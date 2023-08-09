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Количество госслужащих в Украине сократилось на 2,7 тысячи за полгода

Среда, 9 августа 2023, 16:21 - Анастасия Жарикова

В первом полугодии фактическая численность государственных служащих в Украине сократилась на 2,7 тысячи человек. В настоящее время в 107 органах государственной власти работает 173,1 тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В целом в органах государственной власти на начало ІІІ квартала 2023 без учета сектора безопасности и обороны функционирует:

  • Секретариат КМУ и 17 министерств;
  • 20 служб;
  • 14 агентств;
  • 4 инспекции;
  • 4 комиссии;
  • 8 других государственных органов, численность которых устанавливается правительством;
  • 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином,
  • 24 местных государственных администрации;
  • 6 органов судебной власти.

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев отметил, что в условиях военного положения следует отметить, что ресурсы государства должны быть направлены на обеспечение качества и эффективности деятельности государственных служащих.

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"Конечно, крайне назрела необходимость реформы госуправления в части пересмотра функций тех или иных государственных органов и оптимизации численности по результатам функционального анализа.

Однако принятие концептуальных изменений должно основываться на разумной кадровой политике для эффективного использования финансовых ресурсов и дальнейшего обеспечения функционирования качественной государственной службы", – считает замминистра.

Напоминаем:

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Верховная Рада голосами 281 депутата поддержала в первом чтении законопроект №8222 о реформе оплаты труда госслужащих.

трудоустройство власть Минфин
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