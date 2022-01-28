Развитие транспортной инфраструктуры Украины требует новых подходов

Когда мы говорим об условиях экономического роста Украины, то прежде всего обращаем внимание на реформу налоговой системы и судопроизводства. И это верно. Но не менее важным условием инвестиционной привлекательности государства является развитие его транспортной инфраструктуры. В последние годы Украина демонстрирует успех в этом направлении. Однако он будет еще заметнее после принятия ряда законодательных изменений, касающихся транспортных отраслей.

О транспортном потенциале Украины

Одного взгляда на карту мира достаточно, чтобы увидеть, насколько удобно географическое положение Украины с точки зрения развития торговых связей между Западом и Востоком.

В сущности, мы стоим на перекрестке путей из Восточной Европы и Азии в Центральную и Западную Европу, а также из Скандинавии и Балтийского региона в Восточное Средиземноморье и Черноморский регион.

Через Украину проходят сухопутные и воздушные пути между Восточной и Центральной Европой, по нашей территории проходит трансконтинентальный газопровод, у нас есть морские пути в акваториях Черного и Азовского морей.

Транзитный потенциал Украины неисчерпаем.

Однако из-за недостаточного уровня государственных и частных инвестиций транспортная инфраструктура до сих пор находится на уровне удовлетворения базовых потребностей экономики.

Такие показатели, как качество и сервис, эффективность перевозок, энергоэффективность, уровень безопасности, влияние на окружающую среду, не отвечают современным требованиям.

Об этом свидетельствует недавнее исследование общего состояния развития транспортной инфраструктуры в Украине "Инфраструктурный индекс" Европейской Бизнес Ассоциации.

По итогам 2021 года интегральный показатель индекса равнялся 2,76 балла из 5-ти возможных (2,58 балла в 2020 году).

В мае 2018 года Кабмин одобрил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года "Drive Ukraine 2030", разработанную Министерством инфраструктуры Украины совместно с ведущими европейскими экспертами в области транспорта.

Стратегия предусматривала создание новых автобанов и сокращение времени пересечения страны по всем направлениям, увеличение количества работающих аэропортов и потока авиапассажиров, масштабное обновление тягового и вагонного парка железной дороги наряду со значительным увеличением средней скорости, низкие тарифы и упрощение оформления груза в морских портах, а также многое другое.

На пути реализации этих планов стала пандемия COVID-19, которая очень больно ударила по транспортным перевозкам не только в Украине, но и во всем мире.

В апреле 2021 года правительство утвердило "План мер по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года".

Документ содержит ряд шагов по реализации Украиной ее евроинтеграционных обязательств в области транспорта.

Речь идет о внедрении Европейского "зеленого курса", обновлении общественного транспорта, улучшении услуг по перевозке пассажиров и т.д.

Финансировать инфраструктурные проекты должны как сами предприятия, так и государство вместе с отечественными и зарубежными инвесторами.

Автомобильное сообщение: достижения, провалы и перспективы

В июне 2021 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины разместило на Лондонской бирже евробонды на $700 млн на 7 лет со ставкой 6,25%.

Замечу, что для нас это исторически самая низкая ставка, если брать предыдущие суверенные размещения в долларах США.

Предполагается, что за эти средства будут профинансированы работы по обновлению и строительству государственных дорог, а также строительство нескольких мостов.

Статистика свидетельствует, что за последние 3 года объемы инвестиций в проекты дорожного строительства в Украине выросли почти в 5 раз — с 21,3 млрд грн в 2019 году до 106 млрд грн в 2021-м. Планы на 2022 год – более 140 млрд грн.

В 2022 году государство планирует привлечь частные капиталы в создание первого концессионного автобана.

Думаю, это стало бы хорошим примером государственно-частного партнерства в этом инфраструктурном секторе.

К сожалению, наличие коррупционных лазеек несколько вредит честной и прозрачной конкуренции среди подрядчиков, но состояние украинских дорог действительно улучшается – это подтверждают сами водители.

"Укрзалізниця" нуждается в инвестициях

Что касается развития железнодорожной инфраструктуры, то здесь ситуация несколько хуже.

В ноябре 2020 года "Укрзалізниця" начала внедрять пилотный проект о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах на железнодорожных путях общего пользования.

Если бы этот эксперимент оказался успешным и распространился на всю отрасль, она получила бы сотни миллионов долларов инвестиций. К сожалению, с тех пор государство заключило только один договор с частной компанией.

Пилотный проект забуксовал уже на старте, хотя некоторые инвесторы успели вложить капиталы в парк локомотивов и железнодорожных бригад. Какова будет дальнейшая судьба пилотного проекта, пока неизвестно. Надеюсь, что его не отправят "на полку".

Также в 2021 году "Укрзалізниця" договорилась с французским производителем Alstom об обновлении 130 грузовых электрических локомотивов.

Сумма многолетнего контракта – около $1 млрд, при этом производство частично будет производиться на украинских предприятиях, что позволит создать дополнительно новые рабочие места.

