уже возвращаются с войны на свои места работы. Как помочь адаптироваться им и коллективу? (укр)
Среда, 23 августа 2023, 13:58
Наталья Калмыкова
исполнительный директор Украинского ветеранского фонда

Одна відома компанія нещодавно поділилася з нами інформацією щодо кількості ветеранів у їхньому штаті. Загалом із майже 28 тисяч співробітників — близько 10% пішли захищати країну відразу після 24 лютого 2022 року. 

З них — з пораненнями та травмами повернулися уже близько 240 захисників і захисниць (не рахуючи загиблих). Відповідно, з цього числа ще якась кількість людей, тепер уже з бойовим досвідом, повернеться на своє старе робоче місце. 

Це велика компанія, що брала на роботу ветеранів до повномасштабного вторгнення. І тепер розробляє для них проєкти з адаптації на робочому місці. 

Проте є багато маленьких підприємств, компаній і бізнесів, для яких повернення ветеранів до роботи стане чимось новим. 

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Адже коли ветеранів у колективі мала кількість або й зовсім нема — це не мотивує роботодавця міркувати над умовами праці/відпочинку/робочого місця для них. Але! Коли ветеранів будуть мільйони — перед роботодавцем стоятимуть геть інші виклики. І не лише перед роботодавцями, а й усім колективом.

Для багатьох робота в колективі з ветеранами буде чимось новим

Зокрема, такі результати демонструє наше свіже дослідження "Потреби та перешкоди ветеранів при працевлаштуванні". Це фактично перше для України дослідження, присвячене баченню роботодавців у працевлаштуванні ветеранів та ветеранок. 

Його підготували та провели аналітики Українського ветеранського фонду Мінветеранів за підтримки компаній Lobby X та Work.ua. Команда аналітиків опитала 475 роботодавців, а також провела 10 глибинних інтерв’ю із представниками українського бізнесу та керівниками підприємництв. 

Отже, лише третина нами опитаних роботодавців поділилася, що вже має досвід роботи з ветеранами. У майже 7% — він значний. А у 25% – невеликий.

А от абсолютна більшість — 65% респондентів — відповіли, що досі не мають досвіду прийому на роботу та співбесід кандидатів-ветеранів.

Щодо досвіду найму на роботу ветеранів, то понад 35% із тих, хто вже приймав ветеранів на роботу та співпрацював із ними, зазначили, що цей досвід був позитивний. І тільки 8% опитаних обрали варіант відповіді "скоріше негативний".

Показово те, що роботодавці без досвіду є відкритими до ветеранської спільноти, адже велика її частка складається з їхніх мобілізованих працівників. Вони відчувають відповідальність за умови, в яких працюватимуть ветерани в цивільному житті й, не дивлячись на власні побоювання, виявляють готовність до роботи з ветеранами без досвіду працевлаштування.

Чого бояться роботодавці? 

Основні побоювання та ризики, за які хвилюються роботодавці при працевлаштуванні ветеранів, полягають у впливі їхнього психоемоційного та фізичного стану на роботу та взаємодію в колективі. 

Таку ж думку висловлювали як роботодавці під час глибинних інтерв’ю, так і більшість ветеранів, говорячи про те, що проблеми з фізичним здоров’ям (28,3%) та власний психоемоційний стан (25,8%) є поширеними перешкодами при працевлаштуванні. 

І хоч на практиці, згідно з опитуванням, ці побоювання та ризики підтверджуються рідко, думка про нестабільний психоемоційний стан ветеранів має вплив на сприйняття його як кандидата на працевлаштування. 

Поряд з тим, понад 30% роботодавців висловились про скоріше чи однозначно позитивний вплив ветерана чи ветеранки на внутрішню комунікацію в колективі. 

Що хвилює самих ветеранів?

Військовослужбовці та ветерани переживають непевність та недовіру до цивільного життя, що очікує їх після демобілізації. Війна неабияк вплинула на їхнє сприйняття себе не лише як особистості, але і як фахівця, вартого гідних умов праці та розвитку. 

Ветерани потребують особливої підтримки у відновленні власних компетентностей та освоєнні нових, а також визнання та усвідомлення цінності власного бойового досвіду як релевантного для роботи в мирному житті.  

Говорячи про навички ветеранів, які можуть сприяти їхньому працевлаштуванню та кар’єрному розвитку, роботодавці відзначили навички роботи в команді, критичне мислення, відповідальне лідерство, водіння та роботу з технікою, навички роботи з комп’ютерними системами та ПЗ, навички з інженерії та будівництва, навички з логістики. 

Відтак, можемо зробити висновок, що частково навички, здобуті ветеранами за час служби, можуть робити їх перспективними кандидатами на цивільному ринку праці, адже є запит від роботодавців.

Зокрема, водіння та робота з технікою, робота з комп’ютерними системами та ПЗ, навички з інженерії, будівництва та логістики, за результатами опитування, має переважна частина опитаних ветеранів, що робить їх релевантними кандидатами на працевлаштування вже сьогодні. 

Що далі? 

Однозначно, ветерани повертаються вже. І їм потрібні можливості для реалізації у цивільному житті, гідний вихід на попередню роботу, прийняття колективу, повага і вдячність як колег, так і суспільства. 

У межах нашого дослідження ми довідалися, що абсолютна більшість опитаних роботодавців вважає необхідним формувати та розвивати культуру поваги до ветеранів на ринку праці та в суспільстві в цілому. 

І зі свого боку вони виявили готовність інвестувати у різні напрямки особистісного відновлення та розвитку членів ветеранської спільноти. 

Також результати опитувань у межах дослідження потреб та перешкод при працевлаштуванні ветеранів вказують на поширення тенденції руйнування стереотипів щодо ветеранів у робочому середовищі. 

Роботодавці з досвідом працевлаштування ветеранів рекомендують своїм колегам:

  • працювати над адаптацією не лише ветерана, а й всього колективу; 
  • не ідеалізувати ветеранів. Так, вони — наші герої, а ще вони — люди зі своїми чеснотами та вадами;
  • не нав’язувати пільгових умов роботи та особливої уваги, що негативно впливає на розвиток та мотивацію ветеранів. Ера "пільговиків" відходить у минуле;
  • сприймати ветеранів як повноцінних та повноправних членів колективу та суспільства, незалежно від фізичних та психологічних наслідків участі в бойових діях.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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