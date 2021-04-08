Без ЕСВ и налоговых проверок на время локдауна

Десять областей та Київ перебувають у "червоній" зоні, а значить – в умовах локдауну для частини підприємств та громадян.

У вівторок президент підписав законопроєкт №5300 про одноразову виплату 8 тис грн підприємцям та працівникам, вимушеним зупинити роботу.

Це добре, що підтримка готується, хоч і з запізненням. Минулого разу державні виплати отримали близько пів мільйона українців.

Щоб допомогу отримали всі, хто її потребує, фракція "Голос" зареєструвала законопроєкт №5346, який значно розширить підтримку бізнесу на час локдауну, дозволить зберегти підприємства та робочі місця.

Законопроєкт містить чотири прості кроки.

1. Розширити коло підприємств та їх працівників, які зможуть отримати 8 тис грн від держави.

Законопроєкт президента передбачає, що Кабмін надасть перелік КВЕДів, які мають бути основними для отримання допомоги. Разом з тим, умова про основний КВЕД є суттєвим обмеженням.

Припустимо, що діяльність ресторанів потрапить до переліку КВЕДів на отримання допомоги, а послуга доставки їжі – ні. Тоді заклади, у яких основний КВЕД – це послуги з доставки їжі, не можуть розраховувати на допомогу.

"Голос" пропонує, щоб 8 тис грн могли отримати ФОПи та працівники закритих через карантин підприємств, у яких не лише основний, а й один з перших п'яти КВЕДів входить до визначеного Кабміном переліку.

Тоді працівники та власники ресторану, зачиненого на локдаун, зможуть отримати по 8 тис грн, навіть якщо необхідний КВЕД бізнесу не є основним.

2. Звільнити зачинені підприємства та ФОПи від сплати ЄСВ.

Законопроєкт "Голосу" пропонує звільнити від сплати ЄСВ підприємства та ФОПи, змушені закритися на час карантину. Зокрема, звільнити від сплати ЄСВ за найманих працівників.

Для "спрощенців" це 1 320 грн, які залишаться в кишені малого підприємця за кожен місяць простою. Ця норма працювала під час весняного локдауну. Вона збереже робочі місця для українців, які не можуть працювати через обмеження.



3. Заборонити необґрунтовані перевірки бізнесу на час локдауну.

Ще під час першої хвилі локдауну "Голос" вносив в антикризові закони норму про запровадження мораторію на перевірки. Дивно, коли пожежники приходять перевіряти зачинений магазин, а податкова – зачинений концертний зал.

З початку 2021 року контролери провели близько 13 тис планових неподаткових перевірок. Наприклад, пожежники приходили в зачинені кінопалац "Україна" та ТРЦ "Блокбастер" у Києві, а також у кінотеатр у Житомирі. Почасти це результат урядової постанови, якою спробували частково скасувати мораторій.

Норма щодо мораторію в першому антикризовому законі у 2020 році не дала провести 6 тис податкових перевірок. Утім, це не завадило податковій перевиконати план надходжень до бюджету на 49 млрд грн.

Тому "Голос" вимагає заборонити маніпуляції щодо трактування законів і поновлення податкових перевірок. Фракція також вимагає запровадити мораторій на необґрунтовані неподаткові перевірки під час локдауну.





4. Дозволити місцевій владі встановлювати локальні пільги для підприємців.

Навесні 2020 року цією можливістю одразу скористалися Львівська, Житомирська, Черкаська, Чернівецька та Дрогобицька ради. Восени 2020 року цю можливість використали в Ужгороді під час карантину вихідного дня.

Оскільки області знову запроваджують локдаун, а уряд переклав відповідальність за ці обмеження на місцеву владу, доцільно продовжити можливість встановлювати локальні пільги на місцях і у 2021 році.

Нижчі ставки єдиного податку для "спрощенців", податку на нерухомість та плати за землю підтримають бізнес, якщо в місцевих бюджетах є на це ресурси.

Верховну Раду вже збирали на позачергове засідання через напад на двері.

Тепер час ініціювати позачергове засідання, щоб підтримати підприємців та зберегти робочі місця. Парламент уже рятував економіку від непідготовленості уряду до локдауну рік тому. Сподіваюся, колеги підтримають ініціативу й об'єднаються для вирішення поточної кризи.