В "Укренерго" до призначення Наглядової ради хочуть змінити майже все правління
Протягом найближчих двох днів може бути замінено майже весь склад правління системного оператора "Укренерго".
Про це свідчить копія наказу Міністерства енергетики, що є у розпорядженні ЕП.
За даними ЕП, днями до статуту компанії було внесено зміни, згідно з якими кількість членів правління має бути збільшена з 5 до 7.
Свої посади збережуть голова правління Володимир Кудрицький та член правління Марина Безрукова.
Водночас 7 грудня мають бути звільнені:
- Олексій Брехт – з посади в. о. члена правління та директора з експлуатації та розвитку мереж.
- Максим Юрков – з посади члена правління та корпоративного секретаря.
- Андрій Немирівський – член правління.
У цей же день, 7 грудня, на посади членів правління планують призначити:
- Юрія Гапона.
- Сергія Пушкаря.
Вже 8 грудня членами правління можуть стати Дмитро Олефір, Ярослава Помилуйка та Олег Козачук.
Нагадуємо:
Номінаційний комітет погодив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради до НЕК "Укренерго".
Термін повноважень діючих членів наглядової ради "Укренерго" закінчився у жовтні 2021 року.
Україна пообіцяла МВФ забезпечити, зокрема, повноцінну роботу наглядової ради "Укренерго" до кінця грудня 2021 року.
Микола Топалов, ЕП
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