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Корпоративная защита бизнеса в 2021 году: как подготовиться

Корпоративная защита бизнеса в 2021 году: как подготовиться

Как защитить активы от рейдерства и почему устав предприятия является одним из важнейших документов в этом вопросе. (укр)
Среда, 6 января 2021, 10:03
Анатолий Киселев
адвокат, младший партнер ЮК Legal House

Цю колонку хотілося б почати з чогось надихаючого, з прогнозами про чудовий 2021 рік, але не вийде. 

Потрібно бути ще більш пильними та обачливими, готовими прийняти нові виклики. Тренди, що добре закріпилися у 2020 році, посиляться і в 2021 – це комплаєнс та всебічний захист активів.

Незважаючи на гучні заяви про те, що "епоха рейдерів" закінчилася, рейдерство у всіх його проявах нікуди не зникло, а навіть збільшилося – кількість рейдерських атак на бізнес у 2020 році на 30% більше, ніж у попередньому.

І це при тому, що ми маємо великий обсяг нововведень, після яких були великі надії, що з рейдерством в нас буде покінчено:

  •   новий і більш жорсткий порядок проведення державної реєстрації зміни власника;
  •   профільтрований та просіяний ринок державних реєстраторів;
  •   новий функціонал Єдиного державного реєстру;
  •   повернуто принцип територіальності проведення державної реєстрації в межах однієї області, обов’язкова вимога друку нотаріально посвідчених документів на нотаріальних бланках та багато іншого.

Виникає одвічне питання – хто винен і що робити? Є коротка відповідь – самі винуваті, і треба діяти. 

Потрібно усвідомити, що принаймні на наступні десять років держава не буде в змозі забезпечити на 100% недоторканість приватної  власності. Тому покладати власну безпеку і цілісність активів на державу – це як ховатись від дощу на вулиці.

Отже, беремо лопату в руки, і починаємо рити окопи, і чим більший масштаб бізнесу – тим глибше.

Статут - ключовий документ

На що звернути увагу в першу чергу? Звичайно, на статут. Пошукайте його десь у папочці бухгалтера з назвою вашої компанії, він не далеко. 

Ідеальний статут компанії дійсно здатний вберегти від багатьох проблем. Маніпуляції з проведенням загальних зборів, голосування на загальних зборах без присутності учасника – це і є сіра методика роботи недобросовісних партнерів у 2020 році.   

Положення статуту повинні містити як мінімум:

  •   вимогу підписувати протоколи усіма учасниками;
  •   механізм належного повідомлення учасника про скликання загальних зборів – особистий підпис на повідомленні про скликання зборів;
  •   заборона на проведення зборів в режимі відеоконференції;
  •   фіксація точного місця проведення зборів;
  •   обмежений вибір нотаріусів та реєстраторів, та багато іншого.

Головний секрет успіху – попередити та завадити. Це набагато краще, ніж героїчно виправляти власні помилки.

Повноваження директора

Наскільки обмежені повноваження вашого директора та наскільки добре про це повідомлені всі ваші контрагенти? 

Тільки в одному випадку директор компанії може мати безлімітні повноваження – коли він є одноосібним власником компанії, у всіх інших випадках обмеження обов’язкові на вчинення правочинів та інші юридично значимих дій.

До речі, ваш директор знає про те, що в нього є обмеження повноважень за статутом? А чим доведете? 

В нашій практиці був дуже показовий випадок, коли заздалегідь підготовлена та підписана нотаріально-посвідчена заява від директора про те, що він обізнаний з умовами статуту про власні обмеження, зберегла клієнту дуже багато нервів та коштів. 

Отже, якщо директор безлімітний в повноваженнях – їх треба обмежити, а після цього забезпечити, щоб всі зацікавлені сторони були про це поінформовані, як мінімум шляхом віднесення відповідного запису в ЄДР, і як максимум – шляхом отримання нотаріального афідевіту від самого директора.   

Безсоромно неприкриті активи

Безпека активів залежить від ступеня їх неприкритості. Обтяження активів є класичними профілактичними інструментами, які дозволяють власнику спати трохи спокійнішим, і не чекати смс- маяк про зміну власника в реєстрі речових прав.

Обтяжувати активи, а в першу чергу це – нерухомість, цілісні майнові комплекси, корпоративні права, можна за програмою мінімум – передача в заставу, або за програмою максимум – арешт та судова заборона на проведення реєстраційних дій з майном. 

Також можливо взагалі вбити двох зайців одним пострілом і взяти банківський кредит під заставу, тоді ви будете щонайменше певні, що ніхто, крім банку, вашу власність у вас не відніме. 

Корпоративний договір

Корпоративний договір – це інструмент, який можна і потрібно використовувати бізнес-партнерам, і, в першу чергу, не для того, щоб моделювати сценарії, як нам діяти, коли у нас все добре, а, навпаки, як ми будемо діяти, коли в нас буде все погано. 

Корпоративний договір покликаний саме письмово затвердити найболючіші питання партнерства. Наприклад:

  •   розподіл  ролей в бізнесі, зон компетенції та відповідальності;
  •   локап період – період заборони виплати дивідендів, зміни керівництва, виходу зі складу учасників, продажу часток та інше;
  •   захисту від зливу – учасники беруть на себе зобов'язання не відчужувати свої частки на період повернення фінансової допомоги одному з учасників або афілійованим з ним особам;
  •   перехід права власності на частку одного з учасників на фіксованих умовах;
  •   заборона на голосування з окремих питань порядку денного;
  •   відчуження частки шляхом застави, дарування, внесення в статутний капітал іншого товариства.

Прогнозуючи, що у наступному році буде проголосований законопроект № 4338 від 06.11.2020 року, яким планується позбавити реєстраторів районних адміністрацій права проводити зміни в реєстрах, а також ліквідувати Колегію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України з 01.01.2022 року, 2021 рік буде останнім роком, коли бізнес зможе ґрунтовно та комплексно налагодити власну корпоративну безпеку, адже в більшості випадків. 

Колегія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації швидко та ефективно вирішує питання протидії рейдерству. І тим більше уваги варто приділити тим аспектам корпоративної безпеки, які описані у цьому матеріалі.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
рейдерство активы бизнес

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