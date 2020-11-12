Выполнить бюджет 2021 можно, если легализовать теневые капиталы

Недавно правительственный законопроект под №4000 парламентарии приняли в первом чтении. Бюджет является реалистичным, хотя достичь его показателей будет не просто.

Особенно, если Кабмин будет игнорировать действенные механизмы привлечения инвестиций и легализации теневых капиталов.

Вполне реалистичный проект бюджета, но ...

Итак, что содержит предварительный вариант главной сметы государства на будущий год? Безусловно, самым главным его показателем является рост реального ВВП на 4,6% при инфляции в 7,3%. Достичь этого показателя вполне возможно, хотя и сложно.

Чиновники запланировали увеличение доходной части бюджета до уровня 1,071 трлн грн., что на 9,4% больше нынешних показателей. Впрочем, прогнозируется также и рост расходов до 1,35 трлн грн. или на 5,1%.

Понятно, что, как и в текущем году, это связано с необходимостью значительных дотаций и поддержки отраслей, которые пострадали от введения карантина.

Дефицит бюджете Кабмин планирует покрывать за счет заимствований в объеме 702,4 млрд грн. и приватизации - около 6 млрд грн. Интересно, что доля внешних заимствований сравнительно невелика и составляет 153,3 млрд грн.

Основные поступления чиновники рассчитывают получить от реализации облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), этот плановый показатель достигает 549,1 млрд грн.!

... в нем ни слова об амнистии капиталов

Остановимся на этом подробнее. В своих публикациях и научных разработках я часто подчеркиваю, что ОВГЗ может стать действенным инструментом по легализации капитала, происхождение которого, скажем так, неудобно объяснять.

Убежден, что польза от реального инвестирования этих средств в экономику Украины намного превзойдет эффект от гипотетического расследования их происхождения. Особенно в случае офшоризации капиталов. Благодаря легализации через приобретение ОВГЗ эти средства начнут работать непосредственно на экономику, уменьшая долю теневого сектора.

Однако я подчеркивал, что введение такого инструмента требует установления четких правил и гарантий для инвесторов. Иначе никто не рискнет раскрывать свои доходы и вкладывать инвестиции, согласитесь.

Но этих правил и гарантий предложенный вариант бюджета - 2021 не содержит. За полтора месяца до начала нового года, в течение которого государство должно привлечь 549,1 млрд грн. от ОВГЗ, правительство не предложило ни одного конкретного решения относительно механизма легализации капитала.

Поэтому мне не понятно, за счет чего Кабмин планирует получить эти инвестиции? Неужели только от внутреннего заемщика? Но тогда у меня возникает вопрос: зачем чиновники предусмотрели внешний займ - 153,3 млрд грн.

По моему мнению, более логичным было бы расширить финансирование именно за счет внутреннего займа ОВГЗ. К тому же, такая амнистия капитала дала бы теневому бизнесу четкий месседж: выгоднее легализовать свои доходы через инвестирование в экономику Украины, чем выводить их в оффшоры и использовать другие полулегальные сделки.

Правительству следует учесть это, если оно рассчитывает на 4,6% роста ВВП. И это наверняка произойдет, но уже не сегодня, а в течение следующего бюджетного года, когда ситуация с дефицитом бюджета станет критичной.

А это значит, что страна в очередной раз рискует предстать перед самой большой проблемой отечественных экономических инициатив – непродуманным внедрением и невозможностью практической реализации.