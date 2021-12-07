В "Укренерго" до призначення Наглядової ради хочуть змінити майже все правління

Протягом найближчих двох днів може бути замінено майже весь склад правління системного оператора "Укренерго".

Про це свідчить копія наказу Міністерства енергетики, що є у розпорядженні ЕП.

За даними ЕП, днями до статуту компанії було внесено зміни, згідно з якими кількість членів правління має бути збільшена з 5 до 7.

Свої посади збережуть голова правління Володимир Кудрицький та член правління Марина Безрукова.

Водночас 7 грудня мають бути звільнені:

Олексій Брехт – з посади в. о. члена правління та директора з експлуатації та розвитку мереж.

Максим Юрков – з посади члена правління та корпоративного секретаря.

Андрій Немирівський – член правління.

У цей же день, 7 грудня, на посади членів правління планують призначити:

Юрія Гапона.

Сергія Пушкаря.

Вже 8 грудня членами правління можуть стати Дмитро Олефір, Ярослава Помилуйка та Олег Козачук.

Нагадуємо:

Номінаційний комітет погодив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради до НЕК "Укренерго".

Термін повноважень діючих членів наглядової ради "Укренерго" закінчився у жовтні 2021 року.

Україна пообіцяла МВФ забезпечити, зокрема, повноцінну роботу наглядової ради "Укренерго" до кінця грудня 2021 року.

Микола Топалов, ЕП



