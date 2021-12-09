Споживачі без постачальників отримуватимуть "пільговий" газ за 7,96 

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Споживачам, що опинилися без постачальника газу, "Нафтогаз" постачатиме блакитне паливо на пільговим тарифом у 7,96 грн/куб.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Такі рішення НКРЕКП ухвалив на засіданні 9 грудня. Воно дозволить побутовим споживачам, які користуються послугами постачальника "останньої надії" (ПОН) отримувати газ на умовах базової річної пропозиції "Нафтогазу". Тобто, за ціною 7,96 грн за кубометр.

Наразі ПОН забезпечує природним газом понад 347 тисяч побутових споживачів. У зв’язку із тенденцією стрімкого підвищення цін на газ на 8 грудня ціна реалізації газу ПОНом становить 46,22 грн за кубометр.

Клієнти постачальника "останньої надії" протягом 60 днів мають змінити газову компанію та укласти з нею договір.

Постачальник газу останньої надії (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Наприклад, внаслідок банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою У 2015 році ПОНом було обрано НАК "Нафтогаз України".

Нагадуємо:

Нафтогаз України звернулася до Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг з проханням якнайшвидше внести зміни до механізму ціноутворення на газ, що відпускається постачальником "останньої надії.

Ціна для клієнтів ПОН розраховується щомісячно за спеціальною формулою і затверджується урядом. У жовтні та листопаді уряд окремо знижував тариф до пільгових 7,96 грн/куб.

Економічна правда