В IT становится тесно: что происходит на рынке труда летом

В июле 2023 года количество предложений по работе достигло почти 93,5 тыс вакансий. Конкуренция соискателей, так же как и дефицит кадров, держится на довоенном уровне. Сейчас большинству украинцев гораздо легче найти работу, чем в прошлом году, кроме IT-специалистов.

Об этом свидетельствуют данные исследования от Work.ua.

Существенных изменений в пятерке лидирующих областей по количеству предложений по работе не произошло. Больше всего предложений можно найти в Киевской (30 058 вакансий), Днепропетровской (8 993), Львовской (8 944), Одесской (6 753) и Харьковской (3 467) областях.

Увеличилось количество вакансий в Сумской, Ивано-Франковской, Николаевской и Полтавской областях.

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В каких областях растет количество вакансий

Список наиболее распространенных должностей остается стабильным: продавец-консультант (7 803 вакансий), менеджер по продажам (6 466), водитель (3 348), бухгалтер (3 195), повар (3 194).

Наибольший рост количества вакансий заметен в категории "Образование и наука" – плюс 10%, более 4 тыс вакансий. Также стало больше вакансий в категории "Культура, музыка, шоу-бизнес" – на 8%.

Также в списке оказались "Юриспруденция" (+6%), "Охрана, безопасность" (+5%), "Страхование" (+4%), "Телекоммуникации и связь" (+3%), "Секретариат, делопроизводство" (+3%), "Логистика, состав, ВЭД" (+3%).

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В целом, продолжает возобновляться бизнес, занимающийся производством и восстановлением. Логистика и телекоммуникации укрепляют связи между бизнесами. В образовании начинается подготовка к учебному периоду.

Наибольший прирост вакансий наблюдается по должностям: офис-менеджер (+42% к 173 вакансиям), учитель английского (+14% к 789), оператор станков с программным управлением (+12% к 360) и монтажник-установщик (+11% к 422 вакансия).

Где самая большая конкуренция

Самая высокая конкуренция среди соискателей наблюдается в Киевской, Винницкой, Харьковской, Львовской и Сумской областях. Самая низкая в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской области.

Самая большая конкуренция удерживается по должностям диджитал-специалистов преимущественно в сфере IT: javascript-программист, программист Java, Python-программист, а также копирайтер, специалист чата и видеомонтажер.

К примеру, желающих работать по должностям верстальщик и Front-end программист более чем в 30 раз больше.

А вот самая низкая конкуренция более чем в 10 раз по рынку по должностям медицинских специалистов: гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, а также заведующий аптекой и производственных специалистов – технолог кондитерского производства, сборщик поездов, рихтовщик, автослесарь.

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