Количество госслужащих в Украине сократилось на 2,7 тысячи за полгода
В первом полугодии фактическая численность государственных служащих в Украине сократилась на 2,7 тысячи человек. В настоящее время в 107 органах государственной власти работает 173,1 тысячи человек.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В целом в органах государственной власти на начало ІІІ квартала 2023 без учета сектора безопасности и обороны функционирует:
- Секретариат КМУ и 17 министерств;
- 20 служб;
- 14 агентств;
- 4 инспекции;
- 4 комиссии;
- 8 других государственных органов, численность которых устанавливается правительством;
- 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином,
- 24 местных государственных администрации;
- 6 органов судебной власти.
Заместитель министра финансов Роман Ермоличев отметил, что в условиях военного положения следует отметить, что ресурсы государства должны быть направлены на обеспечение качества и эффективности деятельности государственных служащих.
"Конечно, крайне назрела необходимость реформы госуправления в части пересмотра функций тех или иных государственных органов и оптимизации численности по результатам функционального анализа.
Однако принятие концептуальных изменений должно основываться на разумной кадровой политике для эффективного использования финансовых ресурсов и дальнейшего обеспечения функционирования качественной государственной службы", – считает замминистра.
Напоминаем:
Верховная Рада голосами 281 депутата поддержала в первом чтении законопроект №8222 о реформе оплаты труда госслужащих.