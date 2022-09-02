Региональное IT в условиях войны: как работают харьковские разработчики

Харків – другий за розміром IT-хаб України. Згідно з результатами Kharkiv IT Research, у 2021 році IT-галузь регіону налічувала понад 510 сервісних і продуктових ІТ-компаній, а кількість інженерів перевищувала 45 тисяч осіб.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну IT-індустрія регіону зросла на 29% за два роки.

Частка регіону в національному ВВП становила 4,2% і приносила країні 8,3 млрд доларів США на рік. Локація була привабливою як для ІТ-спеціалістів, так і для клієнтів з усього світу.

24 лютого Харків взяв на себе перші удари ворожих ракет. Попри гул сирен, постійний стрес та евакуацію, харківські інженери продовжили відповідально виконувати свою роботу. Жоден із проєктів не постраждав, а всі релізи відбулися вчасно і з найвищою якістю.

Сьогодні харківські ІТ-компанії здебільшого залишаються в регіональній юрисдикції, відтак продовжують забезпечувати сплату податків.

Спеціалісти працюють в онлайн-режимі, вчаться, волонтерять та роблять все можливе, щоб наблизити перемогу і своє повернення в харківську локацію.

Регіональний IT-бізнес та довоєнна реальність

Регіони залишалися каталізаторами розвитку української IT-індустрії. Наприклад, абсолютне ВВП України у 2021 році становило 198,5 млрд доларів США, з них 8,3 млрд доларів США були за Харковом.

Обсяг ринку IT в регіоні у 2021 році становив 1,5 млрд доларів США. Такого результату Харків досягав завдяки комбінації індустріального розвитку та університетських можливостей.

Станом на кінець 2021 року в Харкові навчалося понад 160 тисяч студентів. Активна молодь допомагала створювати нові проєкти та брала участь в інноваційних розробках. Також у Харкові була створена сприятлива атмосфера колаборацій між компаніями.

Наприклад, на базі Харківського IT Кластеру була запущена спільна Програма підвищення якості IT освіти. Завдяки колабораційний платформі кластера, в розробці цієї програми взяли участь всі основні компанії Харкова та вищі навчальні заклади.

З 2018 року ми в GlobalLogic інвестували понад 5,5 мільйонів доларів у розвиток інженерних талантів у Центральній та Східній Європі. Значну частину цих коштів вкладено саме в українські таланти.

Перехід у гібридний режим через пандемію зробив IT-спеціалістів більш гнучкими й надав можливість вибору – переїжджати у столицю чи залишатися в регіоні, працювати вдома чи виконувати проєктні задачі з офісу.

Пандемія адаптувала інженерів до онлайн-співпраці й згрупувала перед наступним випробовуванням, яке почалося 24 лютого.

Турбулентне 24 лютого: як війна змішала IT-пазли

У перший день широкомасштабного вторгнення рф в Україну ми розпочали екстрену евакуацію людей. Заздалегідь і детально розроблений Business Continuity Plan (План безперервності бізнесу) допоміг швидко і злагоджено забезпечити процес евакуації.

Звісно, харківський офіс компанії став чи не найпріоритетнішою локацією через близькість до лінії фронту й агресивність обстрілів.

Харківські інженери GlobalLogic працюють над найновітнішими розробками в галузі медицини, автомобілебудування, роботики та інших індустрій, а це означає велику кількість лабораторій і складне R&D, тому вивезення техніки було додатковим челенджем, який ми успішно виконали.

Незважаючи на сирени та постійний стрес, інженери відповідально поставилися до своїх проєктних обов'язків і змогли продовжити роботу у нових локаціях. Так, усі релізи, над якими працювали в GlobalLogic, відбулися вчасно та з найвищою якістю.

Компанія швидко відновила роботу на рівні 97% від довоєнного. Жоден із проєктів не постраждав, а деякі клієнти отримали результат навіть раніше, ніж очікували.

Замовники були вражені відданістю і відповідальністю команд. Це підтвердив глава міжнародної корпорації Hitachi, частиною якої є GlobalLogic, під час особистої зустрічі з послом України в Японії. Українські спеціалісти ще раз продемонстрували світу якість експертизи й можливість продовжувати співпрацю попри війну.

Харків залишається небезпечним регіоном і зоною високого ризику, тому ми не рекомендуємо фахівцям повертатися в регіон. Для нас важливо, щоб інженери залишалися в безпеці.

Сьогодні всі вони розміщені по Україні та за кордоном. Найбільше спеціалістів зосереджені неподалік фізичного офісу компанії у Львові. Ми продовжуємо жити в нових, але вже звичних для нас реаліях – працюємо онлайн, вчимося, волонтеримо та робимо все, що наближає нашу спільну перемогу.

Must do для розвитку української IT-індустрії

За даними опитування DOU, у 2020 році 85% інженерів активно займалися саморозвитком – читали профільну літературу, відвідували профільні тренінги й курси. З початком широкомасштабного вторгнення рф в Україну пріоритети змінилися. Сьогодні ми багато часу витрачаємо на волонтерство та допомогу ЗСУ.

Кожен з нас сфокусований на перемозі, однак важливо думати й про те, що буде після неї. Українські інженери мають великий вплив на світову індустрію.

Щоб залишатися кращими, важливо інвестувати в знання та експертизу, тому ми вже відновили внутрішні навчальні програми, запустили курси IT Switch для тих, хто хоче перейти в IT з іншої професії.

Також продовжуємо працювати з інноваціями й долучати до них тих інженерів, які прийшли в IT як trainee ще до активної фази війни. Компанії мають робити так, щоб доступ до знань був легким, адже IT тримається на постійному самонавчанні. Інженерам важливо покращувати свої скіли.

Українські проєкти, що впливають на світ

Команди змінили свою географію, але продовжили бути частиною харківської локації. Зараз IT-спеціалісти створюють розробки для України та світу у сфері медицини, будівництва, машинобудування, автомобілебудування, комерції та фінансів.

Серед них – проєкт Telehealth, який надає лікарю безпечний віддалений доступ до даних пацієнта. Система дозволяє не лише передавати дані, а й зберігати їх для подальшого використання в лікарні чи аптеці. Розробка є акселератором, а тому відкрита як для американського, так і для європейського ринку.

Також інженери долучаються до створення Smart систем, які спрощують роботу сервісів оренди та обслуговування будівельного обладнання. Smart tool box виглядає як ящик з інструментами, які можна орендувати на деякий час.

Система ідентифікує людину, аналізує, коли взяли й повернули інструменти, після чого надсилає користувачу рахунок.

Велика увага приділяється також проєктам, що впливають на захист довкілля. Наприклад, Intelligent spaces дозволяє контролювати систему кондиціонування та обігріву з мінімізацією витрат і викидів у навколишнє середовище, оскільки ресурси використовуються більш оптимізовано. Таким чином можна скоротити відходи від будматеріалів, таких як бетон чи цемент.

Імпакт українських інженерів сягнув сьогодні небувалих висот, зокрема й серед світової IT-спільноти. Для подальшої ефективної роботи ІТ-індустрії та її повернення в регіони важлива інфраструктурна та законодавча стабільність, можливість комунікації з клієнтами та безпечні умови діяльності для інженерів.

Ми вистояли, а війна лише прискорила розвиток вітчизняної експертизи. Регіональні інженери продовжують створювати нові проєкти та розробляти інноваційні R&D-рішення.

Вони сфокусовані на перемозі й ведуть свій фронт боротьби, який допоможе не лише дати відсіч противнику, а й посилити українську IT-експертизу у всьому світі.