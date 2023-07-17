Украинцы через "Дію" приобрели военные ОВГЗ на 1,5 миллиарда

дія

Через портал и приложение "Дія" украинцы приобрели военные облигации на 1,5 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Каждая купленная облигация поддерживает экономику, помогает армии и приносит вкладчику прибыль. Чем больше облигаций приобретаете, тем больше прибыли получите", – объяснили в пресс-службе сервиса.

Для того чтобы стать инвестором нужно:

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в "Дії" нажать кнопку "Военные облигации" на главном экране;

выбрать облигации, их количество и партнера;

оплатить.

Уникальная карта города появится среди цифровых документов.

Напоминаем:

Министерство финансов с начала года привлекло от выпуска военных облигаций 135 миллиардов гривен.

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Экономическая правда