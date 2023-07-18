Чи можна вберегти кошти в умовах війни: в Україні з’явилися перші REIT-фонди

У 2021 році відомі девелопери оголосили про створення кількох фондів інвестування в нерухомість з можливістю вкладання коштів усіма охочими.

Фонди розширювали кількість інвесторів, адже "зайти" в них можна за відносно мізерні 5 тис дол. Головна мета фондів – залучати кошти на масштабні проєкти в різних сегментах нерухомості, які б давали постійний прибуток.

Такі фонди мали стати додатковим джерелом фінансування будівництва об’єктів нерухомості без залучення банківських кредитів. Звісно, велика війна змусила девелоперів щонайменше відтермінувати амбітні плани із запуску REIT-фондів.

Що таке REIT-фонди і скільки вони заробляють

REIT-фонд – це керівна компанія, яка залучає кошти шляхом продажу цінних паперів, що вільно котируються на ринку. Отримані гроші фонд інвестує в будівництво об’єкта, який повинен приносити постійний дохід. Більша частина прибутку REIT-фондів – це орендні платежі, що дають стабільні надходження.

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Інвестування коштів у REIT-фонди вважається альтернативним джерелом збереження та примноження статків. Наразі потенційний прибуток від вкладання грошей у розвиток українських об’єктів нерухомості на старті будівництва оцінюється від 8% до 12% річних у доларовому еквіваленті.

За даними банкірів, у 2023 році прибутковість гривневих депозитів з урахуванням інфляції (до 15,3% за рік) не перевищить 6%, валютних депозитів – до 3%.

Крім того, податок на доходи з депозитів становить 18% ПДФО, військовий збір – 1,5%, разом – 19,5%. У REIT-фондах податки за інвестора платитиме інвестфонд: 9% – податок на дивіденди, 1,5% – військовий збір. Винагорода фонду становить 1-1,5%. Тобто з інвестора буде вирахувано 11-12% у гривневому еквіваленті.

Після перемоги

Фонди, які почали працювати, можна вважати "пілотними". Вони ретельно вивчають ринок, затребуваність того чи іншого об’єкта. Розуміємо, що війна – головна перепона для інвестицій. Воєнний стан – це не лише матеріальний ризик, а й ризик для життя. Однак очікуваний прибуток аж ніяк не "пілотний". Інвестування вже зараз – це можливість отримати достойний прибуток.

Після перемоги у війні в Україні з’являться кілька потужних спеціалізованих REIT-фондів, які вкладатимуть кошти в об’єкти комерційної нерухомості: сервісні апартаменти у форматі live-work-play (готельне обслуговування, кав’ярні, фітнес-центри, магазини, невеликі ТЦ, коворкінги, паркінг), логістичні центри (хаби), об’єкти торговельної нерухомості "під ключ" для мережевих компаній.

На ринок також можуть вийти три-пʼять міжнародних спеціалізованих фондів, яких цікавитимуть об’єкти з бюджетами 10-100 млн дол і мінімальною дохідністю 7-8% річних. Ці фонди готові долучитися до відбудови країни. Їхні головні вимоги – прозорі умови ведення бізнесу, відсутність політичних та корупційних перепон.