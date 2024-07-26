Все разделы
Укр / Рус
Как инвестировать в недвижимость, имея 1000 долларов?

Как инвестировать в недвижимость, имея 1000 долларов?

Что такое паевые инвестиции в недвижимость, какой порог входа и как это работает? (укр)
Пятница, 26 июля 2024, 14:05
Вячеслав Фоменко
основатель компании HAYAT ESTATE

Українці давно розглядають купівлю нерухомості як ключовий інструмент для інвестування. І з початком повномасштабного вторгнення цей підхід не змінився. Щоправда, дедалі більше українців, прагнучи захистити свої кошти, вважають за краще інвестувати у закордонну нерухомість. 

Однак цей вид інвестування передбачає досить високий поріг входу. І тут на допомогу приходять пайові інвестиції.

Ті, хто не мають у своєму розпорядженні достатніх коштів для інвестицій, обирають або пропозиції з невеликим першим внеском і вигідною "довгою" розстрочкою, або вдаються до пайових інвестицій. Тобто, купують частину об'єкту нерухомості – квартири чи вілли. 

Таким чином, навіть не маючи суми, необхідної для придбання цілого об'єкта, інвестор може зайти до проєкту. А потім або продати свою частку, коли ціна об'єкта зросте, або здавати об'єкт в оренду разом з іншими інвесторами.

Реклама:

Мінуси цього підходу також зрозумілі. Коли ви купуєте об'єкт цілком, ви можете самі ним розпоряджатися і самостійно визначати свою стратегію – наприклад, спочатку здавати його в оренду, а потім продати. Або частину часу здавати, а частину – жити у ньому самому. 

У випадку з пайовими інвестиціями, ви повинні на старті прийняти стратегію інвестування, яка вам пропонується. А потім у разі потреби – продати свою частку іншим учасникам пулу чи зовнішньому інвестору.

Існує два шляхи пайового інвестування: інвестиційний пул та інвестиційний фонд. Що таке пул? Наприклад, забудовник, девелоперська компанія або агенція нерухомості хоче продати цілий поверх у будівлі, що будується. Ціна цього лота, наприклад, 1 мільйон доларів. Інвесторам пропонуються частки 1%. 

Тобто, вклавши $10000, ви стаєте власником частки в цьому проєкті і отримуватимете дохід відповідно до тієї інвестиційної стратегії, яку запропонували організатори пулу спочатку. Це може бути спекулятивна стратегія (тобто перепродаж нерухомості на певному етапі), орендна стратегія або комбінована: отримувати прибуток від здачі в оренду протягом обумовленого терміну, а потім – прибуток від перепродажу.

Якщо ж ви працюєте з інвестиційним фондом, то вкладаєтеся не в конкретний об'єкт, а довіряєте свої кошти фонду, який буде розпоряджатися ними з метою отримання прибутку – для вас та для себе (фонд отримує певний відсоток від успішних операцій із вашими грошима). 

На відміну від інвестиційного пулу, де йдеться про інвестиції в один конкретний проєкт, фонд – складніша конструкція. Він може купувати та продавати об'єкти, здавати їх в оренду, купувати землю тощо. У цьому випадку у пайового інвестора менше свободи, ніж у разі участі в інвестиційному пулі. 

Ви не обираєте об'єкти, в які будуть інвестовані ваші кошти, а просто отримуєте регулярні звіти від фонду про те, що саме зроблено. Але з іншого боку, вам не потрібно ні про що дбати – фонд зробить все за вас. 

І на відміну від інвестиційного пулу, цикл життя якого прив'язаний до циклу інвестицій у певний проєкт, інвестиційний фонд може працювати як завгодно довго – роками та десятиліттями. Звичайно, лише в тому випадку, якщо він успішно розпоряджається коштами пайових інвесторів.

Зазвичай поріг входу для пайових інвесторів обчислюється кількома тисячами чи десятками тисяч доларів. Але мені зустрічалися й приклади, коли інвестор міг зайти до проєкту навіть із сотнею доларів. 

Тут вже мова йде про токенізацію – іншими словами, будівельний проєкт поділяється на велику кількість умовних одиниць, і ви можете придбати будь-яку їхню кількість: хоч один токен, хоч сотню. Зрозуміло, прибуток, отриманий у разі інвестування дрібних сум, буде відповідно невеликим.

Що таке токенізація? Говорячи простими словами, токен – це акція. Тільки на відміну від акцій, що випускаються або у вигляді сертифікатів, або у вигляді електронних версій, токен – це повністю цифровий актив. 

Іншими словами, це запис в електронній системі, який не може бути змінений або підроблений. На сьогоднішній момент випуск токенів регулюється законодавством США, тому спочатку необхідно зареєструвати американську юрособу – вона випускає токени, які потім пропонують інвесторам.

Візьмемо, наприклад, об'єкт нерухомості вартістю $100 000. Припустимо, ми розділимо його на 100 000 токенів. Тоді вартість одного токена на старті дорівнює $1. Кількість токенів визначається спочатку і потім не може бути змінена для конкретного об'єкта. Купівля токенів зазвичай здійснюється у цифровій валюті: оцифрованими грошима США є USDT (1 USDT дорівнює $1).

Потім ви купуєте токени на спеціальній платформі. Як я вже казав, компанія, яка випускає токени, на старті декларує, яку інвестиційну стратегію вона пропонує – перепродаж об'єкта нерухомості з часом або отримання доходу від здачі в оренду. 

Зазвичай компанії пропонують гарантований орендний дохід (наприклад, ми плануємо пропонувати орендний дохід 8% річних на об'єкти нерухомості в Туреччині і прогнозуємо 13% зростання вартості нерухомості щорічно). 

Прибуток від оренди за токенами щодня виплачується в особистому кабінеті інвестора, і інвестор у будь-який момент може вивести його до свого електронного гаманця. Також інвестор може будь-якої миті виставити свої токени на продаж на тій же платформі, на якій він їх придбав.

Я переконаний, що пайові інвестиції в нерухомість з кожним роком набуватимуть все більшої популярності в Україні. Адже завдяки цьому підходу тепер у нерухомість зможуть інвестувати сотні тисяч українців, для яких такі інвестиції раніше були недоступні через високий поріг входу. 

І на відміну, наприклад, від криптовалют, що відрізняються високою волатильністю, світовий ринок нерухомості набагато стабільніший і демонструє постійне зростання. Як відомо, сфера нерухомості створює найбільшу кількість мільйонерів у світі. 

За даними нью-йоркської консалтингової компанії McKinsey, за 2024 рік 67% світового багатства інвестовано саме у нерухомість. А завдяки доступності та різноманітності інструментів пайового інвестування українці тепер можуть самі вибирати, у нерухомість яких країн вони хочуть інвестувати.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
инвестиции недвижимость
Реклама:
Материалы по теме
Подводные камни декларирование иностранных доходов от инвестиций 16 июля 2024, 17:48
На Закарпатье появится новый индустриальный парк: планируют привлечь 36 млн евро инвестиций  12 июля 2024, 19:25
С 11 июля действуют изменения по повышению инвестпривлекательности и поддержанию обороны - НБУ  11 июля 2024, 09:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте