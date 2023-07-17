Все разделы
Укр / Рус

Украинцы через "Дію" приобрели военные ОВГЗ на 1,5 миллиарда

Понедельник, 17 июля 2023, 11:20 - Анастасия Жарикова
 
дія

Через портал и приложение "Дія" украинцы приобрели военные облигации на 1,5 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Каждая купленная облигация поддерживает экономику, помогает армии и приносит вкладчику прибыль. Чем больше облигаций приобретаете, тем больше прибыли получите", – объяснили в пресс-службе сервиса.

Для того чтобы стать инвестором нужно:

Реклама:
  • в "Дії" нажать кнопку "Военные облигации" на главном экране;
  • выбрать облигации, их количество и партнера;
  • оплатить.

Уникальная карта города появится среди цифровых документов.

Напоминаем:

Министерство финансов с начала года привлекло от выпуска военных облигаций 135 миллиардов гривен.

Реклама:

Экономическая правда

Дія облигации ОВГЗ инвестиции война
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
"Дія" присоединится к разработке европейского цифрового кошелька – Федоров 12 июля 2023, 10:30
Украинцы получили более 200 тысяч выдержек о несудимости через сервис "Дії" 11 июля 2023, 17:16
Ajax Systems, MacPaw и другие: резиденты Дія.City создали объединение для взаимодействия с госорганами 10 июля 2023, 11:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте