Выжженная земля. Как бизнес возвращается в Херсонскую область и почему путь будет непростым?

Українська армія звільнила Херсон від окупантів, але ті залишили в місті чимало "подарунків" – знищена інфраструктура, розграбовані підприємства і заміновані об’єкти.

За даними Нацполіції, з 280 тисяч мешканців Херсону, до широкомасштабного вторгнення, в місті наразі лишилось близько 80 тисяч людей. Ця цифра до настання сильних холодів може змінитись, напередодні в Мінреінтеграції оголосили про добровільну евакуацію з Херсонської області за рахунок держави.

Частково бізнес повертається в місто, але здебільшого це компанії, які надають критично важливі послуги, без яких зараз не можуть обійтись херсонці – транспорт, зв’язок, пошти та банки.

Великі підприємства Херсонщини і обласного центру, які відносяться до найбільших платників податків регіону, переважно поки що не можуть відновити роботу.

По-перше, частина з них досі перебуває на окупованій частині області. А по-друге, сам Херсон поки що закритий і не всі підприємства мають доступ до своїх потужностей, які вони залишили після захоплення міста росіянами.

Дев’ять місяців окупації

3 березня 2022 року російська армія захопила будівлю Херсонської облдержадміністрації. З цього моменту почалась майже дев’ятимісячна окупація регіону. Росіяни намагались не тільки заволодіти херсонськими підприємствами, а й утримати людей, які на них працювали.

Великі українські компанії не бажали підігрувати окупантам і самотужки вивозили своїх робітників на підконтрольні Україні території. За лічені дні можливість продовжувати роботу на Херсонщині втратили навіть супермаркети.

Щоб оживити економіку регіону та змусити її працювати на себе, окупанти передавали українське майно в управління "лояльним підприємцям". В гіршому випадку його просто вивозили до Росії.

Деяким компаніям вдавалось працювати на Херсонщині якийсь час після окупації. Наприклад, "Укрпошта" до кінця червня підтримувала роботу відділень на окупованих територіях для виплати пенсій, банки працювали автономно, а магазини "Епіцентр" продовжували торгувати завдяки запасам.

Великою проблемою для бізнесу стала втрата логістичного зв’язку з Україною. Через це по всій країні почали зникати товари, які вироблялись на Херсонщині. Наприклад, продукція таких компаній як "Чумак", Danone або "ДМК Таврія".

Томатна паста "Чумак" уже повернулася в магазини. Тепер в торговельній мережі "Ашан" на полицях з томатною пастою інша табличка "Повернено. Далі Буде. Віримо в українських героїв".

Найбільше від знищеної логістики постраждали невеликі фермери. Через відсутність доступу на український ринок їм довелося здавати овочі за безцінь на місцевих гуртових точках, звідки товар ішов здебільшого в окупований Крим. В піковий сезон деякі фермери просто викидали овочі на смітник.

Коли Збройні сили України змусили окупантів тікати з правого берега Херсонщини, росіяни викрадали все, що бачили: транспорт, обладнання із заводів, лікарень, комп’ютерну техніку з банків, експонати з музеїв і навіть тварин із зоопарку.

До того ж окупанти повністю розікрали та знищили і комунальну інфраструктуру, чим ускладнили повернення українського бізнесу.

Мобільні оператори

Під час захоплення міст росіяни зривали зв’язок на окупованих територіях. Щоб побороти цю проблему українському бізнесу довелось об’єднатись.

Київстар, Vodafone і lifecell разом з Мінцифри запустили послугу національного роумінгу, яка дозволила людям використовувати сигнал іншого оператора, якщо вони втратили зв’язок зі своїм.

А щоб зберегти бодай якийсь контакт, інфраструктуру лагодили в умовах бойових дій.

"У квітні наша ремонтна бригада під ворожими обстрілами героїчно відновила оптичну мережу, на базі якої працювали всі оператори в Херсонській області. Завдяки цьому певний час вдалося тримати мережу для херсонців, допоки агресор не вимкнув її в кінці травня", – сказали ЕП у прес-службі lifecell.

За словами директор департаменту мобільного інтернету Мінцифри Станіслава Прибитько, деякі технічні спеціалісти ремонтували мережі прямо зсередини окупованих міст, маючи лише доступ до потрібного обладнання.

В компанії "Київстар" ЕП розповіли, що окупанти намагались під'єднатися до українських базових станцій. Водночас у магазинах lifecell вже продавали російські стартові пакети.

Однак повноцінно налагодити свій зв’язок росіяни не встигли. Під час відходу на лівий берег вони вивезли цінне обладнання та замінували всі українські мережі. Повернути місту український зв’язок тепер дуже складно.

"Буквально кожен об`єкт, кожен кабельний колодязь у місті закидані мінами та гранатами. Тому робота із відновлення роботи стільникових базових станцій просувається не так швидко, як хотілось. Зараз головне слово за саперами", – зазначили в "Київстар".

18 листопада у Херсоні працювало лише чотири стільникові базові станції "Київстару", хоча до війни їх було 88. Ці станції поки що працюють на дизельних генераторах, які надає військова адміністрація міста.

"Щодня на центральну площу міста приходять сотні людей, адже саме там розташована одна із базових станцій Київстару. В перший день її роботи херсонці здійснили 17 тисяч голосових дзвінків і використали 232 гігабайтів мобільного інтернету. Всі послуги абоненти в деокупованих населених пунктах отримують безкоштовно", – сказали в компанії.

За останніми даними, на деокупованих територіях Херсонської області уже відновили роботу 52-х базових та трьох пересувних станцій мобільного зв’язку.

Супермаркети і харчове виробництво

На правому березі Херсонщини серед великих продуктових мереж працювало два гіпермаркети "Епіцентр", три магазини "Сільпо" та 26 "АТБ".

Українські супермаркети для окупантів були зручним об’єктом для мародерства, а також можливістю заробити на потребах місцевого населення. Тому росіяни не лише грабували торговельні точки, а й захоплювали їх та відкривали там власні мережі.

Так частина херсонських "АТБ" перетворилась на "АБЦ", а дизайнерське "Сільпо" в місцевому ЦУМі – на "Сытный маркет". Обидва гіпермаркети "Епіцентр" кілька місяців окупації працювали на старих запасах, однак у червні колаборанти їх захопили.

Росіяни не дуже морочилися над зміною назви магазинів мережі АТБ Ольга Кириленко

Українські магазини використовували як точки збуту для російських товарів, які завозили переважно з Криму.

Після виходу росіян з Херсонщини, частина магазинів виявилась розгромленою, а населені пункти – знеструмленими. Повноцінно відновити роботу супермаркетів компанії зможуть після відновлення в місті доступу до електрики, води та зв’язку, а також після повернення працівників та покупців.

Наразі заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликає жителів Херсона "не поспішати" з поверненням додому. А виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук сказав, що перша електрика в місті може з’явитись лише через 2-3 тижні.

Першою з великих мереж до Херсона повернулась "АТБ", яка 23 листопада планує відкрити там три магазини.

Відновлення наявних в місті виробництв харчової продукції відбудеться не скоро. В українському офісі компанії Danone розповіли, що на заводі в Херсоні виробляли такі продукти як Активіа, Danone та Растішка.

Робота там зупинилася ще в лютому, а більшості працівників компанія допомогла евакуюватися. Внаслідок бойових дій завод зазнав пошкоджень: частково пошкоджені дах адміністративної будівлі та кілька ферментаційних ємностей.

До втрати контролю над заводом команда релокувала частину виробничих процесів на другий завод Danone в Україні, на Полтавщині, і там відновила виробництво згаданої лінійки товарів.

"З початку літа ми не мали більше змоги моніторити ситуацію на виробничому об’єкті в Херсоні. Як нам відомо, об’єкт не використовувався та спроб запуску виробництва не було.

Місто наразі закрите, повідомляється про заміновані ділянки. Відповідні служби працюють. До моменту отримання дозволу від цих служб ми не маємо можливості провести огляд нашого об’єкта і, відповідно, оцінити стан справ на локації", – зазначили ЕП в пресслужбі компанії.

Поштові сервіси

На державну "Укрпошту" покладене завдання роздавати пенсії, тому компанія намагалась триматись в окупованих містах якомога довше. Банки припинили отримувати готівку, однак кошти для виплати пенсій та зарплат на Херсонщині все одно знаходили.

Гроші на виплату пенсій "Укрпошта" брала з платіжок за комунальні та інші послуги. Фактично компанія створила своєрідну закриту фінансову систему на окремій території, яка функціонувала аж до кінця червня.

На деокупованих територіях "Укрпошта" мала 140 стаціонарних та 73 пересувних відділення, і після відступу росіян роботу змогли відновити лише в кількох з них.

Зазвичай, поштові компанії швидко повертаються в деокуповані райони, однак до повноцінного відкриття ще дуже далеко.

За словами заступника гендиректора "Укрпошти" з розвитку мережі Дмитра Поліщука, у відділеннях на деокупованих територіях зазвичай залишаються лише голі стіни, бо окупанти крадуть всю техніку та меблі.

"Нова пошта" мала в Херсоні 26 стаціонарних відділень та 207 поштоматів. Перший час після деокупації компанія буде представлена в місті двома стаціонарними відділеннями та одним вантажним, які працюватимуть завдяки генераторам та терміналам Starlink по 6 годин на добу. Там же місцеві жителям дозволяють заряджати телефони та зв’язуватись із рідними.

В умовах відсутності електроенергії, місцями збору мешканців Херсону стали облаштовані генераторами майданчики

Банки

В інтерв’ю виданню "Настоящее время" заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова розповіла, що після окупації Херсонщини частина українських банків не припинила роботу. Вони працювали автономно, без доступу до готівки. Виживати довелося за рахунок безготівкових операцій та тієї суми грошей, яка залишалась в межах регіону.

Однак влітку росіяни почали готуватись до "референдумів", впроваджуючи в обіг рублі та витісняючи готівкову гривню. Банки все частіше зазнавали нападів, а співробітники – тиску та погроз. У підсумку всі відділення українських банків закрились, а комп’ютерне обладнання окупанти розікрали під час відступу на лівий берег.

Через кілька днів після остаточного звільнення регіону про часткове повернення оголосила трійка державних банків – "ПриватБанк", "Укргазбанк" та "Ощадбанк". Їхню роботу теж забезпечують генератори та термінали Starlink.

Все ще окуповані

Завод відомого виробника кетчупів, соусів та майонезів "Чумак", яким володіє агропромислова корпорація "Дельта Вілмар", знаходиться в місті Каховка, наразі поки що контролюється росіянами.

"Коли завод взяла під свій контроль так звана "тимчасова адміністрація Херсонської області", ми повідомили у всі інстанції, що більше не контролюємо його. З того часу контакт із заводом втрачений. Знаємо, що завод не працює, але він не зруйнований", – пояснив в недавньому інтерв’ю Latifudist.com гендиректор "Чумак" Андрій Левчук.

Незважаючи на втрату головного активу, компанії вдалося налагодити виробництво деяких продуктів в Луцьку. Завдяки допомозі конкурента – компанії-виробника бакалійної продукції "Луцьк. Фудз", більш відомою за ТМ "Руна".

В травні на потужностях волинського виробника "Чумак" почав виробляти продукцію за своєю рецептурою і під своїм контролем.

На полицях в магазинах зараз можна зустріти томатну пасту, азійські соуси, макарони та майонез "Чумак".

"На черзі запуск виробництва кетчупу. А взагалі задача – повернутися на полиці у всіх категоріях, в яких ми були присутні до 24 лютого. Не в такому асортименті, як раніше, але 2-3 основні позиції в кожній категорії повинні бути на полиці", – запевняє Левчук.

Наразі поки об’єми маленькі, але в компанії планують вийти приблизно на 30% від довоєнного рівня.

В сусідній Новій Каховці знаходиться ще один відомий виробник – коньячний завод "Таврія", який належить дніпровському бізнесмену Валерію Шамотію. Власник і керівництво компанії публічно нічого не коментують, тож в якому стані завод зараз, невідомо.

На початку листопада міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі агентству "Укрінформ" заявив, що росіяни почали вивозити обладнання із заводу. Він припустив, що російські загарбники могли викрасти автоматичні лінії розливу та спирти для унікального колекційного коньяку.

Ще одне з найбільших підприємств Херсонщини, яке знаходиться в окупації – це вітропарки "Віндкрафт Україна" шведського бізнесмена Карла Стурена (колишній співвласник "Чумака", який переїхав в Україну у 1994-му році – ЕП).

"Віндкрафт" володіє вітроелектростанціями (ВЕС) в Херсонській області потужністю 335 МВт, або 20% від загальної кількості в країні. Усі вони – Новоросійська ВЕС, Берегова ВЕС, Ставки ВЕС, Новотроїцька ВЕС, Овер'янівська ВЕС – в зоні окупації.

джерело: Віндкрафт

Раніше в Українській вітроенергетичній асоціації повідомляли, що через бойові дії було пошкоджено чотири вітрові турбіни компанії Стурена. Раніше заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський також зазначав, що росіяни оглядали вітроелектростанції і обговорювали питання їх приєднання до кримських.