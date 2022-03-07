Косметичний рітейлер Sephora призупиняє діяльність в РФ

Компанія Sephora, яка спеціалізується на роздрібному продажу косметики та парфумерії, призупиняє діяльність в РФ: закриває магазини та припиняє онлайн-продажі.

Про це компанія повідомила в Instagram.

Закриття магазинів відбудеться протягом 24 годин - тобто 8 березня.

У Sephora обіцяють підтримати співробітників своїх магазинів та офісів у Росії у "важкі часи".

В асортименті магазинів Sephora представлені товари більш ніж 250 різних брендів, вони були відкриті у 34 містах РФ.

Компанія належить конгломерату LVMH, який раніше вже повідомив про зупинення своєї діяльності у РФ.

Економічна правда