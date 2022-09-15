Сколько украинских беженцев уже учат польский язык для лучшего заработка – опрос

52,8% трудоустроенных в Польше украинцев уже овладевают польским языком, чтобы впоследствии получить там высококвалифицированную работу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal (опросили 1440 украинских граждан).

Отмечается, что 35% респондентов планируют обучение в ближайшее время. А 12,2% утверждают, что для того чтобы обеспечить себя достойным уровнем жизни в Польше, им достаточно знаний родного языка.

С начала лета этого года в Польше действуют государственные программы по обеспечению бесплатных курсов польского языка для всех беженцев из Украины, финансируемых польским Фондом труда.

"Средняя зарплата даже на рабочих специальностях, которые преимущественно занимают украинцы в Польше, составляет 28 - 32 тыс грн в месяц. Это примерно в два раза больше, чем в Украине.

Вместе с тем, поляки готовы приглашать украинцев также на высококвалифицированные позиции, где эта отметка может значительно возрасти. Главный барьер, отделяющий образованных украинцев от достойной работы за пределами Украины - это знание иностранных языков", - отметила директор департамента рекрутации международного агентства трудоустройства Gremi Personal Анна Джоболда.

По ее словам, в первую очередь серьезно изучать польский язык начали именно те украинцы, которые не планируют еще по крайней мере полгода-год возвращаться в Украину.

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Экномическая правда