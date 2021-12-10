Регулятор відтермінував остаточну сертифікацію "Укренерго"

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Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відклала на тиждень ухвалення рішення про остаточну сертифікацію НЕК "Укренерго".

Таке рішення ухвалили на засіданні регулятора 10 грудня.

"Щодо прийняття остаточного рішення по сертифікації оператора системи передач. Є пропозиція перенести це рішення.

Щойно ми отримали наказ Міненерго про призначення членів наглядової ради. Але візьмемо час проаналізувати цей наказ. І інші рішення, ухвалені Міненерго останнім часом. Як це впливає на незалежність системного оператора. Він, безумовно, має бути незалежним", - сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Член регулятора Олга Бабій додала, що після надання наказу Комісія має провести перевірку щодо наявності конфлікту інтересів у членів наглядової ради.

Нагадаємо:

Секретаріат Енергетичного співтовариства підтвердив можливість сертифікації НЕК "Укренерго", тепер оператора має сертифікувати український регулятор.

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