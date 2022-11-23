Рестарт Инспекционного портала как первый шаг к онлайн-проверкам бизнеса

Функціональна оптимізація і цифрова трансформація. Сьогодні ці два тренди є ключовими у сфері державного управління.

Війна створила "вікно можливостей" для кардинальної зміни принципів і підходів роботи державних органів. І влада використовує цей момент.

Плани щодо скорочення кількості міністерств шляхом реорганізації, зменшення кількості державних службовців, пріоритет цифровізації державного сектору, про який неодноразово говорив Президент України Володимир Зеленський, – прямі тому докази.

Державна регуляторна служба активно долучилась до процесів оптимізації та цифрової трансформації своєї зони відповідальності, серед яких однією з ключових є сфера державного нагляду і контролю. І тут основним інструментом є Інспекційний портал.

Стан впровадження Інспекційного порталу

Процес створення проєкту був запущений ще наприкінці 2018 року. Ніхто тоді не знав, що попереду нас чекає випробування COVID-19, а потім і війна.

Інспекційний портал – це електронна система, яка акумулює в одному місці всю інформацію про перевірки підприємців органами контролю.

На цьому порталі власник будь-якого бізнесу в будь-який момент може дізнатися, чи планується перевірка його підприємства, коли вона розпочнеться і скільки триватиме, що саме перевірятимуть та як до неї підготуватися.

До процесу перевірок залучено майже 2 тисячі органів контролю та понад 10 тисяч представників влади (центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

Вони вносять інформацію про перевірки на портал і завдяки цьому він є унікальним джерелом даних. Там можна відстежити всі етапи перевірки: як вона проходила, які порушення зафіксовані та які санкції наклали в результаті.

Це дає можливість Державній регуляторній службі, яка є органом контролю, аналізувати як якість роботи відповідних органів влади, так і їхню результативність.

З початком великої війни в Україні спільно з партнерами нам довелося обмежити доступ до Інспекційного порталу.

На той момент він ще був проєктом на фінальному етапі реалізації, а також тривала підготовка до розробки його системи захисту.

Зробили ми це з міркувань безпеки, оскільки він містить інформацію про всіх підприємців на території України: назву компаній, місце розташування, вид діяльності, дані про власників тощо.

Не можна було допустити, щоб весь цей масив інформації потрапив до ворога, особливо на окупованих територіях.

Поки портал був відключений, ми займалися вдосконаленням його захисту. За 6 місяців Державна регуляторна служба закінчила розробку комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для нього.

Разом із технічним адміністратором ми провели його дослідне тестування, а з 1 листопада запустили портал.

Пілотний проєкт щодо позапланових перевірок онлайн

Незважаючи на загальну заборону перевірок бізнесу відповідно до постанови Уряду №303, сьогодні органам контролю дозволено здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у різних сферах.

Наприклад, у сфері охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, безпеки транспорту, соціального захисту тощо.

Ці перевірки можуть проводитись, зокрема, для запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість.

Та попри мораторій і дозвіл на проведення лише позапланових перевірок, кількість яких в рази нижча за планові, статистика порушень прав бізнесу останнім часом зростає у геометричній прогресії.

На жаль, така статистика інколи латентна. Причин цьому дві. Перша — паперове звітування органами контролю, а отже неможливість "онлайн-відстеження" перевірок.

Друга — відсутність персональної відповідальності керівників органів контролю за проведення планових та позапланових перевірок всупереч умовам постанови, неподанні, або несвоєчасному поданні звітів, зазначенні в них недостовірної чи неповної інформації.

Щоб покласти край цим порушенням, Державна регуляторна служба у максимально стислі строки зробила рестарт Інспекційного порталу.

Вже у найближчі тижні користувачами порталу стануть усі органи контролю, а їхні працівники змушені будуть вносити усю інформацію щодо перевірок. У випадку порушень – нестимуть персональну відповідальність.

На базі порталу Державна регуляторна служба планує запуск пілотного проєкту з проведення онлайн перевірок бізнесу. Пілот стосуватиметься саме позапланових перевірок, проведення яких зараз дозволено.

Фактично такі умови грають нам на користь. Новий модуль Інспекційного порталу стане тренувальним майданчиком, де ми наберемося досвіду, напрацюємо найкращі практики і механізми.

І все це для того, щоб після закінчення воєнного стану і скасування мораторію, ми могли оперативно поширити цю вже робочу модель на всі види перевірок. Нагадую, загальна кількість перевірок бізнесу за 2021 рік становить більше 200 тисяч.

Що дадуть бізнесу та державі онлайн-перевірки?

Переваги онлайн-перевірок очевидні. Це технічна зручність як для суб’єкта господарювання, так і для представника влади.

Це відсутність безпосереднього контакту між ними, а отже й корупційних ризиків. Наголошу, корупційних ризиків з обох сторін, оскільки часто сам бізнес зацікавлений, щоб певні його порушення залишилися непоміченими. Це можливість скоротити тривалість перевірок. Відсутність копіювання та використання тонн паперу.

І, найголовніше, — це істотне заощадження для державного бюджету. Згідно з експертними даними, витрати на відрядження службовців 1 органу контролю, в середньому, можуть сягати понад півмільйона гривень на рік. А їх як зазначалось вище – майже 2 тисячі.

Багато прогресивних норм щодо онлайн-перевірок закладено в урядовому законопроєкті 5837 "Про основні засади державного нагляду (контролю)".

Зупинюся на деяких ключових, які стосуються Інспекційного порталу і які Державна регуляторна служба розробляла спільно з Мінекономіки та Офісом ефективного регулювання (BRDO).

Перше: можливість здійснювати перевірки онлайн та обмінюватись документами в електронній формі.

Друге: взаємодія з органами контролю через безкоштовний зручний е-кабінет, через який підприємець може подати скаргу.

Третє: автоматизація обробки даних, яка дозволить формувати рейтинги підприємств за ступенями ризику, автоматично створювати проєкти річних планів перевірок, складати акти за результатами перевірок, формувати звіти про виконання річних планів та здійснення позапланових заходів.

Враховуючи чинний мораторій, Державна регуляторна служба виступила з ініціативою скасувати для органів контролю затвердження плану перевірок на наступний рік та внесення відповідної інформації до Інспекційного порталу.

Вважаємо у цій ситуації недоцільним витрачати час службовців на виконання непотрібної роботи. Їхні функції мають бути спрямовані на подолання викликів війни. Очікуємо на прийняття відповідного рішення Урядом.

Все ближче час, коли завдяки зручним електронним інструментам взаємодія влади та бізнесу відбуватиметься онлайн у майже 100% випадків.

Цифровізація дозволить змінити сьогоднішню систему, яка є переважно карально-репресивною, на превентивну і ризик-орієнтовану.

Тобто країна відійде від парадигми примітивного застосування санкцій, які накладають вже після вчинених і виявлених порушень, — до їх запобігання.