Украинцы через "Дію" приобрели военные ОВГЗ на 1,5 миллиарда
Понедельник, 17 июля 2023, 11:20 -
Через портал и приложение "Дія" украинцы приобрели военные облигации на 1,5 миллиарда гривень.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
Каждая купленная облигация поддерживает экономику, помогает армии и приносит вкладчику прибыль. Чем больше облигаций приобретаете, тем больше прибыли получите", – объяснили в пресс-службе сервиса.
Для того чтобы стать инвестором нужно:
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- в "Дії" нажать кнопку "Военные облигации" на главном экране;
- выбрать облигации, их количество и партнера;
- оплатить.
Уникальная карта города появится среди цифровых документов.
Напоминаем:
Министерство финансов с начала года привлекло от выпуска военных облигаций 135 миллиардов гривен.
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Экономическая правда
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