Без "великої четвірки", зате з доларом по 150: підсумки економічного фронту 7 березня

Тепер кросівок просто так в росії не купиш. І не лише тому, що долар по 150 getty images

На 12 день широкомасштабного вторгнення росії в Україну світу стає зрозуміло, що агресора не стримують навіть найбільш жорсткі економічні санкції. Наразі у Європі та США точаться дискусії навколо того, яким має бути наступний крок в економічній боротьбі з росією.

У самій країні-агресорі вдають, що ситуація в економіці під контролем. Хоча кожного дня країна втрачає тисячі робочих місць в іноземних компаніях, які згортають бізнес.

Кожного дня російська валюта продовжує свій шлях до тотального знецінення. Кожного дня "прості росіяни" відчувають все більше дискомфорту від платіжних карток, що не працюють, відсутности програмного забезпечення та можливостей полетіти з країни.

Поки Українська Армія перетворює техніку агресора, вартістю у мільярди доларів, на металобрухт, санкції та міжнародна ізоляція росії послаблює її економіку, а отже — і здатність продовжувати війну.

Яким було 7 березня на економічному фронті?

Бізнес вже не буде тим, яким був

Протягом 7 березня з росії виходили найбільші аудиторські компанії світу, які ще називають "великою четвіркою": Deloitte, KPMG, PwC та Ernst&Young. Це найбільші у світі компанії, які надають аудиторські та консалтингові послуги.

Затвердження річних звітів великих компаній одним з аудиторів із "великої четвірки" є нормою в усьому цивілізованому світі та ознакою прозорості роботи компанії та символом довіри інвесторів до менеджменту.

Тепер російському бізнесу послуги аудиторів більше не доступні.

Можливо, глобально вихід "великої четвірки" з росії не змінить погоди в економіці країни-агресора. Проте рішення аудиторів не працювати на економіку держави-окупанта вчергове демонструє ту швидкість, з якою російська економіка закривається від світу.

На тлі закриття російської економіки з російських компаній масово йдуть іноземці. Перш за все, з топ-посад. З ради директорів російської соціальної мережі VK пішло одразу п'ятеро іноземців. Троє — Жако Ван Дер Мерве, Чарльза Сірла та Марка Ремона Сороре — звільнилися ще 4 березня, ще двоє незалежних директори — Ян Буне та Сан Хун Кім — 7 березня.

Закрита російська економіка більше не приваблює ані інвесторів, ані фахівців світового рівня. Проте якщо без інвестицій російська економіка ще могла б протриматися завдяки накопиченим у минулому резервам, то без висококваліфікованих кадрів буде набагато складніше.

Бойкот продовжується

За останню добу ще більше компаній оголосило про обрив відносин з країною-агресором. Наприклад, Levi Strauss & Co заявила про зупинку роботи у росії, а також про збір пожертв благодійним організаціям, що працюють в Україні.

Про вихід з російського ринку повідомив і Netflix. Компанія зупинила всі операції на території країни-агресора.

Закрити всі свої магазини у росії вирішали компанія Sephora, яка спеціалізується на продажі косметики та парфумерії. Також компанія припинить виконувати онлайн-замовлення. Проти ночі до переліку долучився Adidas, хоча й доки не остаточно.

Також 7 березня обірвати контакти з росією вирішили видавець відеоігор Ubisoft Entertainment SA, ІТ-компанія Andersen, виробники продуктів Fazer, Valio та Paulig, а компанія Nissan повідомила про припинення роботи свого заводу у Санкт-Петербурзі.

На тлі масового виходу західних компаній російський парламент задумався над тим, як урятувати ситуацію. Депутати держдуми хочуть націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у росії через війну в Україні.

Після початку війни на Донбасі та анексії Криму жодна західна компанія не хотіла працювати на окупованих територіях. Майно цих підприємств окупаційна влада також націоналізовувала. Так з’являлися піратські компанії, які експропріювали майно світових брендів.

Схоже, що подібну операцію, яку свого часу було проведено у Криму та на окупованому Донбасі, буде проведено на всій території росії. Це чудовий сигнал тим компаніям, які все ще не заявили про свій вихід з російського ринку. Таким, як Metro, Coca-Cola, McDonald’s та іншим.

Новий пакет санкцій

На тлі обстрілів українських міст та цивільних громадян, які не припиняє росія, Захід почав активно готуватися до нового пакету санкцій проти агресора. Санкції ЄС включатимуть заходи про російських кораблів та портів, а також торгівлю обладнанням подвійного застосування та технологіями.

США, зі свого боку, активно рухаються до запровадження найболючіших для російської економіки обмежень — обмежень на торгівлю енергоресурсами. Данія, зі свого боку, оголосила про плани якнайшвидше відмовитися від російського газу.

Здається, що самі лише розмови про енергетичні обмеження для росії пустили рубль "у вільне падіння". За один лише день російська валюта втратила 20% своєї вартості.