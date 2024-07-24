Все разделы
Укр / Рус
Рост бизнеса. 6 советов для предпринимателя

Рост бизнеса. 6 советов для предпринимателя

Как превратить уже работающую на рынке компанию в успешный и системный бизнес? (укр)
Среда, 24 июля 2024, 17:50
Вячеслав Климов
совладелец группы компаний NOVA ("Новая почта")

Будь-який власник малого або середнього бізнесу, що працює на ринку вже декілька років й почуває себе досить впевнено, рано чи пізно стикається з питанням масштабування. 

І тут навіть підприємці з досвідом нерідко губляться, адже пройдений шлях і здобутки - зовсім не гарантія успіху на майбутнє. 

Пошук партнера

Робити щось масштабне разом іноді простіше, тому багато хто рано чи пізно замислюється про залучення партнера. Щодо цього етапу можу сказати головне: ніколи не беріть партнера лише заради грошей. Їх навколо дуже багато: фонди, гранти, банки, інвестори. Тому це точно не має бути критерієм. 

Головне інше: по-перше, у вас мають збігатись цілі - ринкові, фінансові тощо. По-друге - мають збігатись цінності. На жаль, є чимало випадків, коли люди ставляться до партнерств легковажно. Бачимо це на прикладі тих, хто, наприклад, одружується, не знаючи нічого про свого партнера. Це не завжди закінчується добре. 

Реклама:

По-третє, ви не маєте бути однаковими чи навіть схожими, але у вас має бути психологічна сумісність. Саме так склалось у нас з Володимиром Поперешнюком. У одних і тих самих ситуаціях ми поведемося по-різному, але ми сумісні. 

Це допомагає нам розподіляти обов’язки і сфери відповідальності за принципом "що кому цікаво". А також розв’язувати суперечки. Щодо них правило просте: не можемо домовитись - знімаємо питання з розгляду. Зазвичай вже досить скоро хтось один таки погоджується з опонентом. 

Фокусування

Іноді мені доводиться бачити, як підприємці, у яких певний час все складалось добре, за перших же труднощів говорять: я обрав не той сегмент. Мабуть, мені треба шукати інший напрямок, аби покращити свій шлях. 

І тут я можу з впевненістю сказати: будь-який напрям, який ви обрали, та будь-який сегмент - чи то b2b, b2c чи с2с - точно може мати успіх. Покиньте метушню та сфокусуйтесь, адже головне для вашого бізнесу - не сегмент, а те, як ви задовольняєте потреби клієнта та чи відповідаєте його запитам. Якщо ви робите щось не потрібне, або робите свою справу погано - неважливо, на якому полі ви граєте. 

Зосередьтесь на тому, що у вас виходить непогано, і почніть робити це ідеально, або хоча б добре. 

Делегувати чи ні? 

Коли бізнес тільки починається - засновник, як правило, займається усіма напрямками й занурюється у безліч дрібниць. Але коли ваша справа зростає, є шанс перетворити його на one man show - шоу єдиного актора, де без вашої участі не прийматиметься жодне рішення. 

Я раджу цього уникати. Створюйте команду менеджерів, які будуватимуть бізнес як сталу інституцію, а не братимуть роль суто виконавців. Головне правило, аби цього досягти - довіра. 

Якщо хоча б декілька разів поспіль ви дасте зрозуміти власному менеджменту, що він не може прийняти рішення, а тільки ви - вже на третій раз керівники не будуть намагатись це робити. Вони завжди перекладатимуть відповідальність на власника. 

Аби дати відповідальність команді - завжди будьте готові до того, що вони можуть припуститися помилки. І заплатить за неї власник бізнесу, адже саме він платить за все і несе головну відповідальність. 

Втім, вже після 5-10 помилок ви знайдете людей, яким можна довіряти, в тому числі у тому, щоб вони робили помилки. Пам’ятайте: помилок неможливо уникнути, ми робимо їх щодня. Не буде помилок - не буде перемог. 

