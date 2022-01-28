Все разделы
Укр / Рус
Развитие транспортной инфраструктуры Украины требует новых подходов

Развитие транспортной инфраструктуры Украины требует новых подходов

PROMOTED. Как перейти от удовлетворения базовых потребностей экономики к реализации транзитного потенциала государства
Пятница, 28 января 2022, 12:03
Андрей Гмырин
доцент Государственного налогового университета

Когда мы говорим об условиях экономического роста Украины, то прежде всего обращаем внимание на реформу налоговой системы и судопроизводства. И это верно. Но не менее важным условием инвестиционной привлекательности государства является развитие его транспортной инфраструктуры. В последние годы Украина демонстрирует успех в этом направлении. Однако он будет еще заметнее после принятия ряда законодательных изменений, касающихся транспортных отраслей.

О транспортном потенциале Украины

Одного взгляда на карту мира достаточно, чтобы увидеть, насколько удобно географическое положение Украины с точки зрения развития торговых связей между Западом и Востоком.

В сущности, мы стоим на перекрестке путей из Восточной Европы и Азии в Центральную и Западную Европу, а также из Скандинавии и Балтийского региона в Восточное Средиземноморье и Черноморский регион.

Через Украину проходят сухопутные и воздушные пути между Восточной и Центральной Европой, по нашей территории проходит трансконтинентальный газопровод, у нас есть морские пути в акваториях Черного и Азовского морей.

Транзитный потенциал Украины неисчерпаем.

Однако из-за недостаточного уровня государственных и частных инвестиций транспортная инфраструктура до сих пор находится на уровне удовлетворения базовых потребностей экономики.

Такие показатели, как качество и сервис, эффективность перевозок, энергоэффективность, уровень безопасности, влияние на окружающую среду, не отвечают современным требованиям.

Об этом свидетельствует недавнее исследование общего состояния развития транспортной инфраструктуры в Украине "Инфраструктурный индекс" Европейской Бизнес Ассоциации.

По итогам 2021 года интегральный показатель индекса равнялся 2,76 балла из 5-ти возможных (2,58 балла в 2020 году).

В мае 2018 года Кабмин одобрил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года "Drive Ukraine 2030", разработанную Министерством инфраструктуры Украины совместно с ведущими европейскими экспертами в области транспорта.

Стратегия предусматривала создание новых автобанов и сокращение времени пересечения страны по всем направлениям, увеличение количества работающих аэропортов и потока авиапассажиров, масштабное обновление тягового и вагонного парка железной дороги наряду со значительным увеличением средней скорости, низкие тарифы и упрощение оформления груза в морских портах, а также многое другое.

На пути реализации этих планов стала пандемия COVID-19, которая очень больно ударила по транспортным перевозкам не только в Украине, но и во всем мире.

В апреле 2021 года правительство утвердило "План мер по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года".

Документ содержит ряд шагов по реализации Украиной ее евроинтеграционных обязательств в области транспорта.

Речь идет о внедрении Европейского "зеленого курса", обновлении общественного транспорта, улучшении услуг по перевозке пассажиров и т.д.

Финансировать инфраструктурные проекты должны как сами предприятия, так и государство вместе с отечественными и зарубежными инвесторами.

Автомобильное сообщение: достижения, провалы и перспективы

В июне 2021 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины разместило на Лондонской бирже евробонды на $700 млн на 7 лет со ставкой 6,25%.

Замечу, что для нас это исторически самая низкая ставка, если брать предыдущие суверенные размещения в долларах США.

Предполагается, что за эти средства будут профинансированы работы по обновлению и строительству государственных дорог, а также строительство нескольких мостов.

Статистика свидетельствует, что за последние 3 года объемы инвестиций в проекты дорожного строительства в Украине выросли почти в 5 раз — с 21,3 млрд грн в 2019 году до 106 млрд грн в 2021-м. Планы на 2022 год – более 140 млрд грн.

В 2022 году государство планирует привлечь частные капиталы в создание первого концессионного автобана.

Думаю, это стало бы хорошим примером государственно-частного партнерства в этом инфраструктурном секторе.

К сожалению, наличие коррупционных лазеек несколько вредит честной и прозрачной конкуренции среди подрядчиков, но состояние украинских дорог действительно улучшается – это подтверждают сами водители.

"Укрзалізниця" нуждается в инвестициях

Что касается развития железнодорожной инфраструктуры, то здесь ситуация несколько хуже.

В ноябре 2020 года "Укрзалізниця" начала внедрять пилотный проект о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах на железнодорожных путях общего пользования.

Если бы этот эксперимент оказался успешным и распространился на всю отрасль, она получила бы сотни миллионов долларов инвестиций. К сожалению, с тех пор государство заключило только один договор с частной компанией.

Пилотный проект забуксовал уже на старте, хотя некоторые инвесторы успели вложить капиталы в парк локомотивов и железнодорожных бригад. Какова будет дальнейшая судьба пилотного проекта, пока неизвестно. Надеюсь, что его не отправят "на полку".

Также в 2021 году "Укрзалізниця" договорилась с французским производителем Alstom об обновлении 130 грузовых электрических локомотивов.

