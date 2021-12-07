1,4 мільярда від приватизації "Більшовика" надійшли до держбюджету

фото: фдм

Кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" (1,429 млрд грн) 7 грудня надійшли до бюджету.

Про це повідомив у Facebook голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

За його словами, інвестор також погасить усі борги державного підприємства - більше 500 млн грн.

Результат команди Фонду держмайна за 2020-2021 рр - 8,1 млрд грн. Це більше ніж за сім попередніх років", - додав Сенниченко.

Читайте більше про приватизацію ПКМЗ у статті Олександра Колесніченка та Дани Гордійчук: Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик"

Читайте більше про відставку голови Фонду у статті Дани Гордійчук та Олександра Колесніченка: Хороший, поганий, злий. Чому Сенниченко йде з Фонду держмайна і хто його може замінити

Нагадаємо:

27 жовтня АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.

Як розповідала ЕП, власником ПКМЗ став консорціум інвесторів, серед яких – власник компанії "А-девелопмент" Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова. Акціонером UDP також є Василь Хмельницький.

На торгах жодної ставки не зробила компанія "ДК Інвест" Степана Черновецького. Причиною такої поведінки джерела ЕП називали можливі "закулісні домовленості" з Черновецьким, аби за "вигідну ціну" отримати частину нерухомості.

Антимонопольний комітет за власною ініціативою перевірить дотримання конкуренції під час аукціону з продажу київського "Більшовика".

Згодом повідомлялось, що Антимонопольний комітет залишив без розгляду заяву на купівлю "Більшовика" пов'язаної із групою UFuture Василя Хмельницького ТОВ "Дженерал Комерс".

Дмитро Сенниченко офіційно заявив, що йде з посади голови Фонду державного майна "за власним бажанням".

За даними ЕП, однією з причин стала приватизація "Більшовика" у Києві, що пройшла за меншою ціною, ніж очікувалося. Крім того, на торги прийшли лише 3 учасники.

Сам Сенниченко таку тезу відхилив і заявив, що відставка є його особистим рішенням. Він пояснив, що виконав усі свої плани на два роки у Фонді, а тому "час рухатися далі".

Голову ФДМ призначає Верховна рада за поданням президента.

За інформацією ЕП, влада на момент відставки не мала запасних варіантів для заміни Сенниченка.

Виносити його звільнення у залу не планували, доки не буде належної кандидатури.

Економічна правда