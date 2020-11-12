Виконати бюджет 2021 року можна, якщо легалізувати тіньові капітали

Нещодавно урядовий законопроект під №4000 парламентарі ухвалили в першому читанні.

Бюджет є реалістичним, хоча досягти його показників буде не просто. Особливо, якщо Кабмін ігноруватиме дієві механізми залучення інвестицій та легалізації тіньових капіталів.

Цілком реалістичний проект кошторису, але…

Отже, що містить попередній варіант головного кошторису держави на майбутній рік? Безумовно, найголовнішим його показником є зростання реального ВВП на 4,6% при інфляції в 7,3%. Досягти цього показника цілком можливо, хоча й складно.

Урядовці запланували збільшення доходної частини бюджету до рівня 1,071 трлн грн., що на 9,4% більше цьогорічних показників. Утім, прогнозується також і ріст видатків до 1,35 трлн або на 5,1%. Зрозуміло, що, як і цьогоріч, це пов’язано з необхідністю значних дотацій та підтримки галузей, які постраждали від введення карантинних обмежень.

Нестачу в бюджеті Кабмін планує покривати за рахунок запозичень в об`ємі 702,4 млрд грн. та приватизації – близько 6 млрд грн. Цікаво, що частка зовнішніх запозичень порівняно невелика і складає 153,3 млрд грн.

Основні надходження урядовці розраховують отримати від реалізації облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), цей плановий показник сягає 549,1 млрд грн.!

… у ньому ні слова про амністію капіталів

Зупинімося на цьому докладніше. У своїх публікаціях та наукових розробках я часто наголошую, що ОВДП може стати дієвим інструментом із легалізації капіталу, походження якого, скажімо так, незручно пояснювати.

Переконаний, що користь від реального інвестування цих коштів в економіку України набагато перевершить ефект від гіпотетичного розслідування їхнього походження. Особливо у випадку офшоризації капіталів. Завдяки легалізації через придбання ОВДП ці кошти безпосередньо працюватимуть на економіку, зменшуючи частку тіньового сектору.

Однак я підкреслював, що запровадження такого інструменту потребує встановлення чітких правил та гарантій для інвестора. Інакше ніхто не ризикне розкривати свої статки й робити інвестиції, погодьтеся.

Але ні цих правил, ні якихось гарантій запропонований варіант бюджету 2021 не містить. За півтора місяця до початку 2021 року, протягом якого держава має залучити 549,1 млрд грн. від ОВДП, уряд не подав жодної конкретної публічної пропозиції стосовно механізму легалізації капіталу.

Тож мені не зрозуміло, за рахунок чого й кого Кабмін планує отримати ці інвестиції? Невже тільки від внутрішнього позичальника? Але тоді у мене постає питання: навіщо урядовці передбачили зовнішню позику у 153,3 млрд грн.?

На мою думку, більш логічним було б розширити фінансування саме за рахунок внутрішнього займу ОВДП.

До того ж, така амністія капіталу дала б тіньовому бізнесу чіткий меседж, що вигідніше легалізувати свої статки через інвестування в економіку України, аніж виводити їх в офшори та використовувати інші напівлегальні оборудки.

Гадаю, якщо уряд розраховує на 4,6% зростання ВВП, то йому слід обов’язково врахувати цей момент. І це напевне станеться, але вже не сьогодні, а впродовж наступного бюджетного року, коли ситуація з дефіцитом бюджету стане критичною.

А це означає, що країна вкотре ризикує постати перед найбільшою проблемою вітчизняних економічних ініціатив – недолугим впровадженням та неможливістю практичного використання.