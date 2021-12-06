За 3 квартали 2021 року Держзернова корпорація отримала 328 мільйонів збитків

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За три квартали 2021 року акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України", яка знаходиться в управлінні Мінекономіки, отримала чисті збитки на суму 327,9 млн грн.

Про це свідчить зведений звіт ДПЗКУ про виконання показників фінансового плану за 9 місяців, повідомляє проєкт "Марлін".

Станом на жовтень корпорація мала фінансових зобов'язань на загальну суму 25,2 млрд грн.

"23,9 млрд грн цієї суми становить борг ДПЗКУ перед Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів, який українська сторона має виплатити до 2027 року", - йдеться у повідомленні.

"У 2012 році ДПЗКУ уклала кредитну угоду із китайською корпорацією, за якою зобов'язались щорічно постачати зерно до Китаю. Але через численні корупційні скандали виконання контракту регулярно зривалося", - нагадує "Марлін".

У пояснювальній записці ДПЗКУ другий квартал поспіль зазначає, що китайські кредитори відмовляються від більшості поставок української корпорації, чим суттєво знижують дохід останньої.

"При реалізації сільськогосподарської продукції Товариство, у відповідності до умов Генерального договору про співпрацю, надає пропозиції щодо постачання зернових стратегічному партнеру компаніїї ССЕС. Фактично, більшість наданих пропозицій компанія ССЕС не підтвердила, що в свою чергу негативно відобразилось на фактичних обсягах реалізації", - заявила зернова корпорація.

У жовтні новий директор компанії заявив про відсутність коштів для погашення боргу.

"Оскільки кредит надавався під державні гарантії, то за відсутності коштів у компанії платити за кредит будуть з державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

З вересня 2021 року ДПЗКУ очолює Василь Коваленко. Попереднього директора Андрія Власенка звільнили після його затримання правоохоронним органами пілся звинувачень у привласненні 71 млн грн компанії.

Згідно фінансового звіту, зарплата керівника компанії складає 427 тис грн, члена правління 282 тис грн, менеджера середньої ланки 23 тис грн, а працівника - 10 тис грн.

Таким чином, зарплата керівника у 43 рази вище за оплату праці працівника. Загалом, на оплату праці 4297 осіб компанія витрачає 59 млн грн в місяць.

ДПЗКУ увійшла в топ-5 збиткових державних компаній України за результатами півріччя поточного року.

Державна продовольчо-зернова корпорація національний оператор зернового ринку України, надає послуги у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. Корпорація позиціонує себе на ринку як найпотужніша державна вертикально–інтегрованою компанія в аграрному секторі економіки країни.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що державна зернова корпорація України не має достатньо коштів на виплати за китайським кредитом.

Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка займеться питанням виплат Державної зернової корпорації за боргами перед китайськими держкомпаніями.

У першому півріччі 2021 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримала чисті збитки на суму 87,5 млн грн, за 5 років збитки сягнули 10 млрд грн.

Вищий антикорупційний суд виправдав трьох фігурантів справи про розтрату 88 млн грн Державної продовольчої зернової корпорації.

Економічна правда