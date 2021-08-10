Украина начала жить в долг у природы – Госэкоинспекция

Славянский район, Донецкая область OLGA SUBACH, UNSPLASH

С 8 августа украинцы начали использовать больше ресурсов, чем окружающая среда страны может возобновить за год.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.

"Эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля", – написал Малеваный.

По его словам, единственный выход для человечества – изменить подход к потреблению ресурсов. Для этого каждый должен уменьшить свой экологический след – объем использованной энергии, воды.

"Простые привычки, как рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок – смогут спасти наше будущее", – утверждает глава Госэкоинспекции.

Он добавил, что если каждый год День экологического долга будет уменьшаться на 5 дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их возобновления.

"И сейчас в Украине динамика положительная – в прошлом году эта дата наступила 24 июля – на две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга и гармония с планетой будет достигнута", – подытожил Малеваный.

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Экономическая правда