Война не помеха: ІТ отрасль в Украине с начала года выросла на 13%

Объем компьютерных услуг в Украине за 9 месяцев вырос на 13%, а экспорт – на 23%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве состоялась встреча первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко и главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева с представителями предприятий и организаций, работающих в сфере ІТ.

По данным Ассоциации "IT Ukraine", сфера IT продемонстрировала рост на 13%.

"Предприятиями сферы уплачено за этот период 48 млрд грн налогов. Более полумиллиарда долларов направлено на поддержку ВСУ и гуманитарной сферы", – говорится в сообщении.

Экспорт компьютерных услуг по сравнению с предыдущим годом вырос на 23%.

Экспорт компьютерных услуг вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом. Украинские ИТ-компании привлекли $350 млн инвестиций, даже в военных условиях более 80% компаний сохранили около 100% своих контрактов.

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