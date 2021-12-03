Енергорегулятор оштрафував Нафтогаз за недопуск до перевірок

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Нацкомісія з питань енергетики наклав на "Нафтогаз" штраф за недопуск інспекторів до перевірки.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

У НАКу зазначили, що зверталися до НКРЕКП з проханням "поставитися з розумінням до надзвичайного навантаження, яке лягло на компанію, та перенести перевірку на декілька тижнів".

Навантаження зумовлене початком опалювального сезону, адже внаслідок стрімкого зростання цін на газ на зовнішніх ринках частина українських газопостачальників відмовилася від виконання своїх зобов’язань.

Внаслідок цього тисячі українських споживачів опинилися без постачальників. Зокрема, НАК забезпечував газом бюджетні організації.

"За таких обставин рішення НКРЕКП про накладання штрафу на Нафтогаз виглядає щонайменше дивно", – заявили у "Нафтогазі".

У компанії зауважили, що спершу в проєкті рішення регулятора йшлося лише про застереження, проте згодом захід вплив змінили на накладення штрафу.

Згідно матеріалів до засідання Нацкомісії, порушення ліцензійних умов стосуються недопуску членів комісії до здійснення перевірки та забезпечення умов для неї. Зокрема, щодо присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення перевірки.

Сума штрафу не називається.

Економічна правда