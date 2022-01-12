Что мешает активному инвестированию в украинский агросектор?

Это высоко потенциальный сектор, который ждет своих инвесторов, но одновременно нуждается в понятных и прозрачных правилах игры. Должен констатировать, что прогресс в этом вопросе есть, однако назвать его стремительным и необратимым нельзя. Мешает нашему успеху устаревшее налоговое законодательство, отсутствие конструктивного диалога государства с инвесторами и коррумпированное судопроизводство.

Украину традиционно и совершенно справедливо считают житницей Европы.

По разным оценкам, мы владеем 25% всех мировых черноземов, являемся лидерами по экспорту подсолнечного масла и одними из крупнейших экспортеров зерна.

Благодаря продаже своей агропродукции на европейских рынках, Украина получает ежегодно немалые объемы валютной выручки.

Высокие урожаи и ограниченная государственная поддержка

Замечу, что этими достижениями мы обязаны не столько государству, сколько его трудолюбивым гражданам и уникальным природным условиям.

К примеру, известный в Европе и мире эксперт в области сельского хозяйства и продовольствия Жиль Меттеталь, возглавлявший более 10 лет департамент агробизнеса Европейского банка реконструкции и развития, считает наш агросектор одним из наименее дотационных в мире.

Цитирую: "прямые дотации сельхозпроизводителям в ЕС составляют около 30-40%, в России – около 30% и продолжают расти.

А в Украине размер дотаций очень мал, а часто вообще со знаком минус, как в Новой Зеландии и Австралии". То есть, украинское государство не спешит поддерживать своих агропроизводителей на том уровне, как это делается в Европе.

В 2021 годы Украина установила очередные рекорды урожайности сельскохозяйственных культур за всю историю своей Независимости.

В то же время президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко вполне справедливо сетует на то, что выращенную продукцию Украина продает за рубеж, как сырье, теряя на этом огромные прибыли.

"Для того, чтобы переработать всю эту продукцию в продукты с добавленной стоимостью и делать это, как Европейский Союз, нам нужно лишь где-то 17-18 миллиардов долларов инвестиций. Это – небольшие суммы, и нам давно нужно было бы их привлечь", – говорит эксперт.

Соглашаюсь с таким подходом и предлагаю рассмотреть инвестиционную составляющую аграрного направления украинской экономики по итогам прошлого года.

Согласно данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", капитальные инвестиции в агропродовольственные сектора экономики за январь-сентябрь 2021 года составили 48,8 млрд грн, из них в сельское хозяйство – 33,3 млрд грн (это на 13% больше, чем за соответствующий период предшествующего года).

Если посмотреть на индекс роста по видам деятельности, то имеем следующие показатели:

● сельское хозяйство и охота – 119,7 %;

● лесное хозяйство – 331,0 %;

● рыбное хозяйство – 121,5 %;

● пищевая промышленность – 95,3 %.

Как свидетельствуют расчеты ученых, темпы роста капитальных инвестиций в аграрных секторах экономики за 9 месяцев прошлого года в 2,2 раза превысили темпы роста капиталовложений в отечественную экономику в целом.

Инвестирование, конкуренция и коррупция

Если посмотреть на деловую активность инвесторов, то, по предварительным оценкам инвестиционного портала InVenture, в 2021 году в Украине в секторе сельского хозяйства и агробизнеса объем совершенных и анонсированных сделок слияний и поглощений (М&А) достиг $234 млн.

По объемам инвестиций впереди аграрного сектора экономики стояли IТ сектор, строительство, недвижимость и металлургия, а по количеству сделок с/х сектор занял уверенное второе место с 19 сделками.

Отмечу также, что в сельском хозяйстве Украины работают такие иностранные компании, как Fromageries Bel, Louis Dreyfus, AgroFeed Kft, Limagrain, Grain Alliance, Glencore Agriculture Limited, Risoil SA, Vaderstad, Sierenz.

Наверное, их сегодня было бы на несколько порядков больше, если бы не громкие дела по иностранным инвесторам в украинских судах.

Например, 20 декабря 2021 года на портале "НВ" вышла статья о том, как несколько лет назад американский инвестор создал в Украине собственный агробизнес, познакомился с другим бизнесменом, предложил ему должность директора своей компании, а еще через некоторое время обвинил партнера в воровстве.

Будто бы тот присвоил часть капиталов фирмы - речь шла о сотнях тысяч долларов.

Но сейчас инвестору инкриминируется подготовка покушения на бывшего компаньона и грозит пожизненное заключение.

Чем закончится эта история, неизвестно, но показательно то, насколько рискованным для иностранцев является ведение бизнеса в Украине. Согласитесь, этот и другие примеры не способствуют положительному имиджу нашего государства в глазах инвесторов.

Земельной реформе нужны еще гибкие налоги

Хотелось бы также упомянуть о таком ключевом в контексте инвестиций факторе, как земельная реформа.

В Украине пригодны для развития агропредпринимательства 43 млн га земли, при этом используется почти 32 млн га, из которых около 24 млн га – на условиях аренды. 30 крупнейших агрохолдингов арендуют до 5 млн га угодий.

То есть, с открытием рынка земли для потенциальных инвесторов появляется множество возможностей.

Правда пока только для отечественных предпринимателей.

Напомним, Верховной Раде понадобилось 30 лет, чтобы принять соответствующий закон. Он предполагает постепенное внедрение рынка земли:



• с 1 июля 2021 года с/х земли могут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 га в одни руки.

• с 1 января 2024 года это право получат также и юридические лица-резиденты. При этом площадь приобретаемого земельного участка не должна превышать 10 тыс. га.

Потенциальных эффектов от запуска реформы может быть много:

Приток инвестиций, как внутренних, так и внешних.

Развитие банковского сектора путем кредитования сделок приобретения с/х земли и кредитования реального сектора под залог нового актива.

Расширение инфраструктуры и материально-технического обеспечения хозяйств.

Развитие перерабатывающей промышленности.

Развитие малых хозяйств, а также предприятий, возделывающих многолетние культуры.

Уменьшение объемов неофициальной обработки земли.

Однако существенными препятствиями для прихода инвестиций в украинский агросектор, на мой взгляд, могут стать отсутствие соответствующей инфраструктуры, сложность оформления соглашений о продаже земли, дефицит необходимой информации о наличии земельных участков в электронных реестрах и т.д.

Безусловно, полностью оценить эффективность земельной реформы можно будет только после 2024 года.

Тогда мы и увидим, какое количество инвесторов заинтересуются агросектором.

Но уже сейчас государству следует начинать диалог с украинским бизнесом, прислушиваться к его предложениям, изменять законодательство (прежде всего, налоговое), внедрять систему стимулов для тех или иных категорий агропроизводителей.

Только тогда мы можем расчитывать, что в сельское хозяйство придут мощные инвестиции, и вместо сырья наши предприниматели будут экспортировать за границу продукцию перерабатывающих предприятий.