В конце 2021 года Президент Украины анонсировал начало "Большого строительства" на железной дороге, которое предусматривает модернизацию подвижного состава и обновление железнодорожных путей.

Если эти планы начнут реализовываться, можно ожидать прихода немалых инвестиций в сектор.

Морской транспорт и авиация

Еще одной выигрышной опцией Украины могут стать морские перевозки.

В декабре 2021 года в декабре имущество государственного предприятия "СК "Ольвия" перешло в концессию на 35 лет частному владельцу – группе QTerminals.

Ожидается, что инвестиции в предприятие составят 3,4 млрд грн.

Такая же судьба ждет Херсонский порт – уже подписаны документы приемки-передачи его имущества (сумма инвестиций здесь может достичь 320 млн грн). Жаль только, что оба проекта реализуются слишком медленно, а некоторые инвесторы прекратили в них участие.

Остаются нерешенными важные вопросы в развитии сектора: порядок компенсации инвестиций, уровень отчисления дивидендов, методика расчета ставок портовых сборов и т.д.

Но я надеюсь, что правительство заинтересовано в поддержке государственно-частного партнерства, поэтому учтет свои ошибки и сможет привлечь частный капитал в развитие украинских портов.

Не менее перспективным направлением является авиационная отрасль.

О внимании государства к нему свидетельствует ряд регуляторных, финансовых и технологических шагов.

Премьер-министр Денис Шмигаль в ноябре 2021 года на форуме "Большое строительство: авиа и туризм" отчитался, что в октябре 2021 года Украина подписала с ЕС соглашение "Открытое небо", что позволит увеличить количество авиационных маршрутов, улучшить качество перевозок и снизить цены на авиабилеты.

Также в течение 2021 года государство инвестировало в авиационную инфраструктуру 3,4 млрд грн (1,4 млрд – строительство аэропорта в Днепре, 700 млн – аэропорт в Одессе, более 600 млн – аэропорт в Виннице, 500 млн – Херсонский аэропорт).

Принята также программа по развитию отечественного авиастроения на 2021-2030 годы с общим объемом инвестиций свыше 34 млрд грн.

Однако и здесь есть своя ложка дегтя.

Вполне вероятно, что соглашение об "Открытом небе" нанесет удар по украинскому бизнесу, которому будет сложно конкурировать с европейскими авиакомпаниями.

И это следует учитывать. Что касается привлечения инвестиций в этот сектор, то, по мнению экспертов, только на ближайшие 2 года обновление авиационной инфраструктуры Украины потребует более 46 млрд грн.

Несколько рекомендаций напоследок

Подводя итог, скажу, что Украина все-таки начала двигаться к развитию транспортной инфраструктуры и привлечению в нее инвесторов. Но этот процесс идет медленно. Что нужно делать для его ускорения?

Для развития автомобильного транспорта в Украине государству следует и дальше вкладывать средства в развитие дорожной инфраструктуры, но при этом не забывать о контроле над финансовой составляющей. Также бизнесу нужен ряд нормативных изменений - принятия закона о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, закона о мультимодальных перевозках;

в Украине государству следует и дальше вкладывать средства в развитие дорожной инфраструктуры, но при этом не забывать о контроле над финансовой составляющей. Также бизнесу нужен ряд нормативных изменений - принятия закона о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, закона о мультимодальных перевозках; Заботясь о развитии железнодорожных перевозок , реформы следует проводить очень осторожно. Полагаю, необходимо отойти от практики кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. Для привлечения инвестиций очень важно принять уже упомянутый Закон о НКРТ, новый Закон о железнодорожном транспорте и нормативные акты по регламентации рынка "частной тяги";

, реформы следует проводить очень осторожно. Полагаю, необходимо отойти от практики кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. Для привлечения инвестиций очень важно принять уже упомянутый Закон о НКРТ, новый Закон о железнодорожном транспорте и нормативные акты по регламентации рынка "частной тяги"; Морскому сектору необходимы снижение ставок портовых сборов и отчислений чистой прибыли Администрации морских портов Украины в госбюджет, а также создание независимого транспортного регулятора. Методика расчета портовых сборов и порядок компенсации инвестиций в стратегические объекты портовой инфраструктуры – это те нормативные акты, принятия которых больше всего ждут инвесторы;

необходимы снижение ставок портовых сборов и отчислений чистой прибыли Администрации морских портов Украины в госбюджет, а также создание независимого транспортного регулятора. Методика расчета портовых сборов и порядок компенсации инвестиций в стратегические объекты портовой инфраструктуры – это те нормативные акты, принятия которых больше всего ждут инвесторы; Для авиации необходимо ввести программу развития и модернизации региональных аэропортов и законодательные акты, регулирующие ключевые аспекты, сдерживающие развитие.

Убежден, что у транспортной отрасли Украины большой потенциал развития. Будет ли он реализован, зависит от мудрости, а порой и решительности украинских чиновников и парламентариев.