Маркетинг та фінанси - функції власника

Іноді бізнесмени сумніваються, які функції є ключовими для бізнесу та на чому власнику варто фокусуватись особисто. Наприклад, фінанси та бухгалтерія можуть здатись нецікавими та не вартими уваги засновника, адже це можна довірити спеціалісту. А маркетинг хтось бачить чимось необов’язковим, на що не варто витрачати гроші, поки не станеш на ноги. 

Моя думка інша. Якщо ви обрали професію підприємця, бізнесмена - а це саме професія, а не хобі - ви маєте опанувати певні інструменти. Так само якби ви колись вирішили грати на піаніно. У цьому випадку вам знадобилося б як мінімум знати ноти. Це - ваш інструмент, за допомогою якого ви граєте мелодію. 

Фінанси - так само ваш інструмент, завдяки якому ви можете займатись бізнесом. Якщо це питання для вас нецікаве - на мою думку, вам не місце в бізнесі. Ви просто не зможете працювати. 

З приводу маркетингу буду не менш категоричним: на моє переконання, маркетинг і є власне бізнес. Існує чимало формулювань маркетингу. Але мені подобається таке: маркетинг - це мистецтво задовольняти клієнта. Тому будь-який підприємець має займатись маркетингом 90-95% свого часу. 

Дилема експорту

Ще одна дилема сучасного бізнесмена - це експорт та експансія. Здається, що зараз усі в Україні тільки й говорять про експорт. Але це - чималі ресурси та новий фокус для бізнесу, тож чи варто розпорошуватись? 

Всупереч своїй же другій пораді відповім так - у цьому випадку варто. Тим більше зараз є унікальна можливість для цього і вся зовнішня ситуація підштовхує будь-якого підприємця до експансії. 

Так, потрібно шліфувати свій продукт, але не слід впадати у крайнощі. Адже багато хто з нас знає, що процес шліфування та покращення може тривати без кінця. 

Маючи такий вибір у Новій пошті, ми обрали експансію. Хоча, визнаю, якою б ми собі її не уявляли - все це виявилось не схожим на те, що сталось насправді. Наприклад, ми з’ясували, що практично жодну модель не можна скопіювати. 

Треба створювати окрему не тільки під експорт, а й взагалі під кожну країну. Але якби ми це не зробили, не вийшли б за кордон - ми б ніколи не зіграли в цю гру. Тому я раджу все ж знаходити ресурс та енергію на експансію. 

Інновації

Про інновації скажу наостанок, але це чи не найважливіше, на що треба звернути увагу. Здавалося б, необхідність іти в ногу з технологічним прогресом у наш час очевидна кожному підприємцю. Втім, не для всіх. 

Не так давно я познайомився із бізнесменом - в основі його моделі був випуск компресорів, розроблених у 1952 році. Цікаво, що приводом для нашого знайомства стало його звернення до бізнес-спільноти з проханням про підтримку. 

Йому хотілось, аби ми проявили солідарність у його захисті від імпортерів. Але для мене було очевидно, що тривалість життя такого бізнесу - лише кілька років, поки компресори моделі 2023 року таки не вийдуть на ринок. 

Я переконаний: якщо ти не вживлюєш інновації в ДНК компанії - ти приречений на зникнення. Є велика кількість класичних старих індустрій, яким сотні років. Наприклад, індустрія таксі, яка існувала сто, а то й тисячу років. Хто б міг подумати, що їх існування щось може поставити під питання? 

Але навіть ця потужна галузь була поставлена на межу виживання через появу дисрапторів - таких компаній, як Uber та інших зі схожою бізнес-моделлю. Тому новітні технології, ШІ - це не питання вибору, гратися в інновації чи ні. Якщо ти у них не граєшся - ти просто зникаєш. 

Тож вживлюйте інновації у ДНК вашої компанії, знаходьте партнерів із спільними цінностями, ризикуйте і не бійтесь помилок - і ви обов’язково зумієте відкрити нові горизонти перед вашим бізнесом.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
бизнес менеджмент
Реклама:
Материалы по теме
Бизнес с начала года получил доступных кредитов на более 50 миллиардов 24 июля 2024, 16:50
Президент подписал закон о создании "клуба белого бизнеса" 24 июля 2024, 14:03
Бесшумные и незаметные. Как в Одессе собирают электромотоциклы для военных 23 июля 2024, 09:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте