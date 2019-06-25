Трудовая миграция: не в деньгах счастье?

Європейська бізнес-асоціація працює в Україні 20 років.

Левову частку часу вона присвячує аналізу настроїв бізнесу щодо інвестиційного клімату та податкового середовища.

Мета — розуміти, як бізнес розвивається та з якими труднощами стикається.

Протягом останніх років усе частіше чуємо від бізнесу про проблему відпливу кадрів. Чому ж люди їдуть?

Узяти хоча б столицю. Київ вважається місцем, де більше можливостей та заробітку, та чи достатньо цього?

Вочевидь, ні. Люди не почувають себе щасливими, що призводить до міграції з країни. У підсумку бізнес відчуває брак професіоналів у корпоративному та промисловому секторах. Бракує інженерів, людей із сектору креативної економіки.

Через це у 2018 році ми почали вимірювати індекс "Барометр щастя". У 2019 році цей показник становив 2,61 за п'ятибальною шкалою. Це всього на 0,14 балу більше, ніж у 2018 році. Варто зауважити, що 80% опитаних були з Києва, 65% — віком від 26 до 40 років, понад 50% — офісні працівники.

Хоча столиця вважається місцем, де більше можливостей для розвитку і заробітку, результат "рівня щастя" навіть не сягає середнього показника (три бали).

В результаті ми отримали п'ять основних факторів, що найбільше впливають на почуття щастя. Перший — рівень безпеки. Другий — екологія. Третій — дотримання прав людини, наприклад, правове поле та регулювання.

Четвертий — охорона здоров'я. П'ятий — рівень доходу. Далі йдуть система освіти, загальний досвід життя в Україні, соціальне життя та поточна робота.

Вочевидь, людей в країні не тримає не лише зарплата, а загалом середовище. Що ж потрібно робити, щоб ситуація змінилася? Це була одна з цілей нашого дослідження. У "Барометрі щастя" ми згрупували пропозиції окремо для бізнесу і влади, адже тільки спільними діями можна повернути ситуацію в потрібне русло.

Бізнес повинен виплачувати офіційні зарплати, поступово підвищувати їх розмір, надавати соціальний пакет, дбати про освіту та безпеку на робочому місці.

Владі варто забезпечити рівні та чесні правила, контролювати їх дотримання і дотримуватися самій. Слід покращувати правове середовище та правосуддя, щоб верховенство права було реальною справою, а судова гілка належно працювала.

Також варто підвищувати рівень мінімальної зарплати, відв'язати її від усіх відрахувань, підвищувати рівень безпеки (поліція та армія), продовжувати реформувати систему охорони здоров'я та покращувати екологічну ситуацію.

Збереження і залучення кваліфікованих кадрів мусить стати пріоритетом держави. Потрібна лібералізація міграційної політики та вільний рух людського капіталу.

Добре, що питання кадрів — серед пріоритетів президента. Під час зустрічі Володимира Зеленського з бізнесом проблема трудових ресурсів порушувалася не раз. Відповідальний бізнес готовий всіляко підтримувати цю стратегію.

За даними Мінсоцполітики, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, тимчасово — 7-9 млн. Частина з цих людей має цікавий менеджерський досвід, який буде корисним для розвитку України. Сподіваюся, у змаганні за людський капітал нам вдасться бути в лідерах, адже це найцінніший ресурс держави.