Apple вывезла большинство своих российских сотрудников в Кыргызстан – СМИ

Американская корпорация Apple перевезла большинство своих российских сотрудников в Кыргызстан - работа по подготовке к переезду в Кыргызстан началась весной 2022 года.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники отраслевой ассоциации.

"Большинство сотрудников из небольшого штата Apple в России переехали в Кыргызстан. Из этой страны родом нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов, ранее занимавший аналогичную должность в другой крупной компании, Philips.

По словам собеседника издания, активная работа по подготовке к переезду в Кыргызстан началась еще весной 2022 года", - говорится в статье.

При этом Кыргызстан - не единственная страна, куда уехали россияне из Apple.

"Еще весной 2022 года компания вывезла часть из них в Дубай и Лондон, но оба направления пользуются меньшей популярностью, поскольку переезд туда стоит дороже. В основном туда релоцируют топ-менеджеров", – говорит гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.

Напомним:

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Экономическая правда