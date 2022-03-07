Косметичний рітейлер Sephora призупиняє діяльність в РФ
Понеділок, 7 березня 2022, 10:12
Компанія Sephora, яка спеціалізується на роздрібному продажу косметики та парфумерії, призупиняє діяльність в РФ: закриває магазини та припиняє онлайн-продажі.
Про це компанія повідомила в Instagram.
Закриття магазинів відбудеться протягом 24 годин - тобто 8 березня.
У Sephora обіцяють підтримати співробітників своїх магазинів та офісів у Росії у "важкі часи".
В асортименті магазинів Sephora представлені товари більш ніж 250 різних брендів, вони були відкриті у 34 містах РФ.
Компанія належить конгломерату LVMH, який раніше вже повідомив про зупинення своєї діяльності у РФ.
Економічна правда
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