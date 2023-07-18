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Можно ли уберечь деньги в условиях войны: в Украине появились первые REIT-фонды

Можно ли уберечь деньги в условиях войны: в Украине появились первые REIT-фонды

Что такое REIT-фонды? Можно ли заработать на инвестициях в недвижимость в условиях войны? (укр)
Вторник, 18 июля 2023, 13:22
Владимир Семенцов
соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development

У 2021 році відомі девелопери оголосили про створення кількох фондів інвестування в нерухомість з можливістю вкладання коштів усіма охочими.

Фонди розширювали кількість інвесторів, адже "зайти" в них можна за відносно мізерні 5 тис дол. Головна мета фондів – залучати кошти на масштабні проєкти в різних сегментах нерухомості, які б давали постійний прибуток.

Такі фонди мали стати додатковим джерелом фінансування будівництва об’єктів нерухомості без залучення банківських кредитів. Звісно, велика війна змусила девелоперів щонайменше відтермінувати амбітні плани із запуску REIT-фондів.

Що таке REIT-фонди і скільки вони заробляють

REIT-фонд – це керівна компанія, яка залучає кошти шляхом продажу цінних паперів, що вільно котируються на ринку. Отримані гроші фонд інвестує в будівництво об’єкта, який повинен приносити постійний дохід. Більша частина прибутку REIT-фондів – це орендні платежі, що дають стабільні надходження.

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Інвестування коштів у REIT-фонди вважається альтернативним джерелом збереження та примноження статків. Наразі потенційний прибуток від вкладання грошей у розвиток українських об’єктів нерухомості на старті будівництва оцінюється від 8% до 12% річних у доларовому еквіваленті.

За даними банкірів, у 2023 році прибутковість гривневих депозитів з урахуванням інфляції (до 15,3% за рік) не перевищить 6%, валютних депозитів – до 3%.

Крім того, податок на доходи з депозитів становить 18% ПДФО, військовий збір – 1,5%, разом – 19,5%. У REIT-фондах податки за інвестора платитиме інвестфонд: 9% – податок на дивіденди, 1,5% – військовий збір. Винагорода фонду становить 1-1,5%. Тобто з інвестора буде вирахувано 11-12% у гривневому еквіваленті.

Після перемоги

Фонди, які почали працювати, можна вважати "пілотними". Вони ретельно вивчають ринок, затребуваність того чи іншого об’єкта. Розуміємо, що війна – головна перепона для інвестицій. Воєнний стан – це не лише матеріальний ризик, а й ризик для життя. Однак очікуваний прибуток аж ніяк не "пілотний". Інвестування вже зараз – це можливість отримати достойний прибуток.

Після перемоги у війні в Україні з’являться кілька потужних спеціалізованих REIT-фондів, які вкладатимуть кошти в об’єкти комерційної нерухомості: сервісні апартаменти у форматі live-work-play (готельне обслуговування, кав’ярні, фітнес-центри, магазини, невеликі ТЦ, коворкінги, паркінг), логістичні центри (хаби), об’єкти торговельної нерухомості "під ключ" для мережевих компаній.

На ринок також можуть вийти три-пʼять міжнародних спеціалізованих фондів, яких цікавитимуть об’єкти з бюджетами 10-100 млн дол і мінімальною дохідністю 7-8% річних. Ці фонди готові долучитися до відбудови країни. Їхні головні вимоги – прозорі умови ведення бізнесу, відсутність політичних та корупційних перепон.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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