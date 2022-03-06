Netflix приєднався до бойкоту Росії
Неділя, 6 березня 2022, 22:58
Відеострімінґова платформа Netflix заявила, що виходить з російського ринку та зупиняє всі операції.
Про це повідомляє Bloomberg.
Нові користувачі не матимуть змогу зареєструватися. Наразі не зрозуміло, що станеться зі старими акаунтами. Послугами компанії у країні користується близько мільйона росіян.
Раніше компанія заявила, що не допустить на свою платформу кремлівські ЗМІ, наявності яких вимагала російська влада. Також Netflix зупинив всі спільні проєкти в РФ.
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