Сумма многолетнего контракта – около $1 млрд, при этом производство частично будет производиться на украинских предприятиях, что позволит создать дополнительно новые рабочие места.

В конце 2021 года Президент Украины анонсировал начало "Большого строительства" на железной дороге, которое предусматривает модернизацию подвижного состава и обновление железнодорожных путей.

Если эти планы начнут реализовываться, можно ожидать прихода немалых инвестиций в сектор.

Морской транспорт и авиация

Еще одной выигрышной опцией Украины могут стать морские перевозки.

В декабре 2021 года в декабре имущество государственного предприятия "СК "Ольвия" перешло в концессию на 35 лет частному владельцу – группе QTerminals.

Ожидается, что инвестиции в предприятие составят 3,4 млрд грн.

Такая же судьба ждет Херсонский порт – уже подписаны документы приемки-передачи его имущества (сумма инвестиций здесь может достичь 320 млн грн). Жаль только, что оба проекта реализуются слишком медленно, а некоторые инвесторы прекратили в них участие.

Остаются нерешенными важные вопросы в развитии сектора: порядок компенсации инвестиций, уровень отчисления дивидендов, методика расчета ставок портовых сборов и т.д.

Но я надеюсь, что правительство заинтересовано в поддержке государственно-частного партнерства, поэтому учтет свои ошибки и сможет привлечь частный капитал в развитие украинских портов.

Не менее перспективным направлением является авиационная отрасль.

О внимании государства к нему свидетельствует ряд регуляторных, финансовых и технологических шагов.

Премьер-министр Денис Шмигаль в ноябре 2021 года на форуме "Большое строительство: авиа и туризм" отчитался, что в октябре 2021 года Украина подписала с ЕС соглашение "Открытое небо", что позволит увеличить количество авиационных маршрутов, улучшить качество перевозок и снизить цены на авиабилеты.

Также в течение 2021 года государство инвестировало в авиационную инфраструктуру 3,4 млрд грн (1,4 млрд – строительство аэропорта в Днепре, 700 млн – аэропорт в Одессе, более 600 млн – аэропорт в Виннице, 500 млн – Херсонский аэропорт).

Принята также программа по развитию отечественного авиастроения на 2021-2030 годы с общим объемом инвестиций свыше 34 млрд грн.

Однако и здесь есть своя ложка дегтя.

Вполне вероятно, что соглашение об "Открытом небе" нанесет удар по украинскому бизнесу, которому будет сложно конкурировать с европейскими авиакомпаниями.

И это следует учитывать. Что касается привлечения инвестиций в этот сектор, то, по мнению экспертов, только на ближайшие 2 года обновление авиационной инфраструктуры Украины потребует более 46 млрд грн.

Несколько рекомендаций напоследок

Подводя итог, скажу, что Украина все-таки начала двигаться к развитию транспортной инфраструктуры и привлечению в нее инвесторов. Но этот процесс идет медленно. Что нужно делать для его ускорения?

  • Для развития автомобильного транспорта в Украине государству следует и дальше вкладывать средства в развитие дорожной инфраструктуры, но при этом не забывать о контроле над финансовой составляющей. Также бизнесу нужен ряд нормативных изменений - принятия закона о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, закона о мультимодальных перевозках;
  • Заботясь о развитии железнодорожных перевозок, реформы следует проводить очень осторожно. Полагаю, необходимо отойти от практики кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. Для привлечения инвестиций очень важно принять уже упомянутый Закон о НКРТ, новый Закон о железнодорожном транспорте и нормативные акты по регламентации рынка "частной тяги";
  • Морскому сектору необходимы снижение ставок портовых сборов и отчислений чистой прибыли Администрации морских портов Украины в госбюджет, а также создание независимого транспортного регулятора. Методика расчета портовых сборов и порядок компенсации инвестиций в стратегические объекты портовой инфраструктуры – это те нормативные акты, принятия которых больше всего ждут инвесторы;
  • Для авиации необходимо ввести программу развития и модернизации региональных аэропортов и законодательные акты, регулирующие ключевые аспекты, сдерживающие развитие.

Убежден, что у транспортной отрасли Украины большой потенциал развития. Будет ли он реализован, зависит от мудрости, а порой и решительности украинских чиновников и парламентариев.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

© 2005-2022, Экономическая правда. Использование материалов сайта возможно лишь при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на "Экономическую правду".

"Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства "Интерфакс-Украина". Название агентства "Интерфакс-Украина" при этом должно быть оформлено как гиперссылка.

Материалы с плашкой PROMOTED и НОВОСТИ КОМПАНИЙ являются рекламными и публикуются на правах рекламы. Редакция может не разделять взгляды, которые в них промотируются.

Материалы с плашкой СПЕЦПРОЕКТ и ПРИ ПОДДЕРЖКЕ также рекламные, однако редакция участвует в подготовке этого контента и разделяет мнения, высказанные в этих материалах.

Редакция не несет ответственности за факты и оценочные суждения, изложенные в рекламных материалах. Согласно украинскому законодательству ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте